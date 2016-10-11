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    Главная / Торги / Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2016 13:0011.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609042Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП609042

    Уникальный номер закупки

    17-ГПК-4.2-2017ЗРА1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2016 16:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    115 Документация

    115 Приложение часть 1 из 3

    115 Приложение часть 3 из 3

    115 Приложение часть 2 из 3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-50-46

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    monitoringMTR@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Елена Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609042Подведение итогов не позднее Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран ЗАРДП 015.016.30-00Р"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Задвижка 30с41нж 80-16 с КОФ ,кр.пр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Задвижка 30с41нж 50-16 с КОФ ,кр.пр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Задвижка 30с41нж 100-16 с КОФ ,кр.пр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Задвижка 30с41нж 100-16 с КОФ ,кр.пр"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Задвижка 30с41нж 80-16 с КОФ ,кр.пр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Задвижка 30с41нж 100-16 с КОФ ,кр.пр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой ЯГТ 10М.160.00.04.ХЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Клапан СЕНС DN15PN25-1И-24В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Клапан СЕНС DN10 PN250-24В-НО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой ЯГТ 10М.160.00.04.ХЛ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой ЯГТ 10М.160.00.04.ХЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой ЯГТ 10М.160.00.01.ХЛ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой ЯГТ 10М.100.00.04.ХЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой ЯГТ 10М.100.00.04.ХЛ"

    Кол-во: 32

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой ЯГТ 10М.160.00.04.ХЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Задвижка 30с41нж 50-16 с КОФ ,кр.пр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Задвижка 30с41нж 150-16 с КОФ ,кр.пр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Задвижка 30с41нж 80-16 с КОФ ,кр.пр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Кран ФБ39.014.050.000-02 Ду50 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Кран шаровой ЯГТ 15М.080.00.02.У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Кран шаровой ЯГТ 25Ш.063.00.01.У"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Кран шаровой ЯГТ 20ФП.016.01.00.У"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Задвижка 30с76нж 80-63 с КОФ, кр."

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Клапан 19с53нж Ду80 Ру40 с КОФ,кр.и пр."

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Задвижка 30с41нж 200-16 с КОФ ,кр.пр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Задвижка 30с41нж 50-16 с КОФ ,кр.пр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Задвижка 30ч6бр 80-16 с КОФ, кр.пр"

    Кол-во: 17

    "Позиция 29"

    "Кран шаровой ЯГТ 15М.080.00.02.У"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Кран шаровой ЯГТ 10М.160.00.04.ХЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Клапан 15с54бкМ Ду15 Ру250"

    Кол-во: 300

    "Позиция 34"

    "Кран КШТХ 200.050-00-00-07 Ду15 Ру200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Кран КШ.200.050-00А-02 Ду15 Ру160, H2S"

    Кол-во: 115

    "Позиция 36"

    "Кран шаровой КШПр.200.050-00 Ду15 Ру100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Задвижка КЗКФ.040.025-0 Ду25 Ру25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Задвижка 30с15нж Ду100 Ру25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Клапан1/2" Ру250 Ф3-0000-0-01ГСЧ"

    Кол-во: 115

    "Позиция 40"

    "Кран ЗАРД 050.063.28-00Р Ду50 Ру63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Клапан 15с22нж Ду100 Ру40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Кран КШТХ.200.050-00-00 Ду15 Ру200, H2S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Задвижка 80/16 30с41нж, с коф, класс А"

    Кол-во: 15

    "Позиция 45"

    "Задвижка 50/16 30с41нж, с коф, класс А"

    Кол-во: 19

    "Позиция 46"

    "Задвижка 150/16 30с41нж, с коф, класс А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Задвижка 100/16 30с41нж, с коф, класс А"

    Кол-во: 17

    "Позиция 48"

