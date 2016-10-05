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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП609047
Уникальный номер закупки
16/2.2/0026887/ГСПГСПб
Наименование закупки
Поставка офисной мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2016 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
Контактный телефон
+7 812 646-12-46
Факс
+7 812 646-12-12
Адрес электронной почты
zakupki@spblng.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаазе Филипп Александрович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 191167, Санкт-Петербург, Синопская наб., д.22, лит.А
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями за вознаграждение или на договорной основе
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисной мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 23:59 GMT +305.10.2016 23:5905.10.2016 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609047Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной мебелиРоссийская Федерация, 191167, Санкт-Петербург, Синопская наб., д.22, лит.А
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2016 10:0006.10.2016 10:0006.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609047Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной мебелиРоссийская Федерация, 191167, Санкт-Петербург, Синопская наб., д.22, лит.А
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 00:0014.10.2016 00:0014.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609047Подведение итогов не позднее Поставка офисной мебелиРоссийская Федерация, 191167, Санкт-Петербург, Синопская наб., д.22, лит.А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной мебели
Начальная цена
2 454 999,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром СПГ Портовая
Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
Отсутствуют
46.15.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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