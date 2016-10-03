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Номер извещения
31604131644
Уникальный номер закупки
16/3/0029998/ДНадым
Наименование закупки
Выполнение полевых сейсморазведочных работ 3Д по высокоплотной технологии на Медвежьем НГКМ (1200 кв.км.) для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/16/3/0029998/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/23.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2016 17:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-12-02
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Felsner@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фельснер Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
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Полевые сейсморазведочные работы 3Д по высокоплотной технологии на Медвежьем НГКМ (1200 кв.км.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 12:00 GMT +303.10.2016 12:0003.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604131644Дата и время окончания срока приема заявок Полевые сейсморазведочные работы 3Д по высокоплотной технологии на Медвежьем НГКМ (1200 кв.км.)г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2016 10:4504.10.2016 10:4504.10.2016 10:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604131644Дата и время вскрытия заявок Полевые сейсморазведочные работы 3Д по высокоплотной технологии на Медвежьем НГКМ (1200 кв.км.)г. Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 18:0014.10.2016 18:0014.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604131644Подведение итогов не позднее Полевые сейсморазведочные работы 3Д по высокоплотной технологии на Медвежьем НГКМ (1200 кв.км.)г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полевые сейсморазведочные работы 3Д по высокоплотной технологии на Медвежьем НГКМ (1200 кв.км.)
Начальная цена
1 887 840 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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