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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604135863
Уникальный номер закупки
16/2.1/0060604/Дружба
Наименование закупки
Услуги химчистки и прачечной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2016 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143396, Российская Федерация, Москва, д. Рогозинино, Москва, Москва
Почтовый адрес
143396, Российская Федерация, Москва, д. Рогозинино, Москва, Москва
Контактный телефон
+7 495 428-58-09
Факс
+7 495 428-58-10
Адрес электронной почты
k.molodezhnikova@imperialhotel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молодёжникова Кристина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г.Москав, дер.Рогозинино, ГК "Империал Парк Отель и СПА"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги химчистки и прачечной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 14:00 GMT +303.10.2016 14:0003.10.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604135863Дата и время окончания срока приема заявок Услуги химчистки и прачечнойг.Москав, дер.Рогозинино, ГК "Империал Парк Отель и СПА"
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2016 14:0003.10.2016 14:0003.10.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604135863Дата и время вскрытия заявок Услуги химчистки и прачечнойг.Москав, дер.Рогозинино, ГК "Империал Парк Отель и СПА"
Подведение итогов не позднее
06.10.2016 15:0006.10.2016 15:0006.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604135863Подведение итогов не позднее Услуги химчистки и прачечнойг.Москав, дер.Рогозинино, ГК "Империал Парк Отель и СПА"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги химчистки и прачечной
Начальная цена
1 566 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
143396, Российская Федерация, Москва, д. Рогозинино, Москва, Москва
Отсутствуют
96.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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