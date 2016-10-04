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Номер извещения
31604142010
Уникальный номер закупки
16/2.2/0060707/ГАвиа
Наименование закупки
Поставка водила буксировочного для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 19:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-15-38
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
murashkin.ai@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурашкин Александр Игоревич
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
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Поставка водила буксировочного для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2016 12:00 GMT +304.10.2016 12:0004.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604142010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водила буксировочного для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2016 15:0004.10.2016 15:0004.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604142010Дата и время вскрытия заявок Поставка водила буксировочного для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Подведение итогов не позднее
11.10.2016 23:5911.10.2016 23:5911.10.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604142010Подведение итогов не позднее Поставка водила буксировочного для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка водила буксировочного для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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