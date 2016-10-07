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Номер извещения
31604135085
Уникальный номер закупки
16/2.1/0062512/ТГТомск
Наименование закупки
Освидетельствование средств газового пожаротушения для нужд Алтайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2016 14:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-36-19
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кубусевич Елизавета Алексеевна
Место рассмотрения предложений
634029, РФ, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
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Освидетельствование средств газового пожаротушения для нужд Алтайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2016 10:00 GMT +307.10.2016 10:0007.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604135085Дата и время окончания срока приема заявок Освидетельствование средств газового пожаротушения для нужд Алтайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск"634029, РФ, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 10:0007.10.2016 10:0007.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604135085Дата и время вскрытия заявок Освидетельствование средств газового пожаротушения для нужд Алтайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск"634029, РФ, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 16:0021.10.2016 16:0021.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604135085Подведение итогов не позднее Освидетельствование средств газового пожаротушения для нужд Алтайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск"634029, РФ, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Освидетельствование средств газового пожаротушения для нужд Алтайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск"
Начальная цена
554 243,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
84.25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
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