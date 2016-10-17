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Номер извещения
31604134341
Уникальный номер закупки
16/1.1/0057324/ГЦР
Наименование закупки
Выполнение работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки на период строительства объектов, входящих в состав строек: 056-3002851, 056-2002773, 056-2001534. Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№0056/16/1.1/0057324/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/26.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2016 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусева Галина Федоровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Выполнение работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки на период строительства объектов, входящих в состав строек: 056-3002851, 056-2002773, 056-2001534.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2016 15:00 GMT +317.10.2016 15:0017.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604134341Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки на период строительства объектов, входящих в состав строек: 056-3002851, 056-2002773, 056-2001534.г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2016 10:0018.10.2016 10:0018.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604134341Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки на период строительства объектов, входящих в состав строек: 056-3002851, 056-2002773, 056-2001534.г. Москва
Подведение итогов не позднее
28.10.2016 15:0028.10.2016 15:0028.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134341Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки на период строительства объектов, входящих в состав строек: 056-3002851, 056-2002773, 056-2001534.г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201628.10.2016 15:0028.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134341Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки на период строительства объектов, входящих в состав строек: 056-3002851, 056-2002773, 056-2001534.г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки на период строительства объектов, входящих в состав строек: 056-3002851, 056-2002773, 056-2001534.
Начальная цена
4 953 785,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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