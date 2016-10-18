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Номер извещения
31604138362
Уникальный номер закупки
16/2.2/0063641/ДАстр
Наименование закупки
Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 0101/16/2.2/0063641/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/27.09.2016 (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 10:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-66-47
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озроков Олег Русланович
Место рассмотрения предложений
414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
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Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2016 09:00 GMT +318.10.2016 09:0018.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604138362Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2016 09:0018.10.2016 09:0018.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604138362Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Подведение итогов не позднее
15.11.2016 09:0015.11.2016 09:0015.11.2016 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604138362Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.11.201615.11.2016 09:0015.11.2016 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604138362Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Начальная цена
8 040 598,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
26.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 42
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