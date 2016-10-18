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    Главная / Торги / Поставка стендов МПДС и постов контроля СПК для филиалов ООО "Газпромтранс" в 2016 году

    Поставка стендов МПДС и постов контроля СПК для филиалов ООО "Газпромтранс" в 2016 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2016 11:0018.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604141355Дата и время окончания срока приема заявок поставка стендов МПДС для Астраханского филиала в 2016 году142770, РФ, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604141355

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0045254/ГТранс

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стендов МПДС и постов контроля СПК для филиалов ООО "Газпромтранс" в 2016 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2016 16:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    45254 публикация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-18-76

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kotirovki@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никольский Михаил Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    142770, РФ, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стендов МПДС для Астраханского филиала в 2016 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.10.2016 11:00 GMT +318.10.2016 11:0018.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604141355Дата и время окончания срока приема заявок поставка стендов МПДС для Астраханского филиала в 2016 году142770, РФ, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    18.10.2016 11:0018.10.2016 11:0018.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604141355Дата и время вскрытия заявок поставка стендов МПДС для Астраханского филиала в 2016 году142770, РФ, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Подведение итогов не позднее

    20.10.2016 22:0020.10.2016 22:0020.10.2016 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604141355Подведение итогов не позднее поставка стендов МПДС для Астраханского филиала в 2016 году142770, РФ, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.10.201620.10.2016 22:0020.10.2016 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604141355Подведение итогов не позднее поставка стендов МПДС для Астраханского филиала в 2016 году142770, РФ, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стендов МПДС для Астраханского филиала в 2016 году

    Начальная цена

    1 871 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    46.52

    Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка стендов МПДС и постов контроля СПК для Астраханского и Оренбургского филиалов в 2016 году"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Мобильный программно-диагностический стенд МПДС"

    Кол-во: 1

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