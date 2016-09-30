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    Главная / Торги / Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2016 13:0011.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609041Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП609041

    Уникальный номер закупки

    17-ГПК-4.1-2017ЗРА

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2016 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    114 Документация

    114 Приложение часть 1 из 2

    114 Приложение часть 2 из 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-50-46

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    monitoringMTR@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Елена Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609041Подведение итогов не позднее Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 32

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 14

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 16

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 11

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 19

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 17

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 36

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 23

    "Позиция 19"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 26

    "Позиция 20"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 13

    "Позиция 21"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 18

    "Позиция 22"

    "Система СРПИ 250-5Э УКПГ.3.134.Т.ОЛ5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Система СРПИ 250-5Э УКПГ.3.133.Т.ОЛ5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "РУСТ 510-2УХЛ1 Ду100 Ру16 115С [1] ОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "РУСТ 510-2УХЛ1 Ду80 Ру16 115С [1] ОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Клапан регулир. РУСТ-510-1 У DN150 PN16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Клапан РУСТ 510-1 УХЛ(1) Ду80, Ру16,0МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Клапан регулир. РУСТ-510-1 У DN100 PN16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Клапан регулир. РУСТ-510-1 У DN150 PN160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Фильтр ФС 50 нж 16 0,2 УХЛ(1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Фильтр ФС 150 нж 16 0,2 УХЛ(1)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Клапан РУСТ 510-2 УХЛ(1) DN 80, PN 1,6 М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Клапан РУСТ 510-2 УХЛ(1) DN 25, PN 1,6 М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Клапан регулир. РУСТ-510-1 У DN100 PN16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Клапан запорный РУСТ-310-1 У DN50 PN16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Клапан запорный РУСТ-310-1 У DN50 PN16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Клапан запорный РУСТ-310-1 У DN100 PN16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Клапан рег. РУСТ 510-2 УХЛ(1) ДN80 РN1,6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Клапан рег. РУСТ 510-2 УХЛ(1) ДN50 РN1,6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Клапан рег. РУСТ 510-2 УХЛ(1) ДN20 РN1,6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Клапан регулир. РУСТ-510-1 У DN50 PN16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Клапан регулир. РУСТ-510-1 У DN50 PN16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Клапан регулир. РУСТ-510-1 У DN50 PN16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Клапан регулир. РУСТ-510-1 У DN32 PN16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Клапан регулир. РУСТ-510-1 У DN32 PN16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Клапан регулир. РУСТ-510-1 У DN25 PN160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Клапан регулир. РУСТ-510-1 У DN25 PN16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Клапан регулир. РУСТ-510-1 У DN25 PN16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Задвижка 30лс541нж (ЗКС.1-250-16-01-11)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Блок фильтров БФ Ду20 Ру32 Ца 2.966.032"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Задв.DN 300 PN 40 с эл/п AUMA SAExC16.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Задв. DN50 PN16 с эл/п AUMA SAExC07.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Задвижка клиновая DN 50 PN 100 31лс916нж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Редуктор давления РДФ300 вход.Р 0,2…1,0"

    Кол-во: 9

    "Позиция 55"

    "Фильтр ФС 80 нж 16-0,2 УХЛ(1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Регулятор РД 110-У Ду25 Ру1,6МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Фильтр ФС 150 нж 16 0,2 УХЛ(1)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Задвижка КЗК-50х10-лсС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Клапан регулир. фланцевый VВ2 №065В2057"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Клапан РУСТ510-3 УХП(1) DN 300 PN 40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Клапан Ду 300, Ру 16 РУСТ 510-3 УХЛ (1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Задвижка Ду 50 Ру 10,0 Мпа с эл/пр.ОЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Задвижка КЗКЭм1-50х16-лсС, пр.AUMA MATIC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Задвижка Ду50 Ру16 Мпа КЗК-50х16-лсС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Кран шаровой ЯГТ 15П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 27

    "Позиция 66"

    "Кран шаровой ЯГТ 20П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 67"

    "Кран шаровой ЯГТ 40П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 45

    "Позиция 68"

    "Кран шаровой ЯГТ 50ПТ.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Кран шаровой ЯГТ 80ПТ.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 70"

    "Кран шаровой ЯГТ 15П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Кран шаровой ЯГТ 20П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 72"

    "Кран шаровой ЯГТ 40П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 23

    "Позиция 73"

    "Кран шаровой ЯГТ 50ПТ.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 74"

    "Кран шаровой ЯГТ 80ПТ.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 75"

    "Кран шаровой ЯГТ 15П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Кран шаровой ЯГТ 20П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Кран шаровой ЯГТ 40П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Кран шаровой ЯГТ 80ПТ.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "Кран шаровой ЯГТ 20П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "Кран шаровой ЯГТ 40П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 21

    "Позиция 81"

    "Кран ЯГТ 50ФЦ.160.07.00.ХЛ.Р DN50 PN16"

    Кол-во: 32

    "Позиция 82"

    "Кран шаровой ЯГТ 80ПТ.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 83"

    "Затвор КУ-100х16,0-лсМ 19лс11нжз"

    Кол-во: 30

    "Позиция 84"

    "Кран шаровой ЯГТ 40П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Кран ЯГТ 50ФЦ.160.07.00.ХЛ.Р DN50 PN16"

    Кол-во: 27

    "Позиция 86"

    "Кран шаровой ЯГТ 80ПТ.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Кран шаровой ЯГТ 15П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 88"

    "Кран шаровой ЯГТ 20П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Кран шаровой ЯГТ 40П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 90"

    "Кран шаровой ЯГТ 50ПТ.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 91"

    "Кран шаровой ЯГТ 80ПТ.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 92"

    "Затвор КУ-50х4,0-лсМ 19лс11нж3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Кран шаровой ЯГТ 10Ш.080.00.01.ХЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Кран шаровой ЯГТ 15П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 95"

    "Кран шаровой ЯГТ 15ФП.016.01.00.ХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Кран шаровой ЯГТ 20П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Кран ЯГТ 50ФЦ.160.07.00.ХЛ.Р DN50 PN16"

