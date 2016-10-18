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Номер извещения
31604139832
Уникальный номер закупки
16/2.1/0052870/ЦентрЭГаз
Наименование закупки
Оказание охранных услуг на объектах АО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" (Южная региональная ремонтная база) в 2017 - 2019 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
Контактный телефон
+7 495 428-48-00
Факс
+7 495 428-48-01
Адрес электронной почты
TenderCEG@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
117246, г. Москва, ул. Научный проезд, д.6
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание охранных услуг на объектах АО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" (Южная региональная ремонтная база) в 2017 - 2019 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2016 10:00 GMT +318.10.2016 10:0018.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604139832Дата и время окончания срока приема заявок Оказание охранных услуг на объектах АО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" (Южная региональная ремонтная база) в 2017 - 2019 гг.117246, г. Москва, ул. Научный проезд, д.6
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2016 10:3018.10.2016 10:3018.10.2016 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604139832Дата и время вскрытия заявок Оказание охранных услуг на объектах АО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" (Южная региональная ремонтная база) в 2017 - 2019 гг.117246, г. Москва, ул. Научный проезд, д.6
Подведение итогов не позднее
26.10.2016 15:0026.10.2016 15:0026.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604139832Подведение итогов не позднее Оказание охранных услуг на объектах АО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" (Южная региональная ремонтная база) в 2017 - 2019 гг.117246, г. Москва, ул. Научный проезд, д.6
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
26.10.201626.10.2016 15:0026.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604139832Подведение итогов не позднее Оказание охранных услуг на объектах АО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" (Южная региональная ремонтная база) в 2017 - 2019 гг.117246, г. Москва, ул. Научный проезд, д.6
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание охранных услуг на объектах АО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" (Южная региональная ремонтная база) в 2017 - 2019 гг.
Начальная цена
8 429 085,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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