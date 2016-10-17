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Номер извещения
31604134556
Уникальный номер закупки
16/2.1/0052894/ТюменНИИГГ
Наименование закупки
Снятие фильтрационных характеристик на образцах керна скважин Южно-Русского месторождения (2 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2016 12:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Почтовый адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Контактный телефон
+7 3452 28-62-58
Факс
+7 3452 28-61-06
Адрес электронной почты
tender@tngg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филимончук Марина Борисовна
Место рассмотрения предложений
г.Тюмень, ул.Воровского, д.2
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
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Снятие фильтрационных характеристик на образцах керна скважин Южно-Русского месторождения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2016 13:00 GMT +317.10.2016 13:0017.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604134556Дата и время окончания срока приема заявок Снятие фильтрационных характеристик на образцах керна скважин Южно-Русского месторожденияг.Тюмень, ул.Воровского, д.2
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2016 13:0017.10.2016 13:0017.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604134556Дата и время вскрытия заявок Снятие фильтрационных характеристик на образцах керна скважин Южно-Русского месторожденияг.Тюмень, ул.Воровского, д.2
Подведение итогов не позднее
28.10.2016 14:0028.10.2016 14:0028.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134556Подведение итогов не позднее Снятие фильтрационных характеристик на образцах керна скважин Южно-Русского месторожденияг.Тюмень, ул.Воровского, д.2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Снятие фильтрационных характеристик на образцах керна скважин Южно-Русского месторождения
Начальная цена
1 829 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Снятие фильтрационных характеристик на образцах керна скважин Уренгойского месторождения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2016 13:00 GMT +317.10.2016 13:0017.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604134556Дата и время окончания срока приема заявок Снятие фильтрационных характеристик на образцах керна скважин Уренгойского месторожденияг.Тюмень, ул.Воровского, д.2
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2016 13:0017.10.2016 13:0017.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604134556Дата и время вскрытия заявок Снятие фильтрационных характеристик на образцах керна скважин Уренгойского месторожденияг.Тюмень, ул.Воровского, д.2
Подведение итогов не позднее
28.10.2016 14:0028.10.2016 14:0028.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134556Подведение итогов не позднее Снятие фильтрационных характеристик на образцах керна скважин Уренгойского месторожденияг.Тюмень, ул.Воровского, д.2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Снятие фильтрационных характеристик на образцах керна скважин Уренгойского месторождения
Начальная цена
708 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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