    "Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Задвижка 30с15нж Ду80 Ру40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Кран шаровой ЯГТ 10М.160.00.04.ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Кран шаровой ЯГТ 10Ш.016.00.01.ХЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Задвижка 30с41нж 100-16 с КОФ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 53"

    "Клапан 17с28нж Ду80 Ру16 Рн10-16"

    Кол-во: 24

    "Позиция 54"

    "Кран 11с69п ЕМКА Ду50 Ру16"

    Кол-во: 21

    "Позиция 55"

    "Задвижка 30с41нж 100-16 с КОФ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Клапан СППК5 50-160-17с8нж1-20Л-У1-Газ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Задвижка ЗКС-ВАРК-350-63-01-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Кран шаровой Ду50 Ру10,0МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Задвижка клиновая ЗКФ.100-050-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Клапан регулирующий Ду100 Ру16,0Мпа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Клапан обратный ОК.160.025-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Клапан предохранительный КПТ80.38,5"

    Кол-во: 99

    "Позиция 63"

    "Клапан предохранительный КПТ34,5.16"

    Кол-во: 99

    "Позиция 64"

    "Клапан предохранительный КП4,2.2,2"

    Кол-во: 33

    "Позиция 65"

    "Клапан предохранительный КП4,2.0,8"

    Кол-во: 33

    "Позиция 66"

    "Клапан предохранительный КП63.33"

    Кол-во: 11

    "Позиция 67"

    "Клапан предохранительный КП28.16"

    Кол-во: 11

    "Позиция 68"

    "Кран шаровой ЯГТ 15М.080.00.00.У"

    Кол-во: 12

    "Позиция 69"

    "Кран ЗАРД 015.080.30-00Р"

    Кол-во: 14

    "Позиция 70"

    "Клапан 16с48нж Ду15 Ру160 муфт."

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Клапан КПО.2-015-063-00-21.0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Клапан 16с48нж Ду15 Ру160 муфт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Кран ЗАРД 015.080.10-00.Р"

    Кол-во: 27

    "Позиция 74"

    "Кран ЗАРДП 010.080.30-00Р"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Кран шаровый ЗАРД 015.063.10-00.Р"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Клапан регулирующий КМР-ЭЛГ 401с150 400"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Клапан обратный КОП 50-160 (19с19нж)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Клапан СППК5Р-100-40 ХЛ1 Ду100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Клапан КОП-50-63-01-21 Ду50 Ру63 привар."

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Клапан СППК5Р 50-160 Пр.№ 58"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Клапан СППК5Р 50-160 Пр.№ 58"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Клапан КПЛВ.494316.001-00 Ду15 Ру10МПа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Кран шаровой 11с38п Ду 15 Ру 16 МПа"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Кран шаровый КШ.М.15.63-00 Ду15 Ру63"

    Кол-во: 34

    "Позиция 85"

    "Клапан обратный ККО-50-100-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Задвижка клиновая Ду50 Ру10,0МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Клапан регулирующий Ду50 Ру10,0Мпа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Клапан обратный Ду15 Ру15,0МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Клапан обратный ОК.160.025-0-01"

    Кол-во: 13

    "Позиция 90"

    "Задвижка клиновая Ду15 Ру1,6МПа"

    Кол-во: 6

    "Позиция 91"

    "Задвижка клиновая Ду25 Ру15,0МПа"

    Кол-во: 8

    "Позиция 92"

    "Задвижка клиновая Ду15 Ру15,0МПа"

    Кол-во: 13

    "Позиция 93"

    "Задвижка клиновая Ду15 Ру10,0МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Задвижка клиновая Ду50 Ру1,6Мпа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Задвижка клиновая Ду25 Ру1,6Мпа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Задвижка клиновая Ду15 Ру16,0МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Задвижка клиновая Ду25 Ру16,0МПа"

    Кол-во: 59

    "Позиция 98"

    "Задвижка клиновая ЗКЛП-200-63 ХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Задвижка клиновая Ду50 Ру6,3МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "Задвижка клиновая Ду50 Ру6,3МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Задвижка клиновая Ду300 Ру6,3МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Кран LD цельносварной DN 65 PN 16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 103"

