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Номер извещения
31604140483
Уникальный номер закупки
16/2.1/0034051/ГЦР
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства для анализа и мониторинга сметной документации (3 лота) (№ 0056/16/2.1/0034051/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/27.09.2016). Закупка таких услуг осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части базовой функциональности анализа и мониторинга сметной документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2016 15:00 GMT +318.10.2016 15:0018.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604140483Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части базовой функциональности анализа и мониторинга сметной документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.10.2016 10:0019.10.2016 10:0019.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604140483Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части базовой функциональности анализа и мониторинга сметной документацииМосква
Подведение итогов не позднее
17.11.2016 15:0017.11.2016 15:0017.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604140483Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части базовой функциональности анализа и мониторинга сметной документацииМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.11.201617.11.2016 15:0017.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604140483Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части базовой функциональности анализа и мониторинга сметной документацииМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части базовой функциональности анализа и мониторинга сметной документации
Начальная цена
4 605 547,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
62.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части администрирования и оптимизации серверного блока
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2016 15:00 GMT +318.10.2016 15:0018.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604140483Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части администрирования и оптимизации серверного блокаМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.10.2016 10:0019.10.2016 10:0019.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604140483Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части администрирования и оптимизации серверного блокаМосква
Подведение итогов не позднее
17.11.2016 15:0017.11.2016 15:0017.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604140483Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части администрирования и оптимизации серверного блокаМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.11.201617.11.2016 15:0017.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604140483Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части администрирования и оптимизации серверного блокаМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части администрирования и оптимизации серверного блока
Начальная цена
1 007 189,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
62.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части интеграции и повышения отказоустойчивости информационных обменов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2016 15:00 GMT +318.10.2016 15:0018.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604140483Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части интеграции и повышения отказоустойчивости информационных обменовМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.10.2016 10:0019.10.2016 10:0019.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604140483Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части интеграции и повышения отказоустойчивости информационных обменовМосква
Подведение итогов не позднее
17.11.2016 15:0017.11.2016 15:0017.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604140483Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части интеграции и повышения отказоустойчивости информационных обменовМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.11.201617.11.2016 15:0017.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604140483Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части интеграции и повышения отказоустойчивости информационных обменовМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению аналитического комплекса расчетов оценки стоимости строительства (КРОСС) в части интеграции и повышения отказоустойчивости информационных обменов
Начальная цена
2 775 170,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
62.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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