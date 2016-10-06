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Номер извещения
31604141762
Уникальный номер закупки
16/2.3/0063747/ГППроект
Наименование закупки
Выполнение комплексных инженерных изысканий по инвестиционному проекту «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». Воздушное лазерное сканирование (0001/16/2.3/0063747/ГППроект/ЗП/ГОС/Э/27.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 17:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-65-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
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Выполнение комплексных инженерных изысканий по инвестиционному проекту «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». Воздушное лазерное сканирование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 12:00 GMT +306.10.2016 12:0006.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604141762Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий по инвестиционному проекту «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». Воздушное лазерное сканирование Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 10:1007.10.2016 10:1007.10.2016 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604141762Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий по инвестиционному проекту «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». Воздушное лазерное сканирование Москва
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 18:0021.10.2016 18:0021.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604141762Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий по инвестиционному проекту «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». Воздушное лазерное сканирование Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.10.201621.10.2016 18:0021.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604141762Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий по инвестиционному проекту «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». Воздушное лазерное сканирование Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплексных инженерных изысканий по инвестиционному проекту «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». Воздушное лазерное сканирование
Начальная цена
96 941 406,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Отсутствуют
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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