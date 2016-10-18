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Номер извещения
31604134187
Уникальный номер закупки
16/2.2/0053912/ТГСамара
Наименование закупки
Поставка металлопроката согласно спецификации № 147
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2016 12:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 212-38-47
Факс
+7 846 212-38-47
Адрес электронной почты
oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свиридов Артем Владимирович
Место рассмотрения предложений
443068, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 106А, строение 1
Закупки и тендеры Прокат листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Закупки и тендеры Услуги по производству железа, чугуна, стали и ферросплавов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката согласно спецификации № 147
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2016 09:00 GMT +318.10.2016 09:0018.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604134187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката согласно спецификации № 147443068, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 106А, строение 1
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2016 09:0018.10.2016 09:0018.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604134187Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката согласно спецификации № 147443068, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 106А, строение 1
Подведение итогов не позднее
02.11.2016 14:0002.11.2016 14:0002.11.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134187Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката согласно спецификации № 147443068, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 106А, строение 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката согласно спецификации № 147
Начальная цена
6 549 050,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Не требуется
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Самара»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
24.10.3
24.10.4
24.10.6
24.10.9
24.20.1
24.34
24.43
25.93
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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