    Кол-во: 24

    "Позиция 98"

    "Затвор КУ-100х16,0-лсМ 19лс11нжз"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Кран шаровой ЯГТ 15П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Кран шаровой ЯГТ 25П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Кран шаровой ЯГТ 25П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "Кран TSB-ANSI600-RTJ-LF2-PA-DN250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Клапан РУСТ 510-3 УХЛ (1)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "Клапан ELTG3-ANSI600-RFLCCPA-DN500"

    Кол-во: 3

    "Позиция 105"

    "Кран шаровой Ду250 TSB-ANSI600"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Затвор дисковый АНП 511 1434-УК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Клапан АИЦН1244.0400.100.01.000-04.1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 108"

    "Клапан АИЦН1244.0700.100.11.000-04.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Затвор Ду 80 Ру 16 32ч901р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Клапан АЭ 094.700.08.000-02.03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Клапан АЭ 094.400.08.000-02.03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Клапан АЭ 094.300.06.000-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Задвижка ЗКЛП-100-16 ХЛ1(30лс941нж1)ХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Задвижка ЗКЛП-50-16 ХЛ1 (30лс941нж1)ХЛ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Клапан осесимметричный DN 500 PN 10,0 МП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Затвор дисковый ЗДП.1-ВАРК-100-16-01-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Кран шаровой ЯГТ 25П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Кран шаровой ЯГТ 10Ш.080.00.01.ХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Кран ЯГТ 25ФЦ.160.07.00.ХЛ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 120"

    "Кран ЯГТ 50ФЦ.160.07.00.ХЛ.Р DN50 PN16"

    Кол-во: 25

    "Позиция 121"

    "Кран шаровой ЯГТ 10Ш.016.00.01.ХЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "Кран ЯГТ 25ФЦ.160.07.00.ХЛ"

    Кол-во: 46

    "Позиция 123"

    "Кран ЯГТ 50ФЦ.160.07.00.ХЛ.Р DN50 PN16"

    Кол-во: 18

    "Позиция 124"

    "Затвор КУ-50х4,0-лсМ 19лс11нж3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Кран шаровой ЯГТ 10П.080.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 90

    "Позиция 126"

    "Кран ЯГТ 25ФЦ.160.07.00.ХЛ"

    Кол-во: 111

    "Позиция 127"

    "Кран ЯГТ 50ФЦ.160.07.00.ХЛ.Р DN50 PN16"

    Кол-во: 36

    "Позиция 128"

    "Кран шаровой ЯГТ 10Ш.016.00.01.ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Кран ЯГТ 50ФЦ.160.07.00.ХЛ.Р DN50 PN16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 130"

    "Кран DN 25 PN 1,6 ст.09Г2С, 70мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 131"

    "Кран ЯГТ 25ФЦ.160.07.00.ХЛ"

    Кол-во: 58

    "Позиция 132"

    "Кран ЯГТ 50ФЦ.160.07.00.ХЛ.Р DN50 PN16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "Кран DN 25 PN 1,6 ст.09Г2С, 70мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 134"

    "Кран ЯГТ 25ФЦ.160.07.00.ХЛ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 135"

    "Кран шаровой муфтовый DN 15 PN 1,6МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Кран шаровой ЗАРД. 032.016.10-00.Р"

    Кол-во: 16

    "Позиция 137"

    "Кран шаровой муфтовый DN 15 PN 1,6МПа"

    Кол-во: 16

    "Позиция 138"

    "Кран шаровой ЗАРД. 032.016.10-00.Р"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Задвижка 30с941нж 50-16 с Н-А2-05-У2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Устройство УР1610А Ца 2.504.130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-15-16-01-20 DN15 PN16"

    Кол-во: 29

    "Позиция 142"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-20-16-01-20 DN20 PN16"

    Кол-во: 9

    "Позиция 143"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-25-16-01-20 DN25 PN16"

    Кол-во: 34

    "Позиция 144"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-40-16-01-20 DN100 PN16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-80-16-01-20 DN100 PN16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-80-16-01-20 DN100 PN16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-100-16-01-20 DN100 PN16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-15-16-01-20 DN15 PN16"

    Кол-во: 19

    "Позиция 149"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-20-16-01-20 DN20 PN16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-25-16-01-20 DN25 PN16"

    Кол-во: 22

    "Позиция 151"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-15-16-01-20 DN15 PN16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 152"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-25-16-01-20 DN25 PN16"

    Кол-во: 23

    "Позиция 153"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-80-16-01-20 DN80 PN16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-80-16-01-20 DN80 PN16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 155"

    "Устройство УР1610А Ца 2.504.127"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Устройство УР2520А Ца 2.504.171"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-15-16-01-20 DN15 PN16"

    Кол-во: 17

    "Позиция 158"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-25-16-01-20 DN25 PN16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 159"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-40-16-01-20 DN40 PN16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 160"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-15-16-01-20 DN15 PN16"

    Кол-во: 13

    "Позиция 161"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-25-16-01-20 DN25 PN16"

    Кол-во: 7

    "Позиция 162"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-40-16-01-20 DN40 PN16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 163"

    "Кран Ш.7.1-ВАРК-80-16-01-10 DN80 PN16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Кран КШ.7.1-ВАРК-80-16-01-20 DN80 PN16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 165"

    "Клапан обр. DN25 PN10 ККОГ-25х10-лсМ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 166"

    "Клапан обр. DN25 PN10 ККОГ-25х10-лсМ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Затвор КУГ-80х1,6-лсМ 19лс11нж3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 168"

    "Затвор КУГ-150х16,0-лсМ 19лс11нжз"

    Кол-во: 20

    "Позиция 169"

    "Затвор КУГ-50х4-лсМ (19лс11нжЗХЛ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Затвор КУГ-80х1,0-лсМ (19лс11нж3ХЛ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Затвор КУГ-80х1,6-лсМ 19лс11нж3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 172"