    "Затвор ЗДО.100.16.01.1102"

    Кол-во: 7

    "Позиция 104"

    "Задвижка Ду80 Ру63 30с76нж А КОФ кр.20л"

    Кол-во: 7

    "Позиция 105"

    "Кран шаровой фланцевый Ду50 Ру16с КОФ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 106"

    "Клапан Ду50 Ру16МПа КОП 50-160 ХЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "Кран шаровой приварной Ду25 Ру80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 108"

    "Кран трехходовой Ду15 Ру250 резьба Rc1/2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 109"

    "Кран КШЗ-015-8,0-М-Р-С0-ХЛ1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 110"

    "Кран КШЗ-010-16,0-М-Р-С0-ХЛ1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 111"

    "Кран КШЗ-015-16,0-Н-Р-С0-ХЛ1"

    Кол-во: 47

    "Позиция 112"

    "Задвижка 30с41нж 150-16 с КОФ ,кр.пр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Задвижка 30с41нж 100-16 с КОФ ,кр.пр"

    Кол-во: 27

    "Позиция 114"

    "Кран шаровой ЯГТ 20П.100.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Кран шаровой ЯГТ 20П.100.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Кран КШ 80х16 ЗАРД.080.016.40-00Р прив."

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Кран шаровой ЯГТ 50ПЦ.080.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 118"

    "Кран шаровой ЯГТ 50ПЦ.080.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 119"

    "Кран шаровой ЯГТ 50ПЦ.080.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Кран шаровой ЯГТ 15М.080.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 121"

    "Кран шаровой ЯГТ 15Ш.160.00.01.ХЛ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 122"

    "Кран шаровой ЯГТ 10П.080.00.00.У"

    Кол-во: 6

    "Позиция 123"

    "Кран шаровой ЯГТ 10М.160.00.01.ХЛ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 124"

    "Кран шаровой ЯГТ 10К.160.00.01.01.ХЛ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 125"

    "Кран шаровой ЯГТ 10К.160.00.01.01.ХЛ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 126"

    "Кран шаровой ЯГТ 10К.160.00.01.01.ХЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Кран шаровой ЯГТ 25П.025.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Кран шаровой ЯГТ 15П.063.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Кран шаровой ЯГТ 15П.025.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "Кран шаровой ЯГТ 10К.080.00.01.01.ХЛ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 131"

    "Кран шаровой ЯГТ 10К.080.00.01.01.ХЛ"

    Кол-во: 21

    "Позиция 132"

    "Кран шаровой ЯГТ 10К.080.00.01.01.ХЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 133"

    "Кран шаровой ЯГТ 10К.080.00.01.01.ХЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 134"

    "Кран шаровой ЯГТ 10К.080.00.01.01.ХЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "Клапан ККО-15х16-лсР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Клапан КПЛВ.494316.001-10 Ду15 Ру16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 137"

    "Клапан КПЛВ.494316.001-10 Ду15 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Клапан 16с48нж Ду15 Ру160 прив."

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Клапан КМРО (ПГ)-Э ЛГ 501 С 80 РАУ Р (Ех"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Кран ЯГТ 50П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Кран ЯГТ 50П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 142"

    "Кран ЯГТ 150ПТ.016.01.00.У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Клапан АИЦН1244.0200.063.12.000-02.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Блок предохран. клапан Ду100 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Кран ЗАРТ 100.016.21-03Р КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Клапан КМОЗ (ПГ)-Э ЛГ 401 С 25 АУ Р (Ех)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Блок предохран. клапан Ду100 опр.лист№1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Клапан АИЦН1244.0150.063.12.000-02.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Кран КШР.1.1-100-80-00-17-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Кран КШ.П.080.080-00, Ду80 Ру80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Кран шаровой КШ.П.050.080-00 DN 50 PN 80"

    Кол-во: 9

    "Позиция 152"

    "Кран КШ.П.150.080-00 Ду 150 Ру 8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Кран КШ.П.100.080-00, Ду100 Ру80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "Задвижка 30с76нж 50-63 с КОФ, кр."

