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Номер извещения
31604137240
Уникальный номер закупки
16/2.1/0060551/КамчатГП
Наименование закупки
Оказание услуг по защите интересов ОАО "Камчатгазпром" в судебных органах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 02:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, 19
Почтовый адрес
683031, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Топоркова, 8/5
Контактный телефон
+7 4152 41-00-49
Факс
+7 4152 24-10-09 доб. 6
Адрес электронной почты
voroncova@gazprom.kamchatka.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воронцова Екатерина Олеговна
Место рассмотрения предложений
в АСЭЗ
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по защите интересов ОАО "Камчатгазпром" в судебных органах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2016 01:00 GMT +318.10.2016 01:0018.10.2016 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604137240Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по защите интересов ОАО "Камчатгазпром" в судебных органахв АСЭЗ
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2016 01:3018.10.2016 01:3018.10.2016 01:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604137240Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по защите интересов ОАО "Камчатгазпром" в судебных органахв АСЭЗ
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 02:0021.10.2016 02:0021.10.2016 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604137240Подведение итогов не позднее Оказание услуг по защите интересов ОАО "Камчатгазпром" в судебных органахв АСЭЗ
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по защите интересов ОАО "Камчатгазпром" в судебных органах
Начальная цена
1 440 072,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОАО "Камчатгазпром"
Все закупки и тендеры ОАО "Камчатгазпром"
Адрес местонахождения
683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, 19
683031, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Топоркова, 8/5
Отсутствуют
69.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
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