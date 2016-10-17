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Номер извещения
31604134443
Уникальный номер закупки
16/2.1/0060582/ЦентрЭГаз
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению разработанных и введенных в промышленную эксплуатацию программных комплексов на базе «1С: Предприятие 8.Х» для нужд филиала «Астраханский» АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» в 2017 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) для нужд АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» (0056/16/2.1/0060582/ЦентрЭГаз/ЗП/ГОС/Э/26.09.2016).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2016 12:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Оказание услуг по сопровождению разработанных и введенных в промышленную эксплуатацию программных комплексов на базе «1С: Предприятие 8.Х» для нужд филиала "Астраханский" АО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" в 2017 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2016 15:00 GMT +317.10.2016 15:0017.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604134443Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению разработанных и введенных в промышленную эксплуатацию программных комплексов на базе «1С: Предприятие 8.Х» для нужд филиала "Астраханский" АО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" в 2017 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2016 10:0018.10.2016 10:0018.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604134443Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению разработанных и введенных в промышленную эксплуатацию программных комплексов на базе «1С: Предприятие 8.Х» для нужд филиала "Астраханский" АО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" в 2017 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Москва
Подведение итогов не позднее
28.10.2016 15:0028.10.2016 15:0028.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134443Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению разработанных и введенных в промышленную эксплуатацию программных комплексов на базе «1С: Предприятие 8.Х» для нужд филиала "Астраханский" АО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" в 2017 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201628.10.2016 15:0028.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134443Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению разработанных и введенных в промышленную эксплуатацию программных комплексов на базе «1С: Предприятие 8.Х» для нужд филиала "Астраханский" АО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" в 2017 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению разработанных и введенных в промышленную эксплуатацию программных комплексов на базе «1С: Предприятие 8.Х» для нужд филиала "Астраханский" АО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" в 2017 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
899 986,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
Отсутствуют
62.03.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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