    "Затвор КУГ-80х1,6-лсМ 19лс11нж3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Затвор КУГ-80х1,6-лсМ 19лс11нж3"

    Кол-во: 33

    "Позиция 174"

    "Затвор КУГ-150х16,0-лсМ 19лс11нжз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Затвор КУГ-80х1,6-лсМ 19лс11нж3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Клапан РУСТ 510-2 УХЛ (1) Ду 25 Ру 16Мпа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 177"

    "Затвор дисковый АНП Ду 80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Клапан АИЦН1244.0400.100.01.000-04.1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 179"

    "Клапан TSB-ANSI600-RTJ-LF2-PA-DN250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    "Клапан регулирующий Ду 700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Клапан 25х0,6 ИБЯЛ.494146.007-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 182"

    "Кран шаровой Ду 10 Ру 16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Кран КШ 32х16 исп.У муфт.затвор класс А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Кран шаровый ЗАРД 050.016.21-00.Р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Кран шаровый ЗАРД 050.016.10-00.Р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Кран ЗАРД 025.016.10-00.Р"

    Кол-во: 8

    "Позиция 187"

    "Кран ЗАРД 015.016.10-00.Р"

    Кол-во: 18

    "Позиция 188"

    "Регулятор давления РД-110 Ду15 Ру4,0 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Затвор АН2.616.1323-УК"

    Кол-во: 4

    "Позиция 190"

    "Затвор АН2.615.1323-УК"

    Кол-во: 6

    "Позиция 191"

    "Клапан РУСТ 310-1 УХЛ1 Ду15 Ру63 с КОФ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 192"

    "Задвижка Ду50 Ру16 Мпа КЗК-50х16-лсС ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Задвижка ЗКЛП 150-160 ХЛ1 30лс976нж1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Задвижка Ду50Ру 16,0 с эл/пр.30лс949нж1"

    Кол-во: 18

    "Позиция 195"

    "Кран КШ.П.015.160-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 196"

    "Кран шаровой фланцевый DN 80, PN 1,6 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Затвор AC7.611.4229-АЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Кран Ду 50 Ру 8,0 МПа ОЛ25-15/565"

    Кол-во: 8

    "Позиция 199"

    "Клапан РУСТ 510-3 УХЛ(1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Кран сферический DN 10 PN 35МПа КСМ-35-3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 201"

    "Клапан DN 25 PN 16МПа ККЗГ-25х16-лсМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Кран сферический DN10 PN16 МПа КСМ-35-3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 203"

    "Клапан ККЗ-25х16-лсМЗК(15лс57нж)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 204"

    "Клапан DN25 PN16 МПа ККЗГ-25х16-лсМЗК"

    Кол-во: 7

    "Позиция 205"

    "Клапан DN 25 PN 16МПа ККЗГ-25х16-лсМ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 206"

    "Кран DN 10 PN 35 МПа КСМ-35-3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 207"

    "Клапан DN25 PN16 МПа ККЗГ-25х16-лсМЗК"

    Кол-во: 6

    "Позиция 208"

    "Клапан DN 25 PN 16МПа ККЗГ-25х16-лсМ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 209"

    "Клапан ККЗ-25х16-лсМЗК(15лс57нж)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 210"

    "Кран сферический Ду10 Ру35 МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 211"

    "Клапан быстродействующий DN 250 PN 10,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 212"

    "Задвижка ЗКЛП 100-16 ХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Клапан регулирующий Ду300 Ру25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Затвор DN 100 PN 1.6 АС2.612.4429-УК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 215"

    "Задвижка клиновая DN 65 PN 16кгс/см2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 216"

    "Задвижка клиновая DN 80 PN 16 кгс/см2"

    Кол-во: 17

    "Позиция 217"

    "Задвижка клиновая DN 200 PN 16 кгс/см2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "Задвижка клиновая DN 80 PN 16 кгс/см2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 219"

    "Задвижка клиновая DN 80 PN 16 кгс/см2"

    Кол-во: 7

    "Позиция 220"

    "Кран DN 10 PN 35 МПа КСМ-35-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Кран DN15 PN1,6МПа натяжной муфтовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Кран Ду 15мм ПЗ.37015-015(10Б8бк1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Кран пробно-спускной П3.37015-020,10Б8бк"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Кран 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.115.Т.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Кран DN 10 PN 35 МПа КСМ-35-3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 226"

    "Задвижка ЗКЛ2-80-160 ХЛ1 31лс45нж1,загл."

    Кол-во: 2

    "Позиция 227"

    "Кран шаровой ЯГТ 10Ш.016.00.01.ХЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 228"

    "Кран шаровой ЯГТ 15ФП.016.01.00.ХЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 229"

    "Кран DN 25 PN 1,6 ст.09Г2С, 70мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 230"

    "Кран ЯГТ 25ФЦ.160.07.00.ХЛ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 231"

    "Затвор КУ-50х4,0-лсМ 19лс11нж3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 232"

    "Кран шаровой ЯГТ 10П.080.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Кран шаровой ЯГТ 25П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 234"

    "Кран шаровой ЯГТ 25П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 235"

    "Кран шаровой ЯГТ 15П.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 236"

    "Затвор КУ-50х16-лсМ (19лс11нжЗХЛ) газ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "Клапан ККЗ-25х16-лсМ (15лс57нж3)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 238"

    "Кран DN 10 PN 35 МПа КСМ-35-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 239"

    "Кран шаровой Ду 100 ANSI 900"

    Кол-во: 18

    "Позиция 240"

    "Кран КС2-10х16-лс-1"

    Кол-во: 72

    "Позиция 241"

    "Кран DN 10 PN 35 МПа КСМ-35-3"

    Кол-во: 58

    "Позиция 242"

    "Кран DN 10 PN 35 МПа КСМ-35-3"

    Кол-во: 16

    "Позиция 243"

    "Затвор DN 100 PN 1.6 АС2.612.4429-УК"

    Кол-во: 4

    "Позиция 244"

    "Затвор ЭКСКЛЮЗИВ АН2.614.4439-УК"

    Кол-во: 14

    "Позиция 245"

    "Кран DN15 PN1,6МПа натяжной муфтовый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 246"

    "Кран Ду 15мм ПЗ.37015-015(10Б8бк1)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 247"

    "Затвор обратный DN25 PN 3,2 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Кран Ду 15мм ПЗ.37015-015(10Б8бк1)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 249"

    "Затвор дисковый DN 50 PN 1,6 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Затвор диск-й ЭКСКЛЮЗИВ DN200,PN1,6МПа"

    Кол-во: 7

    "Позиция 251"

    "Затвор ЭКСКЛЮЗИВ АН2.614.4439-WW"

    Кол-во: 14

    "Позиция 252"

    "Затвор дисковый АН2.612.4439-WW"

    Кол-во: 23

    "Позиция 253"

    "Затвор дисковый серии ЭКСКЛЮЗИВ DN100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 254"

    "Затвор дисковый ЭКСКЛЮЗИВ АН1.612.4439"

    Кол-во: 5

    "Позиция 255"

    "Затвор АС1.611.4429-УК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Затвор АС1.611.4429-УК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Затвор дисковый DN 80 PN 1,0 МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 258"

    "Затвор дисковый DN 50 PN 1,6 МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 259"

    "Затвор АС1.510.1323-УК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "Затвор АС1.509.1323-УК,"

    Кол-во: 3

    "Позиция 261"

    "Затвор АС1.509.1323-УК,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 262"

    "Затвор DN40, PN 1,0 МПа АС1.508.1323-УК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 263"

    "Затвор АС1.507.1323-УК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 264"

    "Кран шаровой КШ.7.1-ВАРК-25-16-01-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Кран шаровой КШ.7.1-ВАРК-25-16-01-20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 266"

    "Кран шаровой КШ.7.1-ВАРК-15-16-01-20"

    Кол-во: 7

    "Позиция 267"

    "Клапан обратный, арт.173913080"

    Кол-во: 2

    "Позиция 268"

    "Затвор дисковый DN 50 PN 1,0 МПа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 269"

    "Затвор DN50, PN1,0МПа КЛ2.509.4288-АО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Затвор DN50 PN1,6МПа АС2.609.4429-УК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "Затвор DN 80 PN 1.6 МПа АС2.611.4429-УК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 272"

    "Кран КШ.П.025.160-02"

    Кол-во: 40

    "Позиция 273"

    "Задвижка ЗКС.2-0050-016-01-12 ХЛ1 КОФ"

    Кол-во: 26

    "Позиция 274"

    "Задвижка ЗКС.2-0100-016-01-12 ХЛ1 КОФ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 275"

    "Задвижка ЗКС.2-0150-016-01-12 ХЛ1 КОФ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 276"

    "Кран КШ.П.025.160-02"

    Кол-во: 15

    "Позиция 277"

    "Задвижка ЗКС.2-0050-016-01-12 ХЛ1 КОФ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 278"

    "Задвижка ЗКС.2-0100-016-01-12 ХЛ1 КОФ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 279"

    "Задвижка ЗКС.2-0150-016-01-12 ХЛ1 КОФ"

    Кол-во: 22

    "Позиция 280"

    "Кран КШ.П.025.160-02"

    Кол-во: 7

    "Позиция 281"

    "Кран КШ.Ф.010.100-02 с КОФ"

    Кол-во: 54

    "Позиция 282"

    "Кран шаровой фланцевый Ду 15 Ру 10Мпа"

    Кол-во: 40

    "Позиция 283"

    "Кран КШ.П.025.160-02"

    Кол-во: 24

    "Позиция 284"

    "Кран КШ.Ф.050.016-02 с КОФ"

    Кол-во: 22

    "Позиция 285"

    "Кран КШ.Ф.010.100-02 с КОФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Кран шаровой фланцевый Ду 15 Ру 10Мпа"

    Кол-во: 50

    "Позиция 287"

    "Кран КШ.П.025.160-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Кран КШ.Ф.050.016-02 с КОФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Кран КШ.Ф.050.100-02 с КОФ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 290"

    "Кран КШ.П.025.160-02"

    Кол-во: 22

    "Позиция 291"

    "Кран КШ.Ф.050.016-02 с КОФ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 292"

    "Задвижка ЗКС.2-0050-016-01-12 ХЛ1 КОФ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 293"

    "Задвижка ЗКС.2-0100-016-01-12 ХЛ1 КОФ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 294"

    "Задвижка ЗКС.2-0150-016-01-12 ХЛ1 КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 295"

    "Кран шаровой штуцерный КШ.Ш 015.080-02"

    Кол-во: 17

    "Позиция 296"

    "Кран КШ.П.025.160-02"

    Кол-во: 42

    "Позиция 297"

    "Задвижка ЗКС.2-0050-016-01-12 ХЛ1 КОФ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 298"

    "Задвижка 30лс41нж1 DN 80,20Л"

    Кол-во: 7

    "Позиция 299"

    "Кран КШ.Ф.025.016-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 300"

    "Задвижка ЗКЛ2-50-16 ХЛ1 30лс41нж1 КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 301"

    "Кран КШ.П.025.160-02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 302"

    "Кран КШ.Ф.025.016-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "Кран КШ.Ф.015.040-02 с КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 304"

    "Кран КШ.Ф.025.016-02"

    Кол-во: 20

    "Позиция 305"

    "Кран КШ.Ф.025.040-02 с КОФ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 306"

    "Кран КШ.Ф.025.016-02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 307"

    "Кран КШ.Ф.025.016-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 308"

    "Кран КШ.Ф.025.016-02"

    Кол-во: 11

    "Позиция 309"

    "Кран КШ.Ф.025.040-02 с КОФ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 310"

    "Блок БПК.4-050-160-01-17/13-Л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Кран КШ.М.015.080-02"

    Кол-во: 20

    "Позиция 312"

