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    Главная / Торги / Поставка решетки чугунной для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (4 лота)

    Поставка решетки чугунной для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (4 лота)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2016 09:3006.10.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604134161Дата и время окончания срока приема заявок Поставка решетки чугунной GM 341 17 200 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-НПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604134161

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0019787/Газмаш

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка решетки чугунной для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (4 лота)

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2016 11:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация решетки чугунные ПБ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Юридический адрес

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    Почтовый адрес

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Контактный телефон

    +7 812 456-77-46

    Факс

    +7 812 458-77-32

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-bs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Атаулова Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка решетки чугунной GM 141 17 100 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2016 09:30 GMT +306.10.2016 09:3006.10.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604134161Дата и время окончания срока приема заявок Поставка решетки чугунной GM 141 17 100 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2016 10:0006.10.2016 10:0006.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604134161Дата и время вскрытия заявок Поставка решетки чугунной GM 141 17 100 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Подведение итогов не позднее

    03.11.2016 18:0003.11.2016 18:0003.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134161Подведение итогов не позднее Поставка решетки чугунной GM 141 17 100 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.11.201603.11.2016 18:0003.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134161Подведение итогов не позднее Поставка решетки чугунной GM 141 17 100 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка решетки чугунной GM 141 17 100 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    230 524,80

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.11

    Производство чугуна

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Решетка чугунная GM 141 17 100"

    Кол-во: 35200

    Лот 2

    Поставка решетки чугунной GM 241 17 100для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2016 09:30 GMT +306.10.2016 09:3006.10.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604134161Дата и время окончания срока приема заявок Поставка решетки чугунной GM 241 17 100для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2016 10:0006.10.2016 10:0006.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604134161Дата и время вскрытия заявок Поставка решетки чугунной GM 241 17 100для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Подведение итогов не позднее

    03.11.2016 18:0003.11.2016 18:0003.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134161Подведение итогов не позднее Поставка решетки чугунной GM 241 17 100для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.11.201603.11.2016 18:0003.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134161Подведение итогов не позднее Поставка решетки чугунной GM 241 17 100для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка решетки чугунной GM 241 17 100для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    4 244,22

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.11

    Производство чугуна

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Решетка чугунная GM 241 17 100"

    Кол-во: 640

    Лот 3

    Поставка решетки чугунной GM 341 17 200 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2016 09:30 GMT +306.10.2016 09:3006.10.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604134161Дата и время окончания срока приема заявок Поставка решетки чугунной GM 341 17 200 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2016 10:0006.10.2016 10:0006.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604134161Дата и время вскрытия заявок Поставка решетки чугунной GM 341 17 200 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Подведение итогов не позднее

    03.11.2016 18:0003.11.2016 18:0003.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134161Подведение итогов не позднее Поставка решетки чугунной GM 341 17 200 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.11.201603.11.2016 18:0003.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134161Подведение итогов не позднее Поставка решетки чугунной GM 341 17 200 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка решетки чугунной GM 341 17 200 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    171 619,20

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.11

    Производство чугуна

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Решетка чугунная GM 341 17 200"

    Кол-во: 28800

    Лот 4

    Поставка решетки чугунной GM 441 17 020 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2016 09:30 GMT +306.10.2016 09:3006.10.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604134161Дата и время окончания срока приема заявок Поставка решетки чугунной GM 441 17 020 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2016 10:0006.10.2016 10:0006.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604134161Дата и время вскрытия заявок Поставка решетки чугунной GM 441 17 020 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Подведение итогов не позднее

    03.11.2016 18:0003.11.2016 18:0003.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134161Подведение итогов не позднее Поставка решетки чугунной GM 441 17 020 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.11.201603.11.2016 18:0003.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134161Подведение итогов не позднее Поставка решетки чугунной GM 441 17 020 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка решетки чугунной GM 441 17 020 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    3 322,88

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.11

    Производство чугуна

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Решетка чугунная GM 441 17 020"

    Кол-во: 640

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211077640
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы через Интернет "Контур-Экстерн" и оказание услуг абонентского обслуживания в Системе для филиалов и подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022-2025 гг. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 2.1/000806
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы...
    177044
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 371 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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