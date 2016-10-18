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Номер извещения
31604140434
Уникальный номер закупки
16/2.1/0034226/ЯГИ
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ИТ-инфраструктуры, а также по сопровождению программного обеспечения, включая информационные и консультационные услуги для нужд ЗАО «Ямалгазинвест». (0056/16/2.1/0034226/ЯГИ/ЗП/ГОС/Э/27.09.2016) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 15:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 599 58-04506
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ИТ-инфраструктуры, а также по сопровождению программного обеспечения, включая информационные и консультационные услуги для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2016 15:00 GMT +318.10.2016 15:0018.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604140434Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ИТ-инфраструктуры, а также по сопровождению программного обеспечения, включая информационные и консультационные услуги для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.10.2016 10:0019.10.2016 10:0019.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604140434Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ИТ-инфраструктуры, а также по сопровождению программного обеспечения, включая информационные и консультационные услуги для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Подведение итогов не позднее
17.11.2016 15:0017.11.2016 15:0017.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604140434Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ИТ-инфраструктуры, а также по сопровождению программного обеспечения, включая информационные и консультационные услуги для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.11.201617.11.2016 15:0017.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604140434Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ИТ-инфраструктуры, а также по сопровождению программного обеспечения, включая информационные и консультационные услуги для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ИТ-инфраструктуры, а также по сопровождению программного обеспечения, включая информационные и консультационные услуги для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Начальная цена
5 406 632,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Ямалгазинвест
Все закупки и тендеры ЗАО Ямалгазинвест
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Отсутствуют
62.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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