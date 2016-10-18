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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 0101/16/2.2/0063641/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/27.09.2016 (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 0101/16/2.2/0063641/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/27.09.2016 (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2016 09:0018.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604138362Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604138362

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0063641/ДАстр

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 0101/16/2.2/0063641/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/27.09.2016 (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2016 10:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение 16_2.2_0063641.DOC

    Документация 16_2.2_0063641.zip

    Разъяснение положений документации о запросе предложений.doc

    Документация 16_2.2_0063641.zip

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-66-47

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Озроков Олег Русланович

    Место рассмотрения предложений

    414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А

    Закупки и тендеры Астраханская Область

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.10.2016 09:00 GMT +318.10.2016 09:0018.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604138362Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А

    Дата и время вскрытия заявок

    18.10.2016 09:0018.10.2016 09:0018.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604138362Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А

    Подведение итогов не позднее

    15.11.2016 09:0015.11.2016 09:0015.11.2016 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604138362Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.11.201615.11.2016 09:0015.11.2016 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604138362Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов и комплектующих к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»

    Начальная цена

    8 040 598,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.2

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термоблок Fuser Kit Xerox 109R00751. Part.№: 109R00751 (Оригинал), импорт. Блок фиксации в сборе для Xerox DC535/545/ 555/ WCP35/45/55 WC 245. Ресурс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Тонер- картридж для XEROX WC 5222 106R01413"

    Кол-во: 42

    "Позиция 3"

    "Накопитель (TS16GJF500) Флэш-драйв 16ГБ TRANSCEND Jet Flash 500 Retail"

    Кол-во: 98

    "Позиция 4"

    "Принт-картридж 101R00434 для WC 5222"

    Кол-во: 32

    "Позиция 5"

    "Картридж HP Q7553X LJ черный для многофункционального устройства 2727"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Картридж Q2612A для HP LJ 1010/1012/1015/3015/3020/3030"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Диск DVD+RW 4,7Gb 4x Cake Box Verbatim, 25шт в упаковке"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Картридж для HP LJ P1102 CE285A"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Картридж HP C9372A, красный"

    Кол-во: 21

    "Позиция 10"

    "Диск CD-R 700Mb 52х Cake Box Imation 100шт. в упаковке"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Модуль ксерографический XEROX 113R00672 для WCDC535/545/ 555/ WCP35/45/55 WC 245"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Тонер-картридж оригинальный черный, в упаковке 2 шт. с бункером отработки для Xerox WC 245/5645/5655/ DC 535/545/555. Ресурс 2*28 000 страниц при 5% заполнении страницы 006R01046"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Устройство многофункциональное Samsung CLX-6260FR цветное лазерное, функции-печать, сканирование, копирование, факс; скорость печати 24стр/мин, формат А4, прямая печать с USB накопителей"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Устройство многофункциональное ProXpress M4070FR лазерное А4 40 стр/мин Samsung"

    Кол-во: 98

    "Позиция 15"

    "Процессор Core i7-860 BOX <2.80GHz, 2.5 GT/s, 8Mb, LGA1156 (Lynnfield)>"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Вентилятор HP 496066-001 для серверов HP ProLiant DL380G7/DL380G6/DL385G5P/DL385G6 60x60x38mm"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Манипулятор мышь A4 OP-720 3D black optical USB"

    Кол-во: 110

    "Позиция 18"

    "Диск жесткий WD2002FAEX 2 Tb Caviar Black SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64Mb"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Копи-картридж Xerox 101R00023 для Xerox WorkCentre 415/420"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Тонер-картридж XEROX 006R01160"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Картридж Xerox 006R01606"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Блок аккумуляторн.SYBT4 APC Symmetra PX"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Картридж Samsung CLT-C506L"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Картридж Samsung CLT-K506L"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Картридж Samsung CLT-M506L"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Картридж Samsung CLT-Y506L"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Картридж Samsung MLT-D203E"

    Кол-во: 89

    "Позиция 28"

    "Тонер-картридж HP (CE340A)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Тонер-картридж HP (CE341A)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Тонер-картридж HP (CE342A)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Тонер-картридж HP CE343A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Трансивер HP C8R24A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Картридж CE278A для принтера HP Laser Jet p1606 Hewllet Packard"

    Кол-во: 7

    "Позиция 34"

    "Модуль оперативной памяти DIMM DDR3 1333MHz PC-10600 2Gb Kingston ValueRAM (KVR1333D3N9/2G)"

    Кол-во: 23

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