    "Затвор обратный DN 80 PN 160 кгс/см2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Кран сферический DN10, PN 16МПа"

    Кол-во: 11

    "Позиция 314"

    "Задвижка ЗКЛ2-50-16 ХЛ1 30лс41нж1 КОФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 315"

    "Задвижка 30лс41нж1 DN 80, 20ГЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 316"

    "Задвижка ЗКЛ2-80-16 ХЛ1 DN80 PN16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 317"

    "Кран КШ.Ф.050.016-02 с КОФ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 318"

    "Блок клапанов СППК4Р DN 50 PN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 319"

    "Кран сферический DN10, PN 16МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 320"

    "Клапан пожарного крана Ду 65 Ру 1,6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 321"

    "Кран КШ.Ф.080.160-02 КОФ исп.7"

    Кол-во: 6

    "Позиция 322"

    "Кран сферический DN10, PN 16МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 323"

    "Кран КШ.Ф.050.016-02 с КОФ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 324"

    "Кран КШ.Ф.050.100-02 с КОФ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 325"

    "Клапан пожарного крана Ду 65 Ру 1,6"

    Кол-во: 28

    "Позиция 326"

    "Кран КШ.Ф.025.040-02 с КОФ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 327"

    "Кран сферический DN10, PN 16МПа"

    Кол-во: 36

    "Позиция 328"

    "Кран КШ.Ф.050.100-02 с КОФ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 329"

    "Кран шаровой муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 330"

    "Кран 11Б38бк1 Ду15 Ру1,6МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 331"

    "Клапан пожарного крана Ду 65 Ру 1,6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 332"

    "Кран КШ.Ф.010.016-02 с КОФ"

    Кол-во: 21

    "Позиция 333"

    "Кран КШ.Ф.010.100-02 с КОФ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 334"

    "Кран шаровой фланцевый Ду 15 Ру 10Мпа"

    Кол-во: 35

    "Позиция 335"

    "Кран КШ.Ф.025.016-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 336"

    "Кран КШ.Ф.025.100-02 с КОФ исп.7"

    Кол-во: 49

    "Позиция 337"

    "Кран КШ.Ф.080.016-02 с КОФ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 338"

    "Кран сферический DN10, PN 16МПа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 339"

    "Кран КШ.Ф.010.016-02 с КОФ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 340"

    "Кран шаровой муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 341"

    "Кран ВИЛН.493712.004 КПРШ. 20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 342"

    "Кран КШ.П.025.160-02"

    Кол-во: 6

    "Позиция 343"

    "Задвижка 30лс41нж1 DN 80,20Л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 344"

    "Кран ЗАРД.025.016.10-00.Р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 345"

    "Кран ЗАРД.025.016.10-00.Р"

    Кол-во: 3

    "Позиция 346"

    "Кран шаровой муфтовый DN 20 PN 1,6 МПа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 347"

    "Кран ЗАРД.025.016.10-00.Р"

    Кол-во: 9

    "Позиция 348"

    "Кран шаровой муфтовый DN 40 PN 1,6 МПа"

    Кол-во: 9

    "Позиция 349"

    "Клапан TSB-ANSI600-RTJ-LF2-PA-DN250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 350"

    "Кран-регулятор ELTG-ANSI600 Ду100 Ру100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 351"

    "Клапан ELTG3-ANSI600-RF-LCC-PA-DN500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 352"

    "Клапан регулирующий Ду700, Ру9,8МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 353"

    "Клапан ELTG1-ANSI600-BW-LCC-EA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 354"

    "Клапан регулирующий РУСТ 510-2-УХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 355"

    "Кран шаровой муфтовый латунный DN32 PN16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 356"

    "Кран шаровой муфтовый латунный DN25 PN16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 357"

    "Кран шаровой DN 20, PN 16 11Б27п1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 358"

    "Кран DN 15, PN 16 11Б27п1"

    Кол-во: 21

    "Позиция 359"

    "Кран ВИЛН.493712.004 КПРШ. 20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 360"

    "Клапан DN15 PN1,6 Мпа 15б1п"

    Кол-во: 1

    "Позиция 361"

    "Задвижка клиновая DN50 PN16 ЗКЛ2-50-16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 362"

    "Кран КШ.П.025.016-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 363"

    "Кран шаровой DN15 PN16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 364"

    "Задвижка ЗКЛ2-80-16 ХЛ1 DN80 PN16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 365"

    "Кран DN10 PN35 Мпа КСМ-35-3"

    Кол-во: 11

    "Позиция 366"

    "Кран КС2-10х16-лс"

    Кол-во: 4

    "Позиция 367"

    "Кран DN10 PN35 Мпа КСМ-35-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 368"

    "Кран ЗАРД.025.016.10-03.Р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 369"

    "Кран шаровой ЗАРД. 025.016.10-00.Р"

    Кол-во: 23

    "Позиция 370"

    "Кран DN10 PN35 Мпа КСМ-35-3"

    Кол-во: 45

    "Позиция 371"

    "Кран Ду25 Ру 16,0 МПа"

    Кол-во: 91

    "Позиция 372"

    "Кран шаровой КШ.М.015.080-02.01"

    Кол-во: 45

    "Позиция 373"

    "Кран КС2-10х16-лс"

    Кол-во: 60

    "Позиция 374"

    "Кран КСМ-35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 375"

    "Задвижка клиновая DN 50 PN 160 кгс/см2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 376"

    "Задвижка DN 50 PN 16 кгс/см2 ЗКЛ2-50-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 377"

    "Клапан регулирующий РУСТ 510-3 УХЛ(1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 378"

    "Затвор обратный DN 50 PN 160 кгс/см2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 379"

    "Кран DN 10 PN 16 МПа КС2-10х16-ЛС-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "Задвижка клиновая DN 80 PN 2,5 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 381"

    "Задвижка клиновая DN 50 PN 4 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 382"

    "Задвижка клиновая DN 50 PN 16 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 383"

