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Номер извещения
31604138781
Уникальный номер закупки
16/1.1/0062048/ГИнвест
Наименование закупки
Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объекты «КС «Волховская», «КС «Пикалевская», «КС «Бабаевская», «КС «Шекснинская», «КС «Грязовецкая», «КС «Тосненская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» для нужд ООО «Газпром инвест». Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. (№0056/16/1.1/0062048/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/27.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 11:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
D.S.Smirnova@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объекты «КС «Волховская», «КС «Пикалевская», «КС «Бабаевская», «КС «Шекснинская», «КС «Грязовецкая», «КС «Тосненская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» для нужд ООО «Газпром инвест».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.10.2016 15:00 GMT +325.10.2016 15:0025.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604138781Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объекты «КС «Волховская», «КС «Пикалевская», «КС «Бабаевская», «КС «Шекснинская», «КС «Грязовецкая», «КС «Тосненская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» для нужд ООО «Газпром инвест».г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.10.2016 10:0026.10.2016 10:0026.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604138781Дата и время вскрытия заявок Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объекты «КС «Волховская», «КС «Пикалевская», «КС «Бабаевская», «КС «Шекснинская», «КС «Грязовецкая», «КС «Тосненская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» для нужд ООО «Газпром инвест».г. Москва
Подведение итогов не позднее
17.11.2016 15:0017.11.2016 15:0017.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604138781Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объекты «КС «Волховская», «КС «Пикалевская», «КС «Бабаевская», «КС «Шекснинская», «КС «Грязовецкая», «КС «Тосненская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» для нужд ООО «Газпром инвест».г. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
17.11.201617.11.2016 15:0017.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604138781Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объекты «КС «Волховская», «КС «Пикалевская», «КС «Бабаевская», «КС «Шекснинская», «КС «Грязовецкая», «КС «Тосненская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» для нужд ООО «Газпром инвест».г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объекты «КС «Волховская», «КС «Пикалевская», «КС «Бабаевская», «КС «Шекснинская», «КС «Грязовецкая», «КС «Тосненская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» для нужд ООО «Газпром инвест».
Начальная цена
15 210 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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