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Номер извещения
31604136748
Уникальный номер закупки
16/2.2/0045262/Лазурная
Наименование закупки
Поставка кондитерской продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2016 17:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Почтовый адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Контактный телефон
+7 8622 66-33-49
Факс
+7 8622 66-33-43
Адрес электронной почты
Zakupki@lazurnaya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рящин Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
Закупки и тендеры Услуги по производству прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кондитерской продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2016 11:00 GMT +304.10.2016 11:0004.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604136748Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кондитерской продукции354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2016 11:0004.10.2016 11:0004.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604136748Дата и время вскрытия заявок Поставка кондитерской продукции354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
Подведение итогов не позднее
11.11.2016 18:0011.11.2016 18:0011.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604136748Подведение итогов не позднее Поставка кондитерской продукции354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кондитерской продукции
Начальная цена
856 802,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Лазурная"
Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"
Адрес местонахождения
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Отсутствуют
10.89.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2789
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