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Номер извещения
31604136669
Уникальный номер закупки
16/4.4/0060864/ГПК
Наименование закупки
Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика комплектной двухтрансформаторной подстанции 2КТПН-630 для объекта "ДКС Кшукского газоконденсатного месторождения" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№0001/16/4.4/0060864/ГПК/ЗП/ГОС/Э/26.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2016 17:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-02
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
O.Turta@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турта Олег Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура
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Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПН-630 для объекта "ДКС Кшукского газоконденсатного месторождения"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2016 12:00 GMT +310.10.2016 12:0010.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604136669Дата и время окончания срока приема заявок Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПН-630 для объекта "ДКС Кшукского газоконденсатного месторождения"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2016 10:0011.10.2016 10:0011.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604136669Дата и время вскрытия заявок Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПН-630 для объекта "ДКС Кшукского газоконденсатного месторождения"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Подведение итогов не позднее
28.10.2016 20:0028.10.2016 20:0028.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604136669Подведение итогов не позднее Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПН-630 для объекта "ДКС Кшукского газоконденсатного месторождения"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПН-630 для объекта "ДКС Кшукского газоконденсатного месторождения"
Начальная цена
38 180 043,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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