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Номер извещения
31604139631
Уникальный номер закупки
16/1.1/0058820/ГЦР
Наименование закупки
Поставка оборудования БКЭС для объекта Реконструкция газопровода-отвода «Оханск-Киров» для нужд ООО «Газпром центрремонт» (0001/16/1.1/0058820/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/27.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 13:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-42
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования БКЭС для объекта Реконструкция газопровода-отвода "Оханск-Киров"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 12:00 GMT +306.10.2016 12:0006.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604139631Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования БКЭС для объекта Реконструкция газопровода-отвода "Оханск-Киров"117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 10:2007.10.2016 10:2007.10.2016 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604139631Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования БКЭС для объекта Реконструкция газопровода-отвода "Оханск-Киров"117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 19:0014.10.2016 19:0014.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604139631Подведение итогов не позднее Поставка оборудования БКЭС для объекта Реконструкция газопровода-отвода "Оханск-Киров"117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования БКЭС для объекта Реконструкция газопровода-отвода "Оханск-Киров"
Начальная цена
153 707 381,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
46.69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 6
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