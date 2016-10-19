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Номер извещения
31604142698
Уникальный номер закупки
16/2.2/0063620/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка вентиляционного оборудования для объектов капитального строительства УТЖУ ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2016 07:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3462 75-18-88 доб. 51171
Факс
--
Адрес электронной почты
TurbaevaIV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турбаева Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609
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Поставка вентиляционного оборудования для объектов капитального строительства УТЖУ ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.10.2016 08:00 GMT +319.10.2016 08:0019.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604142698Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционного оборудования для объектов капитального строительства УТЖУ ООО "Газпром переработка"г. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609
Дата и время вскрытия заявок
19.10.2016 10:0019.10.2016 10:0019.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604142698Дата и время вскрытия заявок Поставка вентиляционного оборудования для объектов капитального строительства УТЖУ ООО "Газпром переработка"г. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 10:0021.10.2016 10:0021.10.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604142698Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционного оборудования для объектов капитального строительства УТЖУ ООО "Газпром переработка"г. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вентиляционного оборудования для объектов капитального строительства УТЖУ ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
2 356 673,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
27.51
28.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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