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Номер извещения
31300574424
Уникальный номер закупки
009/ТГМахачкала/13-500/27.09.13/ЗЭ
Наименование закупки
009/ТГМахачкала/13-500/27.09.13/ЗЭ Поставка автошин для производственно-эксплуатационных нужд
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2013 15:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
Почтовый адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8722 51-96-54
Факс
+7 8722 51-99-54
Адрес электронной почты
Isaeva_ur@dgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исаева Юлдуз Руслановна
Место рассмотрения предложений
Махачкала
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Поставка автошин для производственно-эксплуатационных нужд
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2013 14:00 GMT +307.10.2013 14:0007.10.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300574424Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для производственно-эксплуатационных нуждМахачкала
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2013 14:0007.10.2013 14:0007.10.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300574424Дата и время вскрытия заявок Поставка автошин для производственно-эксплуатационных нуждМахачкала
Подведение итогов не позднее
31.10.2013 14:0031.10.2013 14:0031.10.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300574424Подведение итогов не позднее Поставка автошин для производственно-эксплуатационных нуждМахачкала
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин для производственно-эксплуатационных нужд
Начальная цена
573 648,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Отсутствуют
50.30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80
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