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Клапан предохранительный с КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Задвижка 30с576нж DN200 PN6,3МПа КОФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Задвижка 30с576нж 300-63 с КОФ,кр."

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Кран шаровой Ду 15 Ру 6,3 МПа"

    Кол-во: 8

    "Позиция 159"

    "Кран шаровой Ду 25 Ру 6,3 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Кран КШЗ-020-8,0-М-Р-С0-ХЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 161"

    "Кран КШЗ-025-8,0-Н-Р-С0-ХЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 162"

    "Кран КШЗ-015-8,0-Н-Р-С0-ХЛ1"

    Кол-во: 11

    "Позиция 163"

    "Кран КШЗ-010-8,0-Н-Р-С0-ХЛ1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 164"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 165"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 166"

    "Насос"

    Кол-во: 5

    "Позиция 167"

    "Насос"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 170"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 9

    "Позиция 171"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 18

    "Позиция 172"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 12

    "Позиция 173"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 14

    "Позиция 174"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Насос"

    Кол-во: 18

    "Позиция 176"

    "Насос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Насос"

    Кол-во: 17

    "Позиция 178"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 17

    "Позиция 179"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 7

    "Позиция 181"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 182"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 11

    "Позиция 183"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 26

    "Позиция 184"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 240

    "Позиция 185"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 16

    "Позиция 186"

    "Фильтр-осушитель газа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 187"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 188"

    "Бак расширительный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 189"

    "Автомат аварийного закрытия крана"

    Кол-во: 85

    "Позиция 190"

    "Пневмогидропривод"

    Кол-во: 10

    "Позиция 191"

    "Пневмогидропривод"

    Кол-во: 4

    "Позиция 192"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 61

    "Позиция 193"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 51

    "Позиция 194"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 13

    "Позиция 195"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 120

    "Позиция 196"

    "Насос"

    Кол-во: 3

    "Позиция 197"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 21

    "Позиция 198"

    "Пневмогидропривод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 49

    "Позиция 200"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 201"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 15

    "Позиция 202"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 42

    "Позиция 203"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 24

    "Позиция 204"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 19

    "Позиция 205"

    "Фильтр-осушитель газа"

    Кол-во: 49

    "Позиция 206"

    "Насос"

    Кол-во: 12

    "Позиция 207"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 31

    "Позиция 208"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 209"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 27

    "Позиция 210"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 103

    "Позиция 211"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 88

    "Позиция 212"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 60

    "Позиция 213"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 658

    "Позиция 214"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 48

    "Позиция 215"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 40

    "Позиция 216"

    "Узел дроссельный Ду50 Ру63 №М3596"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Узел дроссельный Ду50 Ру40 №5599"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Узел дроссельный Ду150 Ру40 №Н3373"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Узел дроссельный Ду80 Ру63 №М2329"

    Кол-во: 2

    "Позиция 220"

    "Узел дроссельный Ду100 Ру63 №М2148"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Узел дроссельный Ду250 Ру4,0 МПа №Н3472"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Узел дроссельный 150/100 зав.№М2353"

    Кол-во: 4

    "Позиция 223"

    "Клапан РУСТ 510-1 УХЛ(1) Ду100 Ру100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Клапан РУСТ 510-1 УХЛ(1) Ду80 Ру63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Клапан РУСТ510-1 200/40, ОЛ-2017-ГПЗ-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "Клапан РУСТ410-1 100/40 ОЛ-2016-ГПЗ-149"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "Клапан РУСТ510-1 100/40 ОЛ-2016-ГПЗ-148"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Клапан РУСТ510-1 150/40 ОЛ-2016-ГПЗ-147"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Клапан РУСТ510-1 80/40 ОЛ-2015-ГПЗ-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Пружина ППК №76"