    "Затвор дисковый DN150, PN1,6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 384"

    "Затвор дисковый DN100 PN1,6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 385"

    "Задвижка клиновая DN 80 PN 2,5 МПа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 386"

    "Задвижка клиновая DN 50 PN 2,5 МПа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 387"

    "Задвижка клиновая DN 200 PN 4 Мпа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 388"

    "Задвижка клиновая DN 50 PN 2,5 Мпа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 389"

    "Кран DN 10 PN 35 МПа КСМ-35-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 390"

    "Клапан РУСТ 410-3 УХЛ(1) ТК.ОЛР25-12/296"

    Кол-во: 1

    "Позиция 391"

    "Клапан 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3.000.000.ТК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 392"

    "Затвор ЗКС.2-0050-016-01-12 30лс41нж"

    Кол-во: 6

    "Позиция 393"

    "Задвижка клиновая DN 65 PN 16кгс/см2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 394"

    "Затвор ЗКС.2-0100-016-01-12 30лс41нж"

    Кол-во: 3

    "Позиция 395"

    "Задвижка клиновая DN 200 PN 16 кгс/см2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 396"

    "Кран КС2-10х16-лс-1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 397"

    "Задвижка клиновая DN 80 PN 16 кгс/см2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 398"

    "Задвижка клиновая DN 65 PN 16кгс/см2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 399"

    "Задвижка клиновая DN 80 PN 16 кгс/см2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 400"

    "Блок БПК.4-80-40-01-13/11-Л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 401"

    "Задвижка клиновая DN 80 PN 16 кгс/см2"

    Кол-во: 9

    "Позиция 402"

    "Кран КС2-10х16-лс-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 403"

    "Задвижка ЗКЛ2-50-16 ХЛ 30лс41нж1, мах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 404"

    "Кран КС2-10х16-лс-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 405"

    "Кран DN 10 PN 35 МПа КСМ-35-3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 406"

    "Клапан 4200.120.Р.01.УКПГ- ГП3.000.308"

    Кол-во: 1

    "Позиция 407"

    "Кран Ду 15мм ПЗ.37015-015(10Б8бк1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 408"

    "Кран КС2-10х16-лс-1,32х4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 409"

    "Кран КСМ-35-3 (с расточкой бобышки)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 410"

    "Кран DN 10 PN 35 МПа КСМ-35-3"

    Кол-во: 7

    "Позиция 411"

    "Кран шаровой DN50 PN8,0 МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 412"

    "Кран шаровой DN80 PN8,0 МПа"

    Кол-во: 15

    "Позиция 413"

    "Кран шаровой DN 150 PN 16.0 МПа"

    Кол-во: 6

    "Позиция 414"

    "Клапан Руст 6,93 Мпа, пруж.№58"

    Кол-во: 1

    "Позиция 415"

    "Клапан обратный Ду 200 Ру 12,5 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 416"

    "Регулятор давления Ду 25 РД 110 УХЛ(1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 417"

    "Задвижка клиновая DN150 PN 4 Мпа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 418"

    "Задвижка клиновая DN50 PN1,6Мпа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 419"

    "Задвижка КЗКГЭм1-50х4-лсМЗК"

    Кол-во: 4

    "Позиция 420"

    "Задвижка КЗКГЭм1-50х16-лсМЗК"

    Кол-во: 4

    "Позиция 421"

    "Задвижка клиновая DN 80 PN 2,5 Мпа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 422"

    "Клапан РУСТ 510-1У Ду 25 Ру 6,3 У1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 423"

    "Клапан РУСТ 950-2 УХЛ(1) DN 400 PN 10,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 424"

    "Клапан проходной DN15 PN 16 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 425"

    "Кран шаровый ЗАРД 080.080.40-03Р"

    Кол-во: 2

    "Позиция 426"

    "Задвижка DN 250 PN16 кгс/см2 30лс41нж"

    Кол-во: 2

    "Позиция 427"

    "Клапан КОП-050-100-03-17.0"

    Кол-во: 12

    "Позиция 428"

    "Клапан РУСТ 410-2 УХЛ(1) ак"

    Кол-во: 1

    "Позиция 429"

    "Клапан РУСТ 410-2 УХЛ(1) ак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 430"

    "Клапан CLORIUS L1SB-025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 431"

    "Затвор АСП.509.4429-УЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 432"

    "Клапан РУСТ 310-1У Ду 20 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 433"

    "Кран АШС.П.Пу.Пнг-200/080-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 434"

    "Клапан ДКД-111-400/500 596/11-000-ТХ.ОЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 435"

    "Кран АШС.П.Пп-050/063-00"

    Кол-во: 7

    "Позиция 436"

    "Кран АШС.П.Пу.Пнг-150/063-00"

    Кол-во: 5

    "Позиция 437"

    "Кран АШС.П.Пу.Пнг-150/063-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 438"

    "Кран АШС.П.Пу.Пнг-150/063-00"

    Кол-во: 3

    "Позиция 439"

    "Кран АШС.П.Пн-050/063-00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 440"

    "Кран АШС.П.Пн-050/063-00"

    Кол-во: 5

    "Позиция 441"

    "Датчик текущего положения для Mokveld"

    Кол-во: 3

    "Позиция 442"

    "Датчик для АПК Mokveld, Морки 1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 443"

    "Комплект для доработки клапанов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 444"

    "Кран DN10 PN35 Мпа КСМ-35-3"

    Кол-во: 17

    "Позиция 445"

    "Кран сфер-й DN10 PN16МПа КС2-10х16-лс"

    Кол-во: 7

    "Позиция 446"

    "Кран сфер-й DN10 PN16МПа КС2-10х16-лс"

    Кол-во: 60

    "Позиция 447"

    "Кран 11Б27п1 ТУ 3712-002-04606952-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 448"

    "Кран 11Б27п1 ТУ 3712-002- 04606952-03"

    Кол-во: 16

    "Позиция 449"

    "Кран 11Б27п1 ТУ 3712-002- 04606952-03"

