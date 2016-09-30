Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Компрессор винтовой с осушителем и ресивером БКС-80-13" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Станция канализационная насосная хозяйственно-бытовых очищенных сточных вод 147-К-08-12 Производительность: 60 м3/час; Напор: 40м; Мощность: 52,5 кВт" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Установка насосная пожаротушения Hydro MX S001 2XLCR150-4-1 с насосами Q=144м.куб/ч, Н=90м, с эл.двигателем N=45кВт, артикул 98060429" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Компрессор винтовой маслозаполненный АРИС-18,5" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Насос Гном 10-10 U=380B" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Станция компрессорная УКС-400В-П4М унифицированная на двухосном автомобильном прицепе 2ПН-4М 6770х2400х2450" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Установка насосная Гранфлоу УНВс 2МНС 50-32-160 N=2,2кВт Ч2Р 65 мм" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Насос дренажный Джилекс Дренажник 110/6 Q=110 л/мин, H= 6м, U=220В кат. № 5116" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Агрегат насосный объемный НП-150" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Компрессор высокого давления КВД 100/300-2. Производительность - 100л/мин, давление - 300 бар, мощность - 2,2 кВт" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Станция компрессорная КВ-8/8, производительность 8 м3/мин, давление 8 МПа, для производства пескоструйных работ на объектах линейной части магистральных газопроводов" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Установка азотная мембранная МВА-95-3-1." Кол-во: 1

"Позиция 13" "Станция насосная НПР-1,6И40-1 с пневмодвигателем. В комплекте РВДИ2000 рукав высого довления 2м с полумуфтой-2шт, манометр с адаптером МА100У63-2шт." Кол-во: 1

"Позиция 14" "Агрегат электронасосный 1АСЦЛ 20-24ГМ У2 с двигателем 22кВт" Кол-во: 6

"Позиция 15" "Воздуходувка 2АФ51Э53Ш с электродвигателем 11 кВт в общепромышленном исполнении" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Насос НПГШ 120-100-65 для нефтешлама. Подача от 27 до 54 м/час Напор от 13 до 8 м Частота вращения вала 3000 об/мин Давление гидросистемы 5 Мпа Расход рабочей жидкости (масла) 35 л/мин Температура перекачиваемой жидкости от -20 до 90С Плотность перекачиваемой жидкости до 1000 кг/м Вязкость перекачиваемой жидкости до 500 сСт Концентрация твердых частиц до 2% Размер твердых частиц до 5 мм Внешняя утечка в местах соединений отсутствует Габаритные размеры 36х18х75 см Масса 27 кг Диаметр рабочего колеса 120 мм Диаметр условного прохода входного фланца Ду 100 мм Диаметр условного прохода выходного фланца Ду 65 мм Пространственное расположение насоса вертикальное/горизонтальное Расположение выходного патрубка вертикальное/горизонтальное Тип уплотнения манжетное.Исполнение по материалу конструкционная сталь. ТР ТС 010/2011" Кол-во: 3

"Позиция 17" "Компрессор кислородный дожимающий КДЭ-250 исполнение 3 предназначен для наполнения газообразным кислородом малолитражных баллонов путем перепуска кислорода из баллонов среднего объема и последующего дожатия его до давления 25,0 МПа (250 кгс/см2). Давление на входе от 6,2 МПа, давление на выходе до 25 МПа; Среднее время заполнения одного двухлитрового баллона не более 7 мин; Потребляемая мощность электропривода не более 1,8 кВт; Режим работы -повторно-кратковременный с паузами не менее 10 мин. после 20 мин. работы. Питание: напряжение -380 В, частота 50 Гц, Масса компрессора, кг 48; Габаритные размеры, мм 700x410x300" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Компрессор воздушный БАРОС-330ЭТ вертикальный стационарный, 330л/мин, 3-фазн.эл.двигатель, 380В, 7,5 кВт, Компрессорный блок 3-х цилиндровый, 3-х ступенчатый Рабочее давление, при котором срабатывает клапан безопасности-330 бар Электродвигатель оборудован защитной системой от перегрева Автоматическая система слива конденсата Клапан должен обеспечивать продувку системы Контроль за давлением масла Автоматический запуск при снижении давления Зарядная рампа для одновременного наполнения 4-х баллонов. Емкость картриджа системы фильтрации воздуха-не менее 1200 м3 Габариты, не более, мм, ДхШхВ, 1140х830х1520 Компрессор должен соответствовать требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности и иметь соответствующий сертификат Компрессор должен соответствовать требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и иметь соответствующий сертификат." Кол-во: 1

