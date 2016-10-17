Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Замена запорной арматуры d 400 - 1 шт, d 300 - 1 шт на станции 2 подъёма и замена трубопроводов d 250-300 мм, L 40 п/м.

    Замена запорной арматуры d 400 - 1 шт, d 300 - 1 шт на станции 2 подъёма и замена трубопроводов d 250-300 мм, L 40 п/м.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2016 21:0017.10.2016 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604138053Дата и время окончания срока приема заявок Замена запорной арматуры d 400 - 1 шт, d 300 - 1 шт на станции 2 подъёма и замена трубопроводов d 250-300 мм, L 40 п/м.625007 Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира ХуторянскогоПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604138053

    Уникальный номер закупки

    16/2.1/0053052/ТюмМотор

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Замена запорной арматуры d 400 - 1 шт, d 300 - 1 шт на станции 2 подъёма и замена трубопроводов d 250-300 мм, L 40 п/м.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2016 09:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Участникам_изменения_53052_.doc

    Документация № 0163.16.2.1.0053052.ТюмМотор.ЗП.ГОС.Э.27.09.2016.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 54-60-77

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    m.tuz@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Туз Мария Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    625007 Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского

    Закупки и тендеры Тюменская Область

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Замена запорной арматуры d 400 - 1 шт, d 300 - 1 шт на станции 2 подъёма и замена трубопроводов d 250-300 мм, L 40 п/м.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2016 21:00 GMT +317.10.2016 21:0017.10.2016 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604138053Дата и время окончания срока приема заявок Замена запорной арматуры d 400 - 1 шт, d 300 - 1 шт на станции 2 подъёма и замена трубопроводов d 250-300 мм, L 40 п/м.625007 Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского

    Дата и время вскрытия заявок

    18.10.2016 06:0018.10.2016 06:0018.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604138053Дата и время вскрытия заявок Замена запорной арматуры d 400 - 1 шт, d 300 - 1 шт на станции 2 подъёма и замена трубопроводов d 250-300 мм, L 40 п/м.625007 Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского

    Подведение итогов не позднее

    27.10.2016 19:0027.10.2016 19:0027.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604138053Подведение итогов не позднее Замена запорной арматуры d 400 - 1 шт, d 300 - 1 шт на станции 2 подъёма и замена трубопроводов d 250-300 мм, L 40 п/м.625007 Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.10.201627.10.2016 19:0027.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604138053Подведение итогов не позднее Замена запорной арматуры d 400 - 1 шт, d 300 - 1 шт на станции 2 подъёма и замена трубопроводов d 250-300 мм, L 40 п/м.625007 Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена запорной арматуры d 400 - 1 шт, d 300 - 1 шт на станции 2 подъёма и замена трубопроводов d 250-300 мм, L 40 п/м.

    Начальная цена

    2 443 005,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена запорной арматуры d 400 - 1 шт, d 300 - 1 шт на станции 2 подъёма и замена трубопроводов d 250-300 мм, L 40 п/м."

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081506
    Оказание услуг по физической охране объектов ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 2.1/0001294
    Оказание услуг по физической охране объектов ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» для нужд ООО...
    177080
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 792 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112045
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим...
    175243
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211077640
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы через Интернет "Контур-Экстерн" и оказание услуг абонентского обслуживания в Системе для филиалов и подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022-2025 гг. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 2.1/000806
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы...
    177044
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 371 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить