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Номер извещения
31604134161
Уникальный номер закупки
16/2.2/0019787/Газмаш
Наименование закупки
Поставка решетки чугунной для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (4 лота)
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2016 11:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 456-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Атаулова Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
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Поставка решетки чугунной GM 141 17 100 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 09:30 GMT +306.10.2016 09:3006.10.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604134161Дата и время окончания срока приема заявок Поставка решетки чугунной GM 141 17 100 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2016 10:0006.10.2016 10:0006.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604134161Дата и время вскрытия заявок Поставка решетки чугунной GM 141 17 100 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Подведение итогов не позднее
03.11.2016 18:0003.11.2016 18:0003.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134161Подведение итогов не позднее Поставка решетки чугунной GM 141 17 100 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.11.201603.11.2016 18:0003.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134161Подведение итогов не позднее Поставка решетки чугунной GM 141 17 100 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка решетки чугунной GM 141 17 100 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
230 524,80
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Отсутствуют
24.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 35200
Поставка решетки чугунной GM 241 17 100для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 09:30 GMT +306.10.2016 09:3006.10.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604134161Дата и время окончания срока приема заявок Поставка решетки чугунной GM 241 17 100для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2016 10:0006.10.2016 10:0006.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604134161Дата и время вскрытия заявок Поставка решетки чугунной GM 241 17 100для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Подведение итогов не позднее
03.11.2016 18:0003.11.2016 18:0003.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134161Подведение итогов не позднее Поставка решетки чугунной GM 241 17 100для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.11.201603.11.2016 18:0003.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134161Подведение итогов не позднее Поставка решетки чугунной GM 241 17 100для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка решетки чугунной GM 241 17 100для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
4 244,22
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Отсутствуют
24.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 640
Поставка решетки чугунной GM 341 17 200 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 09:30 GMT +306.10.2016 09:3006.10.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604134161Дата и время окончания срока приема заявок Поставка решетки чугунной GM 341 17 200 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2016 10:0006.10.2016 10:0006.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604134161Дата и время вскрытия заявок Поставка решетки чугунной GM 341 17 200 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Подведение итогов не позднее
03.11.2016 18:0003.11.2016 18:0003.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134161Подведение итогов не позднее Поставка решетки чугунной GM 341 17 200 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.11.201603.11.2016 18:0003.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134161Подведение итогов не позднее Поставка решетки чугунной GM 341 17 200 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка решетки чугунной GM 341 17 200 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
171 619,20
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Отсутствуют
24.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 28800
Поставка решетки чугунной GM 441 17 020 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 09:30 GMT +306.10.2016 09:3006.10.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604134161Дата и время окончания срока приема заявок Поставка решетки чугунной GM 441 17 020 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2016 10:0006.10.2016 10:0006.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604134161Дата и время вскрытия заявок Поставка решетки чугунной GM 441 17 020 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Подведение итогов не позднее
03.11.2016 18:0003.11.2016 18:0003.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134161Подведение итогов не позднее Поставка решетки чугунной GM 441 17 020 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.11.201603.11.2016 18:0003.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604134161Подведение итогов не позднее Поставка решетки чугунной GM 441 17 020 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Россия, 197374 г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, к.1. лит. А помещение 1-Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка решетки чугунной GM 441 17 020 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
3 322,88
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Отсутствуют
24.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 640
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