"Позиция 19" "Установка компрессорная КВ-12/12П винтовая передвижная на шасси с предпусковым подогревателем, мощьность 132 кВт, производительность 12 м3/мин, приводной двигатель ЯМЗ-236М2 4350х1900х1900" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Компрессор винтовой. Производительность -1,0мЗ/мин. Максимальное давление -10атм. Емкость ресивера -500л. Мощность -7,50кВт, габариты -2000х800х1500мм ВК-53М" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Агрегат электронасосный центробежный секционный герметичный НЦСГ-Е-25-400-К-УХЛ2 с магнитной муфтой, Q=25 м3/час, Н=400м" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Насос погружной Гном 16-16Ex с взрывозащищенным двигателем 2,2кВт 3000об/мин, Q=16м3/ч; Н=16м." Кол-во: 1

"Позиция 23" "Насос поршневой 1,3Т-12,5/10Д1В3 с электродвигателем, N=55 кВт, частота вращения 1500 об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Насос ЭЦВ6-10-140" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Насосный агрегат центробежный ЭЦВ8-25-110-У" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ6-16-140 с электродвигателем ПЭДВ11-140 11кВт 3000об/мин" Кол-во: 3

"Позиция 27" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ 4-10-110" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Электронасос ЦМК 16/27 подача 16м3/ч, напор 27м, 3кВт" Кол-во: 5

"Позиция 29" "Насос канализационный НПК 20-22 Мощность двигателя 3кВт, Частота вращения 3000 об/мин" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Насос ручной поршневой Р-08/30" Кол-во: 14

"Позиция 31" "Насос ручной поршневой с двумя поршнями Р 1,6-20 подача за двойной ход поршня 1,6л напор 20м водяного столба условный проход 1 1/2 для перекачивания пресной воды из водоемов и колодцев, морской воды, аммиачной воды, светлых и темных нефтепродуктов" Кол-во: 15

"Позиция 32" "Насос Иртыш НФС 50/125.120-1,1/2-300 с электродвигателем 1,1кВт 3000об/мин подача 25м3/ч напор 15м" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Насос центробежный консольный 1К 65-50-160 N=5,5 кВт" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Насос консольный 1К 50-32-125 2,2/2900" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Насос ГНОМ 40-25" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Насос ГНОМ 25-20" Кол-во: 7

"Позиция 37" "Насос Гном 16-16 (380В)" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Насос ГНОМ 10-10 U=380" Кол-во: 9

"Позиция 39" "Компрессор поршневой Сорокин 13.1 горизонтальный ресивер 240л, 8атм,1,5кВт, 220В, производительность 240л/мин" Кол-во: 8

"Позиция 40" "Компрессор поршневой передвижной К12 8кг/см2 2,2кВт" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Насос гидравлический ГН-450" Кол-во: 26

"Позиция 42" "Насос гидравлический ГН-350" Кол-во: 29

"Позиция 43" "Насос-дозатор НДР 2/100 К13В М8" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Насос ГНОМ 10-10 U=380" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Насосный агрегат центробежный ЭЦВ8-40-60" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Компрессор поршневой передвижной ПКСД-5,25Д производительностью 5,25м3/мин давлением 7кг/см2 с дизельным двигателем 37кВт" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Компрессор поршневой стационарный С416М1 10кг/см2 11кВт" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Компрессор Remeza ДК - 10/10 (на шасси). Технические характеристики: производительность 10 м3/мин; давление 10 бар; мощность 70 кВт; уровень шума 85 дБ; габаритные размеры 388х172х196 см; вес 1800 кг." Кол-во: 1