    Кол-во: 15

    "Позиция 450"

    "Кран шаровой DN15 PN16"

    Кол-во: 16

    "Позиция 451"

    "Кран регулирующий проходной шаровой DN20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 452"

    "Клапан запорный 15б1п Ду 15 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 453"

    "Затвор АС1.508.1423-УК КОФ, ст.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 454"

    "Клапан пожарного крана Ду 65 Ру 1,6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 455"

    "Затвор дисковый DN 80 PN 1,6 Мпа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 456"

    "Кран шаровой муфтовый DN 25 PN 1,6МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 457"

    "Кран шаровой муфтовый DN 15 PN 1,6МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 458"

    "Кран DN50 PN 1,6МПа ЗАРД.050.016.10-03.Р"

    Кол-во: 5

    "Позиция 459"

    "Кран ЗАРД.025.016.10-03.Р"

    Кол-во: 28

    "Позиция 460"

    "Затвор дисковый DN 80 PN 1,6 МПа"

    Кол-во: 22

    "Позиция 461"

    "Задвижка DN 250 PN16 кгс/см2 30лс41нж"

    Кол-во: 4

    "Позиция 462"

    "Задвижка DN 250 PN16 кгс/см2 30лс41нж"

    Кол-во: 5

    "Позиция 463"

    "Задвижка DN 250 PN16 кгс/см2 30лс41нж"

    Кол-во: 11

    "Позиция 464"

    "Задвижка DN 250 PN16 кгс/см2 30лс41нж"

    Кол-во: 9

    "Позиция 465"

    "Задвижка DN 250 PN16 кгс/см2 30лс41нж"

    Кол-во: 8

    "Позиция 466"

    "Задвижка DN 250 PN16 кгс/см2 30лс41нж"

    Кол-во: 10

    "Позиция 467"

    "Затвор дисковый DN150, PN1,6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 468"

    "Затвор дисковый DN100, PN1,6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 469"

    "Затвор DN 100 PN 1,6 АНА.612.4439-УК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 470"

    "Затвор DN 250 PN 1,6 АНА.616.4439-УК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 471"

    "Затвор DN 150 PN 1,6 АНА.614.4439-УК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 472"

    "Затвор дисковый Ду300 Ру 1,6МПа"

    Кол-во: 8

    "Позиция 473"

    "Затвор АН2.616.4439-УК КОФ,кр,пр"

    Кол-во: 9

    "Позиция 474"

    "Затвор DN 100 PN 1,6 АНЕ.612.4439-УК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 475"

    "Затвор дисковый Ду250 Ру 1,6МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 476"

    "Затвор DN 250 PN 1,6 АНА.616.4439-УК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 477"

    "Затвор DN 200 PN 1,6 АНА.615.4439-УК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 478"

    "Кран КШП.2.1-ВАРК-50-160-01-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 479"

    "Кран КШП.5.1-ВАРК-100-160-01-20"

    Кол-во: 39

    "Позиция 480"

    "Кран КШ.Ц.Ф Energy 250/200.016.03"

    Кол-во: 3

    "Позиция 481"

    "Кран КШ.Ц.Ф Energy 100/080.016.03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 482"

    "Кран КШ.Ц.М Energy 065.025.03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 483"

    "Кран шаровой КШТ 60.113.080"

    Кол-во: 6

    "Позиция 484"

    "Кран шаровой КШТ 60.113.065"

    Кол-во: 8

    "Позиция 485"

    "Кран шаровой КШТ 60.113.050"

    Кол-во: 14

    "Позиция 486"

    "Кран шаровой КШТ 61.113.100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 487"

    "Клапан электромагнитный ВН1В-1Е"

    Кол-во: 18

    "Позиция 488"

    "Клапан электромагнитный ВН1Н-4Е"

    Кол-во: 18

    "Позиция 489"

    "Клапан ВН1/2Н-4Е 220В УХЛ1"

    Кол-во: 18

    "Позиция 490"

    "Задвижка ЗКЛ2-250-16 (30с41нж)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 491"

    "Задвижка ЗКЛ2-300-16 (30с41нж)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 492"

    "Задвижка ЗКЛ2 350-16 ХЛ1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 493"

    "Кран шаровой АШС.П.Пу.Пнг-150/080-02"

    Кол-во: 7

    "Позиция 494"

    "Кран шаровой АШС.П.Пнг-150/080-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 495"

    "Кран шаровой АШС.П.Пнг-150/080-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 496"

    "Кран шаровой АШС.П.Пу.Пнг-150/080-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 497"

    "Задвижка КЗКГ-50х2,50-лсМЗК 30лс15нж"

    Кол-во: 16

    "Позиция 498"

    "Задвижка КЗКГ-50х2,50-лсМ 30лс15нж"

    Кол-во: 3

    "Позиция 499"

    "Задвижка КЗКГ-100х2,50-лсМ 30лс15нж"

    Кол-во: 2

    "Позиция 500"

    "Клапан регулирующий Ду 50 Ру 16 кгс/см2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 501"

    "Затвор КУ-50х1,6-лсМ 19лс11нж3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 502"

    "Кран ЯГТ 10Ш.016.00.01.ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 503"

    "Кран ЯГТ 50ФТ.016.03.00.ХЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 504"

    "Кран ЯГТ 25ФП.16.03.00.ХЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 505"

    "Кран ЯГТ 15ФП.16.03.00.ХЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 506"

    "Кран сферический DN 10 PN 35МПа КСМ-35-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 507"

    "Кран сферический DN 10 PN 35 Мпа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 508"

    "Задвижка DN300 PN 1,6МПа КЗКГ-300х1,6-лс"

    Кол-во: 3

    "Позиция 509"

    "Задвижка DN50 PN 2,5 МПа КЗКГЭ3т-50х2,5-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 510"

    "Задвижка DN100 PN2,5 МПа КЗКГЭ3т-100х2,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 511"

    "Затвор дисковый DN65 PN1,0МПа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 512"

    "Затвор дисковый DN 50 PN 1,0 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 513"

    "Затвор АС1.508.1423-УК КОФ, ст.20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 514"

    "Затвор DN 100, PN 1,0МПа АС1.512.1423-У"

    Кол-во: 4

    "Позиция 515"

    "Затвор дисковый DN65 PN1,0МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 516"

    "Затвор АС1.508.1423-УК КОФ, ст.20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 517"

    "Затвор DN 200, PN 1,0МПа АН1.515.1433-У"

    Кол-во: 2

    "Позиция 518"

    "Затвор DN 150, PN 1,0МПа АН1.514.1433-УК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 519"

    "Затвор DN 100, PN 1,0МПа АС1.512.1423-У"

    Кол-во: 2

    "Позиция 520"

    "Кран шар.11Б27п1."

