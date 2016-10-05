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Номер извещения
ГП609048
Уникальный номер закупки
16/2.1/0064269/ГТранс
Наименование закупки
Оказание образовательных услуг по программам: «Оператор товарный», «Слесарь-ремонтник», «Станочник широкого профиля», «Подготовка рабочих люлек, находящихся на подъемнике (вышке)», «Стропальщик», «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2016 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3462 37-72-74
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kea@sur.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костебелова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
628400, РФ, Сургут, Маяковского, 9А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание образовательных услуг по программам: «Оператор товарный», «Слесарь-ремонтник», «Станочник широкого профиля», «Подготовка рабочих люлек, находящихся на подъемнике (вышке)», «Слесарь по ремонту подвижного состава», «Слесарь аварийно-восстановительных работ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 14:00 GMT +305.10.2016 14:0005.10.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609048Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услуг по программам: «Оператор товарный», «Слесарь-ремонтник», «Станочник широкого профиля», «Подготовка рабочих люлек, находящихся на подъемнике (вышке)», «Слесарь по ремонту подвижного состава», «Слесарь аварийно-восстановительных работ»628400, РФ, Сургут, Маяковского, 9А
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 14:3005.10.2016 14:3005.10.2016 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609048Дата и время вскрытия заявок Оказание образовательных услуг по программам: «Оператор товарный», «Слесарь-ремонтник», «Станочник широкого профиля», «Подготовка рабочих люлек, находящихся на подъемнике (вышке)», «Слесарь по ремонту подвижного состава», «Слесарь аварийно-восстановительных работ»628400, РФ, Сургут, Маяковского, 9А
Подведение итогов не позднее
31.10.2016 16:0031.10.2016 16:0031.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609048Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по программам: «Оператор товарный», «Слесарь-ремонтник», «Станочник широкого профиля», «Подготовка рабочих люлек, находящихся на подъемнике (вышке)», «Слесарь по ремонту подвижного состава», «Слесарь аварийно-восстановительных работ»628400, РФ, Сургут, Маяковского, 9А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201631.10.2016 16:0031.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609048Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по программам: «Оператор товарный», «Слесарь-ремонтник», «Станочник широкого профиля», «Подготовка рабочих люлек, находящихся на подъемнике (вышке)», «Слесарь по ремонту подвижного состава», «Слесарь аварийно-восстановительных работ»628400, РФ, Сургут, Маяковского, 9А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание образовательных услуг по программам: «Оператор товарный», «Слесарь-ремонтник», «Станочник широкого профиля», «Подготовка рабочих люлек, находящихся на подъемнике (вышке)», «Слесарь по ремонту подвижного состава», «Слесарь аварийно-восстановительных работ»
Начальная цена
338 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
85.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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