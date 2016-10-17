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Номер извещения
31604138043
Уникальный номер закупки
16/2.1/0053051/ТюмМотор
Наименование закупки
Замена запорной арматуры и части трубопровода в камере переключения № 2 "Станция 1 подъёма"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
Почтовый адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Контактный телефон
+7 3452 54-60-77
Факс
+7 3452 54-60-29
Адрес электронной почты
m.tuz@tmotor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Туз Мария Викторовна
Место рассмотрения предложений
625007 Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
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Замена запорной арматуры и части трубопровода в камере переключения № 2 "Станция 1 подъёма"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2016 21:00 GMT +317.10.2016 21:0017.10.2016 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604138043Дата и время окончания срока приема заявок Замена запорной арматуры и части трубопровода в камере переключения № 2 "Станция 1 подъёма"625007 Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2016 06:0018.10.2016 06:0018.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604138043Дата и время вскрытия заявок Замена запорной арматуры и части трубопровода в камере переключения № 2 "Станция 1 подъёма"625007 Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
Подведение итогов не позднее
27.10.2016 19:0027.10.2016 19:0027.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604138043Подведение итогов не позднее Замена запорной арматуры и части трубопровода в камере переключения № 2 "Станция 1 подъёма"625007 Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.10.201627.10.2016 19:0027.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604138043Подведение итогов не позднее Замена запорной арматуры и части трубопровода в камере переключения № 2 "Станция 1 подъёма"625007 Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена запорной арматуры и части трубопровода в камере переключения № 2 "Станция 1 подъёма"
Начальная цена
4 060 054,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Отсутствуют
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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