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Номер извещения
31604142901
Уникальный номер закупки
16/2.1/0062389/ТГЮгорск
Наименование закупки
Проведение информационно-консультационного семинара по теме «Экологическая безопасность газотранспортных предприятий»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2016 08:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-27-57
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
SN.Khvatov@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хватов Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
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Проведение информационно-консультационного семинара по теме «Экологическая безопасность газотранспортных предприятий»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2016 21:59 GMT +310.10.2016 21:5910.10.2016 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604142901Дата и время окончания срока приема заявок Проведение информационно-консультационного семинара по теме «Экологическая безопасность газотранспортных предприятий»628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2016 08:0011.10.2016 08:0011.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604142901Дата и время вскрытия заявок Проведение информационно-консультационного семинара по теме «Экологическая безопасность газотранспортных предприятий»628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
Подведение итогов не позднее
18.10.2016 08:3018.10.2016 08:3018.10.2016 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604142901Подведение итогов не позднее Проведение информационно-консультационного семинара по теме «Экологическая безопасность газотранспортных предприятий»628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201618.10.2016 08:3018.10.2016 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604142901Подведение итогов не позднее Проведение информационно-консультационного семинара по теме «Экологическая безопасность газотранспортных предприятий»628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение информационно-консультационного семинара по теме «Экологическая безопасность газотранспортных предприятий»
Начальная цена
573 480,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
74.90.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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