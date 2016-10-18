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Номер извещения
31604141355
Уникальный номер закупки
16/2.2/0045254/ГТранс
Наименование закупки
Поставка стендов МПДС и постов контроля СПК для филиалов ООО "Газпромтранс" в 2016 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 16:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-18-76
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никольский Михаил Владимирович
Место рассмотрения предложений
142770, РФ, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
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Поставка стендов МПДС для Астраханского филиала в 2016 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2016 11:00 GMT +318.10.2016 11:0018.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604141355Дата и время окончания срока приема заявок поставка стендов МПДС для Астраханского филиала в 2016 году142770, РФ, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2016 11:0018.10.2016 11:0018.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604141355Дата и время вскрытия заявок поставка стендов МПДС для Астраханского филиала в 2016 году142770, РФ, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Подведение итогов не позднее
20.10.2016 22:0020.10.2016 22:0020.10.2016 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604141355Подведение итогов не позднее поставка стендов МПДС для Астраханского филиала в 2016 году142770, РФ, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стендов МПДС для Астраханского филиала в 2016 году
Начальная цена
1 871 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
46.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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