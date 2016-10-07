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Номер извещения
31604141430
Уникальный номер закупки
16/2.1/0053015/ГЭкcпорт
Наименование закупки
Техническое обслуживание и ремонт оборудования информационной вычислительной сети (ИВС) ООО "Газпром экспорт" для нужд ООО "Газпром экспорт" (53015)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 16:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и ремонт оборудования информационной вычислительной сети (ИВС) ООО "Газпром экспорт"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2016 12:00 GMT +307.10.2016 12:0007.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604141430Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт оборудования информационной вычислительной сети (ИВС) ООО "Газпром экспорт"г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2016 10:1010.10.2016 10:1010.10.2016 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604141430Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт оборудования информационной вычислительной сети (ИВС) ООО "Газпром экспорт"г. Москва
Подведение итогов не позднее
11.11.2016 14:0011.11.2016 14:0011.11.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604141430Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт оборудования информационной вычислительной сети (ИВС) ООО "Газпром экспорт"г. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт оборудования информационной вычислительной сети (ИВС) ООО "Газпром экспорт"
Начальная цена
55 298 340,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспорт
Все закупки и тендеры Газпром экспорт
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Отсутствуют
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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