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Номер извещения
31604142712
Уникальный номер закупки
16/5.1/0063139/ТГВолгоград
Наименование закупки
Выполнение комплекса землеустроительных работ под капитальный ремонт линейной части магистральных газопроводов плана 2017 г. (межевание земельных участков, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, заключение договоров аренды земельных участков на период ремонтных работ) для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2016 08:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-56
Факс
+7 8442 96-00-56
Адрес электронной почты
M.Panchenko@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панченко Максим Николаевич
Место рассмотрения предложений
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
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Выполнение комплекса землеустроительных работ под капитальный ремонт линейной части магистральных газопроводов плана 2017 г. (межевание земельных участков, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, заключение договоров аренды земельных участков на период ремонтных работ) для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.10.2016 12:00 GMT +319.10.2016 12:0019.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604142712Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса землеустроительных работ под капитальный ремонт линейной части магистральных газопроводов плана 2017 г. (межевание земельных участков, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, заключение договоров аренды земельных участков на период ремонтных работ) для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Дата и время вскрытия заявок
19.10.2016 14:0019.10.2016 14:0019.10.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604142712Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса землеустроительных работ под капитальный ремонт линейной части магистральных газопроводов плана 2017 г. (межевание земельных участков, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, заключение договоров аренды земельных участков на период ремонтных работ) для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Подведение итогов не позднее
26.10.2016 17:0026.10.2016 17:0026.10.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604142712Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса землеустроительных работ под капитальный ремонт линейной части магистральных газопроводов плана 2017 г. (межевание земельных участков, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, заключение договоров аренды земельных участков на период ремонтных работ) для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.10.201626.10.2016 17:0026.10.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604142712Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса землеустроительных работ под капитальный ремонт линейной части магистральных газопроводов плана 2017 г. (межевание земельных участков, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, заключение договоров аренды земельных участков на период ремонтных работ) для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса землеустроительных работ под капитальный ремонт линейной части магистральных газопроводов плана 2017 г. (межевание земельных участков, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, заключение договоров аренды земельных участков на период ремонтных работ) для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Начальная цена
4 374 732,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Отсутствуют
71.12.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 315
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