    Кол-во: 20

    "Позиция 231"

    "Пружина ППК №75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 232"

    "Вентиль С 26410.010М"

    Кол-во: 20

    "Позиция 233"

    "Кран КШПр.200.100-00 Ду25 Ру160"

    Кол-во: 110

    "Позиция 234"

    "Кран КШПр.200.075-00 Ду20 Ру160"

    Кол-во: 110

    "Позиция 235"

    "Кран КШПр.200.050-00 Ду15 Ру160"

    Кол-во: 110

    "Позиция 236"

    "Конденсатоотводчик 45с13нж Ду15 Ру40 фл."

    Кол-во: 25

    "Позиция 237"

    "Конденсатоотводчик 45с13нж Ду20 Ру40 пр"

    Кол-во: 25

    "Позиция 238"

    "Конденсатоотводчик 45с13нж Ду15 Ру40"

    Кол-во: 25

    "Позиция 239"

    "Конденсатоотводчик 45с13нж Ду25 Ру40 пр"

    Кол-во: 25

    "Позиция 240"

    "Вентиль 15с52нж10М Ду20 Ру63"

    Кол-во: 8

    "Позиция 241"

    "Вентиль 15с52нж10М Ду32 Ру63"

    Кол-во: 8

    "Позиция 242"

    "Клапан 15с52нж10М Ду25 Ру63 A КОФ,пр.,кр"

    Кол-во: 8

    "Позиция 243"

    "Клапан 15с52нж10М Ду15 Ру63 A КОФ,пр.,кр"

    Кол-во: 22

    "Позиция 244"

    "Клапан 15с22нж Ду50 Ру40"

    Кол-во: 12

    "Позиция 245"

    "Кран КШ.200.100.00 Ду25 Ру160 для H2S"

    Кол-во: 20

    "Позиция 246"

    "Кран КШ.200-050-00А-03 Ду15 Ру200 NPT"

    Кол-во: 86

    "Позиция 247"

    "Кран КШТХ.200.050-00-00 Ду15 Ру200"

    Кол-во: 158

    "Позиция 248"

    "Клапан 15с57бк Ду15 Ру160"

    Кол-во: 14

    "Позиция 249"

    "Задвижка 80/16 30с41нж, с коф, класс А"

    Кол-во: 16

    "Позиция 250"

    "Задвижка 50/16 30с41нж, с коф, класс А"

    Кол-во: 38

    "Позиция 251"

    "Задвижка 200/16 30с41нж, с коф, класс А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 252"

    "Задвижка 150/16 30с41нж, с коф, класс А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 253"

    "Задвижка 100/16 30с41нж, с коф, класс А"

    Кол-во: 9

    "Позиция 254"

    "Задвижка 30с15нж Ду50 Ру40 с коф"

    Кол-во: 18

    "Позиция 255"

    "Кран шаровой ЯГТ 15Ш.080.00.01.У"

    Кол-во: 43

    "Позиция 256"

    "Клапан ККО-15х10-лсС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Кран шаровой запорный 11лс38п2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 258"

    "Насос"

    Кол-во: 15

    "Позиция 259"

    "Насос"

    Кол-во: 10

    "Позиция 260"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 25

    "Позиция 261"

    "Фильтр-осушитель газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Кран Ду10 Ру160 КШЗ-010-16,0-М-Р-С0-ХЛ1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 263"

    "Кран КШЗ-015-16,0-Н-Р-С0-ХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 264"

    "Клапан обратный КОП 50-160 (19с19нж)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 265"

    "Кран шаровой ЯГТ 15Ш.080.00.01.У"

    Кол-во: 2

    "Позиция 266"

    "Кран шаровой ЯГТ 15Ш.080.00.01.У"