"Позиция 49" "Компрессор поршневой КЗ. Габариты 230х70х150 мм. Емкость ресивера 500 л. Комплектация по обосновывающему документу -опросный лист №218 ТУ 4577-045-03082926-2014" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Установка компрессорная высокого давления стационарная ПТС Вектор-330 производительностью 330л/мин и рабочим давлением 30,0МПа с электродвигателем на 380В/50Гц и мощностью 7,5кВт" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Компрессор дожимающий электрический ПТС Вектор Окси-М" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Установка компрессорная высокого давления ПТС Вектор-105 U-220В, N-2,2 кВт, Р раб.- 30,0 МПа, Qпр.-105 л/ мин. электропривод, один запр. Штуцер" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Компрессор шестеренчатый стационарный 22ВФ-М-80-6,0-3-11 1,8кг/см2 11кВт" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Насос погружной ГНОМ 25-20 (380В) с электродвигателем" Кол-во: 3

"Позиция 55" "Агрегат электронасосный ХМ 3,5/40 К5-4,0/2Е с двигателем 4,0/3000 ВЗИ" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Станция комплектная насосная канализационная Опросной лист 1864-10-2008-14-ВК.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Насосный агрегат центробежный ЭЦВ6-16-75" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Агрегат электронасосный ВКС 5/24А, Q=18м3/ч, Н=24м, двиг. N=11,0кВт." Кол-во: 1

"Позиция 59" "Насос химический взрывозащищенный АХЕ 40-25-160к-55 У2 подача 6,3м3/ч, напор 32м, с электродвигателем 2,2кВт" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Агрегат электронасосный ВКС-2/26А подача Q=7,2м3/ч, напор P=26м, двигатель N=5,5кВт/n=1500 об/мин. взрывозащищенного исполнения" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Компрессор воздушный коаксиальный безмасляный Интерскол КВБ-330/50" Кол-во: 3

"Позиция 62" "Насосный агрегат центробежный ГНОМ 25-20Ех" Кол-во: 4

"Позиция 63" "Насос консольный моноблочный модернизированный КМН-80-65-175 с электродвигателем 11кВт 3000об/мин подача 50м3/ч напор 30м" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Насос электрический погружной для загрязненной воды одноступенчатый моноблочный 2ГНОМ 16-16Ex для откачки воды температурой до 35С подачей 16м3/ч напором 16м с электродвигателем взрывозащищенного исполнения" Кол-во: 4

"Позиция 65" "Электронасос переносной, центробежный, погружной, Q=10м3/ч, H=10м, N=1,1кВт, U=380В ГНОМ 10-10" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Насос сточно-массный 1СМ50-32-125/2-М подача 12,5м3/час напор 20м 2900об/мин потребляемая мощность 2,2кВт" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Насос ручной опресовочный ГН-200 подача 6,1/0,5л/мин давление на выходе 10/200атм" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Компрессор поршневой стационарный С415М1 10кг/см2 5,5кВт" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Насос Гном 16-16 (380В)" Кол-во: 4

"Позиция 70" "Насосный агрегат центробежный СД 25/14а" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Насосный агрегат центробежный СД 50/56" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Насос консольный К100-65-250" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Насос электрический погружной для загрязненной воды одноступенчатый моноблочный 2ГНОМ 16-16Ex для откачки воды температурой до 35С подачей 16м3/ч напором 16м с электродвигателем взрывозащищенного исполнения" Кол-во: 2

"Позиция 74" "Электронасос переносной, центробежный, погружной, Q=10м3/ч, H=10м, N=1,1кВт, U=380В ГНОМ 10-10" Кол-во: 3

