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Номер извещения
31604137430
Уникальный номер закупки
16/2.1/0060517/ТГЮгорск
Наименование закупки
Разработка эскизов и изготовление сценических костюмов и специальной обуви для коллективов художественной самодеятельности, театральной студии, ведущих и солистов КСК «НОРД» в рамках социально-культурных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Югорск» 16/2.1/0060517/ТГЮгорск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 06:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-27-59
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
announce@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцева Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
ХМАО-Югра г.Югорск ул.Мира д.15
Закупки и тендеры Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, шейные платки, перчатки и прочие готовые аксессуары к одежде, детали одежды или аксессуаров к одежде из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки Эта группировка также включает: - обувь из текстильных материалов без подошвы
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Работы по разработке эскизов и изготовлению сценических костюмов и спец. обуви для коллективов художественной самодеятельности, театральной студии, ведущих и солистов КСК «НОРД» в рамках социально-культурных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2016 21:59 GMT +323.10.2016 21:5923.10.2016 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604137430Дата и время окончания срока приема заявок Работы по разработке эскизов и изготовлению сценических костюмов и спец. обуви для коллективов художественной самодеятельности, театральной студии, ведущих и солистов КСК «НОРД» в рамках социально-культурных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Югорск»ХМАО-Югра г.Югорск ул.Мира д.15
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2016 08:0024.10.2016 08:0024.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604137430Дата и время вскрытия заявок Работы по разработке эскизов и изготовлению сценических костюмов и спец. обуви для коллективов художественной самодеятельности, театральной студии, ведущих и солистов КСК «НОРД» в рамках социально-культурных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Югорск»ХМАО-Югра г.Югорск ул.Мира д.15
Подведение итогов не позднее
01.11.2016 08:3001.11.2016 08:3001.11.2016 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604137430Подведение итогов не позднее Работы по разработке эскизов и изготовлению сценических костюмов и спец. обуви для коллективов художественной самодеятельности, театральной студии, ведущих и солистов КСК «НОРД» в рамках социально-культурных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Югорск»ХМАО-Югра г.Югорск ул.Мира д.15
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.11.201601.11.2016 08:3001.11.2016 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604137430Подведение итогов не позднее Работы по разработке эскизов и изготовлению сценических костюмов и спец. обуви для коллективов художественной самодеятельности, театральной студии, ведущих и солистов КСК «НОРД» в рамках социально-культурных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Югорск»ХМАО-Югра г.Югорск ул.Мира д.15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по разработке эскизов и изготовлению сценических костюмов и спец. обуви для коллективов художественной самодеятельности, театральной студии, ведущих и солистов КСК «НОРД» в рамках социально-культурных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Начальная цена
1 399 999,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
14.19.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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