    Кол-во: 5

    "Позиция 267"

    "Кран 11с28п Ду15 Ру200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Кран шаровой ЯГТ 15М.080.00.00.У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Кран шаровой ЯГТ 20Ш.080.00.01.У"

    Кол-во: 2

    "Позиция 270"

    "Кран шаровой ЯГТ 10Ш.080.00.01.У"

    Кол-во: 10

    "Позиция 271"

    "Кран шаровой ЯГТ 15Ш.080.00.01.У"

    Кол-во: 10

    "Позиция 272"

    "Устройство ПУ150-16 Ду150 Ру16 КОФ,кр,п"

    Кол-во: 2

    "Позиция 273"

    "Кран шаровой ЯГТ 15П.160.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 274"

    "Клапан КМОз Ду25 Ру63 сМЭПК-600/20 по ОЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "Клапан КМРО-Э ЛГ DN100 PN80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 276"

    "Клапан КМРО-Э ЛГ Ду50 Ру80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "Клапан СППК4Р 80-16 Ду80 Ру16 по ОЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 278"

    "Клапан СППК5Р 100-16 Ду100 Ру16 по ОЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 279"

    "Задвижка ЗКЛ2-80-160 31с45нж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Клапан 19с19нж Ду50 Ру160 с КОФ,кр.и пр."

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Задвижка Ду50 Ру63 30с76нж А КОФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Клапан ОЛ 25-08/340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Клапан АИЦН1244.0400.063.12.000-02.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Клапан АИЦН1244.0300.063.12.000-02.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Кран шаровой ЯГТ 25П.063.00.00.У"

    Кол-во: 6

    "Позиция 286"

    "Кран ЗАРТ 015.080.10-01Р"

    Кол-во: 10

    "Позиция 287"

    "Кран шаровой ЯГТ 25М.160.00.00.У"

    Кол-во: 3

    "Позиция 288"

    "Кран шаровой ЯГТ 25М.080.00.00.У"

    Кол-во: 3

    "Позиция 289"

    "Кран ЗАРД 015.160.10-00.Р"

    Кол-во: 29

    "Позиция 290"

    "Кран ЗАРД 015.080.10-01.Р"

    Кол-во: 73

    "Позиция 291"

    "Кран ЯГТ 25Ш.100.00.01.ХЛ УХЛ1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 292"

    "Кран ЯГТ 10Ш.160.00.01.ХЛ ХЛ1"

    Кол-во: 63

    "Позиция 293"

    "Задвижка 30с41нж 150-16 с КОФ ,кр."

    Кол-во: 2

    "Позиция 294"

    "Задвижка 30с41нж 50-16 с КОФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Задвижка ЗКЛ2 50-160 нж КОФ,кр,пр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 296"

    "Задвижка ЗКЛ2-100-160нж (31нж45нж)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 297"

    "Задвижка ЗКС-150-160-03-17/17 31нж45нж"

    Кол-во: 3

    "Позиция 298"

    "Кран шаровый ФБ39.320.050.700-00"

    Кол-во: 3

    "Позиция 299"

    "Кран КШ.М.15.080-00"

    Кол-во: 40

    "Позиция 300"

    "Задвижка 30с41нж 50-16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 301"

    "Клапан 065B2018 Danfoss/082G3007"

    Кол-во: 7

    "Позиция 302"

    "Клапан Danfos VM2 Ду50 Ру25 AMV20"

    Кол-во: 7

    "Позиция 303"

    "Задвижка ЗКЛП 150-16 30с941нж В-А2-11К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 33

    "Позиция 305"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 58

    "Позиция 306"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 23

    "Позиция 307"

    "Седло"

    Кол-во: 12

    "Позиция 308"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 39

    "Позиция 309"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 44

    "Позиция 310"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 52

    "Позиция 311"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 32

    "Позиция 312"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 22

    "Позиция 313"

    "Фильтр-осушитель газа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 314"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 80

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