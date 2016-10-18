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    Главная / Торги / Поставка металлопроката согласно спецификации № 147

    Поставка металлопроката согласно спецификации № 147

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2016 09:0018.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604134187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката согласно спецификации № 147443068, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 106А, строение 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604134187

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0053912/ТГСамара

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката согласно спецификации № 147

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2016 12:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация 0029-16-2.2-0053912-ТГСамара-ЗП-ГОС-Э-26.09.2016.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-47

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свиридов Артем Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    443068, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 106А, строение 1

    Закупки и тендеры Самарская Область

    Закупки и тендеры Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки

    Закупки и тендеры Прокат листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Закупки и тендеры Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    Закупки и тендеры Услуги по производству железа, чугуна, стали и ферросплавов отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные

    Закупки и тендеры Проволока холоднотянутая

    Закупки и тендеры Свинец, цинк и олово

    Закупки и тендеры Проволока, цепи и пружины

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката согласно спецификации № 147

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.10.2016 09:00 GMT +318.10.2016 09:0018.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604134187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката согласно спецификации № 147443068, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 106А, строение 1

    Дата и время вскрытия заявок

    18.10.2016 09:0018.10.2016 09:0018.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604134187Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката согласно спецификации № 147443068, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 106А, строение 1

    Подведение итогов не позднее

    02.11.2016 14:0002.11.2016 14:0002.11.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134187Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката согласно спецификации № 147443068, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 106А, строение 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.11.201602.11.2016 14:0002.11.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134187Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката согласно спецификации № 147443068, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 106А, строение 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката согласно спецификации № 147

    Начальная цена

    6 549 050,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Не требуется

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.3

    Производство листового горячекатаного стального проката

    24.10.4

    Производство листового холоднокатаного стального проката

    24.10.6

    Производство сортового горячекатаного проката и катанки

    24.10.9

    Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки

    24.20.1

    Производство бесшовных труб и пустотелых профилей

    24.34

    Производство проволоки методом холодного волочения

    24.43

    Производство свинца, цинка и олова

    25.93

    Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист профилированный С21 08х1051х6000 RAL5002"

    Кол-во: 113

    "Позиция 2"

    "Швеллер г/к 10П ст.3 сп-5 ГОСТ 8240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Проволока оцинкованная вязальная 1,6мм"

    Кол-во: 405

    "Позиция 4"

    "Круг 16мм ст3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Лист стальной оцинкованный б/пленки 0,5*1250*2000 RAL5002"

    Кол-во: 130

    "Позиция 6"

    "Профлист С-10 A 0.50х1100/1138х6000 РЕ RAL7035 (ТУ 1122-004-63280288-2010 изм.3)"

    Кол-во: 273

    "Позиция 7"

    "Профлист С-10 A 0.50х1100/1138х6000 РЕ RAL7004 (ТУ 1122-004-63280288-2010 изм.3)"

    Кол-во: 170

    "Позиция 8"

    "Профлист С-10 A 0.50х1100/1138х6000 РЕ RAL9003 (ТУ 1122-004-63280288-2010 изм.3)"

    Кол-во: 703

    "Позиция 9"

    "Профлист С-10 A 0.50х1100/1138х6000 РЕ RAL5002 (ТУ 1122-004-63280288-2010 изм.3)"

    Кол-во: 1399

    "Позиция 10"

    "Припой ПОС 30 ф8мм ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Катанка 6,5 бунты -Ст3сп ТУ 14-1-5282-94"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Арматура А-I 16мм ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "Полоса стальная 5х50 НД ГОСТ 103-2006"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Полоса стальная 4х40 НД ГОСТ 103-2006"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Полоса стальная 5х25 НД ГОСТ 103-2006"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "Труба профильная 40х20х2 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "Труба профильная 40х40х2 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Труба профильная 40х40х3 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Труба профильная 20х20х2 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Проволока сварочная Fabshield Х80 2,0 мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 21"

    "Проволока контровочная оцинкованная КО 0,8мм ГОСТ 792-67"

    Кол-во: 40

    "Позиция 22"

    "Проволока вязальная отожженая 4мм о/н н/у черная ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 600

    "Позиция 23"

    "Проволока вязальная отожженая 3мм о/н н/у черная ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 500

    "Позиция 24"

    "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Швеллер г/к 10У Ст3сп-5 ГОСТ 8240-97/ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Угол 35*35*5 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Уголок г/к А-75*75*5Ст3сп-5 ГОСТ 8509-93/ ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Уголок г/к А-63*63*5Ст3сп-5 ГОСТ 8509-93/ ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Уголок г/к А-50*50*5 Ст3сп-5 ГОСТ 8509-93/ ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Уголок г/к А-45*45*4 Ст3сп-5 ГОСТ 8509-93/ ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Уголок г/к А-40*40*4Ст3сп-5 ГОСТ 8509-93/ ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Лист стальной нерж. 3*1250*2500 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72"

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "Лист ГЦ АТ-БД-ПН-IV-НО-0,5*1250*2500 ГОСТ 19904-90/08пс-ВГ-ХШ-КР-2-НР ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Лист г/к чечевица-B-НО-ПН-4*1500*6000-Ст3сп ГОСТ 8568-77"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Лист г/к Б-ПН-НО-IV-6*1500*6000 ГОСТ 19903-74/Ст3сп-5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 36"

    "Лист г/к Б-ПВ-НО-IV-2*1250*2500 ГОСТ 19903-74 Ст3сп-5-IV"

    Кол-во: 7

    "Позиция 37"

    "Лист г/к А-ПН-НО-IV-3*1250*2500 ГОСТ 19903-74 Ст3сп-5-IV"

    Кол-во: 7

    "Позиция 38"

    "Лист г/к А-ПН-НО-IV-5*1500*6000 ГОСТ 19903-74/Ст3сп-5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 39"

    "Лист г/к А-ПН-НО-IV-4*1500*6000 ГОСТ 19903-74/Ст3сп-5"

    Кол-во: 1

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