www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП609049
Уникальный номер закупки
16/2.1/0061951/ТГТомск
Наименование закупки
Разработка методической документации, организация и проведение консультационного семинара по теме "Планирование деятельности подразделения" для резерва кадров ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2016 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-41-78
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка методической документации, организация и проведение консультационного семинара по теме "Планирование деятельности подразделения" для резерва кадров ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2016 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 11:00 GMT +305.10.2016 11:0005.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609049Дата и время окончания срока приема заявок Разработка методической документации, организация и проведение консультационного семинара по теме "Планирование деятельности подразделения" для резерва кадров ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2016 году634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 11:0005.10.2016 11:0005.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609049Дата и время вскрытия заявок Разработка методической документации, организация и проведение консультационного семинара по теме "Планирование деятельности подразделения" для резерва кадров ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2016 году634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Подведение итогов не позднее
17.10.2016 12:0017.10.2016 12:0017.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609049Подведение итогов не позднее Разработка методической документации, организация и проведение консультационного семинара по теме "Планирование деятельности подразделения" для резерва кадров ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2016 году634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.10.201617.10.2016 12:0017.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609049Подведение итогов не позднее Разработка методической документации, организация и проведение консультационного семинара по теме "Планирование деятельности подразделения" для резерва кадров ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2016 году634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка методической документации, организация и проведение консультационного семинара по теме "Планирование деятельности подразделения" для резерва кадров ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2016 году
Начальная цена
266 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
85.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 226
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.