"Позиция 75" "Насос фекальный погружной Джилекс 255/11Н, Производительность 255 л/мин, макс.напор 11м, корпус -нержавеющая сталь" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Насос Джилекс Джамбо 70/50 Н (арт.3702)" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Установка пожаротушения насосная CHZMEK-PSF 12,5/7" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Агрегат электронасосный дозировочный ДП 32/250 К14В с ЗИП: Кольцо - 1 шт, кольцо опорное - 1 шт, Манжета - 6 шт, плунжер - 1 шт" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Насос центробежный-вихревой СЦЛ (П) - ООА.ООО ПС (правого вращения). Напор - 30 м; Подача - 6+10% л/сек; Частота вращения - 1600 об/мин; Мощность - 5 кВт. С взрывозащищенным электродвигателем 1ЕхdIIBT4. С ЗИП: Сальник 3858 - 3 шт; Подшипник 60308 - 2 шт;" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Агрегат электронасосный дозировочный мембранный НД 6МН 1250/40 КВ-УХЛ2 с ЗИП (Мембрана сендвич из двух штук - 4 к-та, прокладки -4к-та, седло из двух штук - 4 к-та, шарик 12,7 - 10 шт, шарик 19,8 - 7 шт, манжета - 10шт)" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Агрегат взрывозащищенный герметичный насосный в сборе ЦМГ 25/50 с ЗИП: 1. подшипники скольжения-втулка - 6 шт., вкладыш - 6шт., 2. Упорное кольцо - 6 шт., 3. кольцо разгрузочнго устройства - 6 шт., 4. фторопластовые прокладки - 6 шт." Кол-во: 1

"Позиция 82" "Агрегат взрывозащищенный герметичный насосный в сборе ЦМГ 2,5/40 с ЗИП: 1. подшипники скольжения-втулка - 6 шт., вкладыш - 6шт., 2. Упорное кольцо - 6 шт., 3. кольцо разгрузочнго устройства - 6 шт., 4. фторопластовые прокладки - 6 шт." Кол-во: 1

"Позиция 83" "Станция насосная водоснабжения UNIPUMP Auto DP 750 Uni24DP-750" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Насосный агрегат центробежный фекальный UNIPUMP FEKACUT V1100DF" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Компрессор винтовой стационарный ВК40Е-8кг/см2 30кВт" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Компрессор поршневой передвижной К12 8кг/см2 2,2кВт" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Насос консольный 1К 20/30 подачей 20м3/час напором 30м с электродвигателем взрывозащищенного исполнения 5,5кВт 3000об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Электронасос ЦМК 16/27 подача 16м3/ч, напор 27м, 3кВт" Кол-во: 2

"Позиция 89" "Насос дренажник 255/11 ФН (Джилекс)" Кол-во: 4

"Позиция 90" "Насос сточно-массный СМ 100-65-200-2 подачей 100м3/час напором 50м с электродвигателем АИР180М2 37кВт 3000об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Насос электрический для загрязненной воды одноступенчатый моноблочный ГНОМ 10-10 для откачки воды температурой до 35С подачей 10м3/ч напором 10м с электродвигателем 1,1кВт 380в" Кол-во: 2

"Позиция 92" "Насос Иртыш НФС 50/125-1,1/2-300 с электродвигателем 1,1кВт 3000об/мин подача 16м3/ч напор 8м" Кол-во: 2

"Позиция 93" "Насос ручной РПН 1,3/30 предназначен для перекачки воды и нефтепродуктов,Подача за двойной ход поршня 1,3 литра,Напор до 30м,Допускаемая высота всасывания 5м,Габариты корпуса насоса 295х220х255,Масса 20 кг" Кол-во: 2

"Позиция 94" "Агрегат электронасосный герметичный марки ЦМГ-12.5/50, подача-12,5м3/ч, напор-50м, температура жидкости до +200°С, электродвигатель типа АИМ взрывозащищенного исполнения 4кВт, 380В, 3000об/мин." Кол-во: 2

"Позиция 95" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ5-4-125 подачей 4,0м3/ч напором 125м с электродвигателем 2,8кВт" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Насос погружной фекальный Вихрь ФН-1500Л напор 18м, мощность 1500Вт, производительность до 400л/мин" Кол-во: 2

"Позиция 97" "Насос электрический для загрязненной воды одноступенчатый моноблочный ГНОМ 10-10 для откачки воды температурой до 35С подачей 10м3/ч напором 10м с электродвигателем 1,1кВт 380в" Кол-во: 3

