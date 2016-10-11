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Номер извещения
31604133304
Уникальный номер закупки
16/2.1/0064980/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Технические проекты разработки месторождения Долгодеревенское, с/п "Озеро Глухое", б/о "Черданская"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2016 09:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-97
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
R.Rumyantsev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Румянцев Руслан Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
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Технический проект разработки месторождения Долгодеревенское, с/п "озеро Глухое", "б/о Черданская"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 08:00 GMT +311.10.2016 08:0011.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604133304Дата и время окончания срока приема заявок Технический проект разработки месторождения Долгодеревенское, с/п "озеро Глухое", "б/о Черданская"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2016 08:0011.10.2016 08:0011.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604133304Дата и время вскрытия заявок Технический проект разработки месторождения Долгодеревенское, с/п "озеро Глухое", "б/о Черданская"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Подведение итогов не позднее
02.11.2016 15:0002.11.2016 15:0002.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604133304Подведение итогов не позднее Технический проект разработки месторождения Долгодеревенское, с/п "озеро Глухое", "б/о Черданская"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Технический проект разработки месторождения Долгодеревенское, с/п "озеро Глухое", "б/о Черданская"
Начальная цена
460 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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