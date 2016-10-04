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Номер извещения
31604138343
Уникальный номер закупки
16/2.2/0064549/ТГННовгород
Наименование закупки
Поставка комплектующих для системы телевидения для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" - БО "Ласточка" в 2016 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 10:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 431-19-42
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
N.Kravchenko@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кравченко Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород
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Поставка комплектующих для системы телевидения для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" - БО "Ласточка" в 2016 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2016 09:00 GMT +304.10.2016 09:0004.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604138343Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для системы телевидения для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" - БО "Ласточка" в 2016 г.ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2016 10:0004.10.2016 10:0004.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604138343Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих для системы телевидения для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" - БО "Ласточка" в 2016 г.ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 16:0014.10.2016 16:0014.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604138343Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для системы телевидения для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" - БО "Ласточка" в 2016 г.ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201614.10.2016 16:0014.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604138343Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для системы телевидения для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" - БО "Ласточка" в 2016 г.ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих для системы телевидения для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" - БО "Ласточка" в 2016 г.
Начальная цена
582 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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