    Кол-во: 2

    "Позиция 521"

    "Клапан пожарного крана Ду 65 Ру 1,6"

    Кол-во: 14

    "Позиция 522"

    "Кран DN 15 ПЗ.37016-015 (10Б9бк1)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 523"

    "Затвор DN 50, PN 1,6 МПа АС2.609.4429-АК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 524"

    "Затвор дисковый DN 100, PN 1,6МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 525"

    "Задвижка DN100 PN2,5МПа КЗК-100х2,5-лсМЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 526"

    "Задвижка DN100 PN2,5МПа КЗК-100х2,5-лсМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 527"

    "Кран ЯГТ 15ФП.16.03.00.ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 528"

    "Задвижка КЗКГ-50х2,50-лсМЗК 30лс15нж"

    Кол-во: 8

    "Позиция 529"

    "Кран шаровой DN 80 PN 16 кгс/см2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 530"

    "Кран шаровой DN 80 PN 16 кгс/см2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 531"

    "Кран шаровой ЯГТ.25П.016.00.00 ХЛ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 532"

    "Кран шаровой ЯГТ.15П.016.00.00 ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 533"

    "Задвижка ЗКС.2-0050-016-01-12 ХЛ1 КОФ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 534"

    "Кран шаровой ЯГТ.25П.016.00.00 ХЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 535"

    "Кран КШ.М.015.080-02"

    Кол-во: 9

    "Позиция 536"

    "Кран DN10 PN35 Мпа КСМ-35-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 537"

    "Затвор обратный DN 50 PN 160 кгс/см2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 538"

    "Затвор обр-й DN150 PN40 КОП 150-40 ХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 539"

    "Затвор обратный DN150 PN 160 кгс/см2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 540"

    "Кран КШ.П.025.160-02"

    Кол-во: 13

    "Позиция 541"

    "Кран DN10 PN35 Мпа КСМ-35-3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 542"

    "Кран DN 10 PN 16 МПа КС2-10х16-ЛС-1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 543"

    "Задвижка клиновая DN 80 PN 16 кгс/см2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 544"

    "Кран КШ.П.080.016-02"

    Кол-во: 9

    "Позиция 545"

    "Кран шаровой под приварку DN 40 PN 16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 546"

    "Кран DN10 PN35 Мпа КСМ-35-3"

    Кол-во: 35

    "Позиция 547"

    "Кран DN 10 PN 16 МПа КС2-10х16-ЛС-1"

    Кол-во: 19

    "Позиция 548"

    "Клапан АЭ 098.150.12.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 549"

    "Затвор обратный DN 80 PN 160 кгс/см2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 550"

    "Кран КШ.М.015.080-02"

    Кол-во: 13

    "Позиция 551"

    "Кран КС2-10х16-лс"

    Кол-во: 7

    "Позиция 552"

    "Кран DN10 PN35 Мпа КСМ-35-3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 553"

    "Клапан Dy=25 мм 15Б862бк"

    Кол-во: 1

    "Позиция 554"

    "Затвор КОП-25-80-03-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 555"

    "Задвижка клиновая ЗКС-25-80-03-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 556"

    "Клапан-дросель ДКД-111-300/700"

    Кол-во: 2

    "Позиция 557"

    "Задвижка клиновая DN 80 PN 4 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 558"

    "Задвижка клиновая DN 50 PN 16 МПа"

    Кол-во: 7

    "Позиция 559"

    "Задвижка клиновая DN 50 PN 10 МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 560"

    "Задвижка клиновая DN 80 PN 4 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 561"

    "Задвижка клиновая DN 80 PN 2,5 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 562"

    "Задвижка клиновая DN50, РN2,5 МПа"

    Кол-во: 7

    "Позиция 563"

    "Задвижка клиновая DN 50 PN 16 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 564"

    "Задвижка клиновая DN 50, PN2,5 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 565"

    "Задвижка клиновая DN50, РN2,5 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 566"

    "Задвижка клиновая DN 150 PN 2,5 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 567"

    "Кран шаровой DN15 PN16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 568"

    "Задвижка Ду 50 Ру 16 кгс/см2 ЗКЛ2-50-16"

    Кол-во: 50

    "Позиция 569"

    "Кран шаровой Ду25, Ру 16,0МПа"

    Кол-во: 30

    "Позиция 570"

    "Кран шаровой Ду 20 Ру 1,6 МПа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 571"

    "Кран шаровой КШ.М.015.160-02"

    Кол-во: 70

    "Позиция 572"

    "Кран ЯГТ 50ФТ.016.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 573"

    "Кран шаровой ЯГТ 25ФП.025.00.00.ХЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 574"

    "Задвижка КЗКГЭЗр-50х2,5-лсМ1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 575"

    "Кран КШ.П.015.160-02"

    Кол-во: 8

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    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112045
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим...
    175243
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211077640
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы через Интернет "Контур-Экстерн" и оказание услуг абонентского обслуживания в Системе для филиалов и подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022-2025 гг. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 2.1/000806
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы...
    177044
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 371 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080970
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд ООО "Газпром недра" ПФ «Астраханьгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0001292
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд...
    177077
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 199 760
    Лоты:
    1
    Регион:
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