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Номер извещения
31604137235
Уникальный номер закупки
16/2.1/0060553/КамчатГП
Наименование закупки
Выполнение кадастровых работ (2 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2016 01:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, 19
Почтовый адрес
683031, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Топоркова, 8/5
Контактный телефон
+7 4152 41-00-49
Факс
+7 4152 24-10-09 доб. 6
Адрес электронной почты
voroncova@gazprom.kamchatka.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воронцова Екатерина Олеговна
Место рассмотрения предложений
в АСЭЗ
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Выполнение кадастровых работ (2 лота) - лот 1 - кадастровые работы по объекту Незавершеное строительством сооружение «Газоснабжение Камчатской области. I очередь – газоснабжение г. Петропавловска – Камчатского»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2016 01:00 GMT +318.10.2016 01:0018.10.2016 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604137235Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работ (2 лота) - лот 1 - кадастровые работы по объекту Незавершеное строительством сооружение «Газоснабжение Камчатской области. I очередь – газоснабжение г. Петропавловска – Камчатского»в АСЭЗ
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2016 01:3018.10.2016 01:3018.10.2016 01:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604137235Дата и время вскрытия заявок Выполнение кадастровых работ (2 лота) - лот 1 - кадастровые работы по объекту Незавершеное строительством сооружение «Газоснабжение Камчатской области. I очередь – газоснабжение г. Петропавловска – Камчатского»в АСЭЗ
Подведение итогов не позднее
20.10.2016 06:0020.10.2016 06:0020.10.2016 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604137235Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ (2 лота) - лот 1 - кадастровые работы по объекту Незавершеное строительством сооружение «Газоснабжение Камчатской области. I очередь – газоснабжение г. Петропавловска – Камчатского»в АСЭЗ
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.10.201620.10.2016 06:0020.10.2016 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604137235Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ (2 лота) - лот 1 - кадастровые работы по объекту Незавершеное строительством сооружение «Газоснабжение Камчатской области. I очередь – газоснабжение г. Петропавловска – Камчатского»в АСЭЗ
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых работ (2 лота) - лот 1 - кадастровые работы по объекту Незавершеное строительством сооружение «Газоснабжение Камчатской области. I очередь – газоснабжение г. Петропавловска – Камчатского»
Начальная цена
4 425 856,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОАО "Камчатгазпром"
Все закупки и тендеры ОАО "Камчатгазпром"
Адрес местонахождения
683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, 19
683031, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Топоркова, 8/5
Отсутствуют
71.12.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение кадастровых работ (2 лота) - лот 2 - кадастровые работы по объекту Сооружение "Газоснабжение с.Соболево. I очередь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2016 01:00 GMT +318.10.2016 01:0018.10.2016 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604137235Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работ (2 лота) - лот 2 - кадастровые работы по объекту Сооружение "Газоснабжение с.Соболево. I очередь"в АСЭЗ
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2016 01:3018.10.2016 01:3018.10.2016 01:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604137235Дата и время вскрытия заявок Выполнение кадастровых работ (2 лота) - лот 2 - кадастровые работы по объекту Сооружение "Газоснабжение с.Соболево. I очередь"в АСЭЗ
Подведение итогов не позднее
20.10.2016 06:0020.10.2016 06:0020.10.2016 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604137235Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ (2 лота) - лот 2 - кадастровые работы по объекту Сооружение "Газоснабжение с.Соболево. I очередь"в АСЭЗ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых работ (2 лота) - лот 2 - кадастровые работы по объекту Сооружение "Газоснабжение с.Соболево. I очередь"
Начальная цена
974 143,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОАО "Камчатгазпром"
Все закупки и тендеры ОАО "Камчатгазпром"
Адрес местонахождения
683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, 19
683031, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Топоркова, 8/5
Отсутствуют
71.12.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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