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Номер извещения
31604141788
Уникальный номер закупки
16/1.4/0057327/ПАО Газпром
Наименование закупки
Разработка проектной документации на строительство эксплуатационных газовых скважин Таб- Яхинского участка УКПГ-10 Уренгойской площади (0001/16/1.4/0057327/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/27.09.2016) (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 18:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-65-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Разработка проектной документации на строительство эксплуатационных газовых скважин Таб- Яхинского участка УКПГ-10 Уренгойской площади
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 12:00 GMT +306.10.2016 12:0006.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604141788Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации на строительство эксплуатационных газовых скважин Таб- Яхинского участка УКПГ-10 Уренгойской площадиМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 10:1507.10.2016 10:1507.10.2016 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604141788Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной документации на строительство эксплуатационных газовых скважин Таб- Яхинского участка УКПГ-10 Уренгойской площадиМосква
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 18:0014.10.2016 18:0014.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604141788Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации на строительство эксплуатационных газовых скважин Таб- Яхинского участка УКПГ-10 Уренгойской площадиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной документации на строительство эксплуатационных газовых скважин Таб- Яхинского участка УКПГ-10 Уренгойской площади
Начальная цена
6 013 211,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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