"Позиция 98" "Компрессор поршневой передвижной К12 производительностью 0,16м3/мин давлением 8кг/см2 с электродвигателем 2,2кВт 220в" Кол-во: 2

"Позиция 99" "Насос 1СМ50-32-125/2-М" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ6-16-110-У подачей 16м3/ч напором 110м диаметр обсадной трубы 149,5мм с электродвигателем 7,50кВт" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Насос ЭЦВ5-6,5-120" Кол-во: 2

"Позиция 102" "Насос ЭЦВ4-2,5-80" Кол-во: 2

"Позиция 103" "Насос центробежный скважинный ЭЦВ6-10-110 без двигателя и станции управления" Кол-во: 3

"Позиция 104" "Электронасос погружной центробежный ГНОМ 10-10 Ex подача 10 м3/ч напор 10.0 м,N1,5 кВт" Кол-во: 2

"Позиция 105" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ6-10-120-У подачей 10м3/ч напором 120м диаметр обсадной трубы 149,5мм с электродвигателем 5,50кВт" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Компрессор винтовой КВ-8/8П передвижной с приводом от дизельного двигателя Д-243 (59,6кВт); Q=2,5 м3/мин; Р=0,8-1,2 Мпа" Кол-во: 11

"Позиция 107" "Компрессорная установка К-1" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Насос ручной гидравлический Ж58А.7777-02" Кол-во: 3

"Позиция 109" "Компрессор поршневой передвижной К29-01 10кг/см2 2,2кВт" Кол-во: 5

"Позиция 110" "НАСОС РУЧНОЙ Р-0,8-30" Кол-во: 15

"Позиция 111" "Насос ГНОМ 10-10 (380В)" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Насос Гном 16-16 (380В)" Кол-во: 5

"Позиция 113" "Насос фекальный СМ 80-50-200-2б Q=25м3/ч,H=32м,N=11кВт, n=3000 об/мин ТУ 26-06-1672-95" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Насос бытовой вибрационный погружной БВ-0,12-40 Малыш подача 0,12м3/ч напор 40м" Кол-во: 9

"Позиция 115" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ 4-10-110" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Насос центробежный консольный КМЛ 65-125/2-5 с электродвигателем N=2,2 квт" Кол-во: 2

"Позиция 117" "Насос электрический центробежный скважинный ЭЦВ6-16-110, подачей 16м3/ч" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ6-10-80 подачей 10м3/ч напором 80м диаметр обсадной трубы 149,5мм с электродвигателем ПЭДВ5.5-140 5,5кВт 3000об/мин" Кол-во: 2

"Позиция 119" "Насос ЭЦВ-5-6,5-80" Кол-во: 4

"Позиция 120" "Насос-автомат Джилекс Джамбо 70/50 Н50 № 4752" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Насосный агрегат центробежный 1Д315-50а" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Насос Иртыш погружной фекальный ПФ1 65/160.132-3/2-016 с электродвигателем 3,0 квт, 3000 об/мин, подача 25м3/час, напор 15м" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Насос 1К 100-65-200, Q=100м3/ч, Н=50м, 30кВт." Кол-во: 1

"Позиция 124" "Насосный агрегат центробежный К 150-125-315" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Насос вихревой консольный самовсасывающий ВКС 2/26А Q=7,2 м3/ч, Н= 26м, материал проточной части серый чугун, электродвигатель общепромышленного исполнения N=5,5кВт" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Насос консольный К 65-50-160 подачей 25м3/час напором 32м с электродвигателем АИР100L2 5,5кВт 3000об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Насос консольный К 100-80-160 подачей 100м3/час напором 32м с электродвигателем АИР160S2 15кВт 3000об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Насос Гном 7-7 мини U=220В" Кол-во: 6

"Позиция 129" "Насос ГНОМ 10-10 U=380, N=1,1 кВт" Кол-во: 10

"Позиция 130" "Насос ГНОМ 16-16 (220В)" Кол-во: 6

"Позиция 131" "Насосный агрегат центробежный ЦНЛ 50/115-1.1/2 с двигателем N=1,1 квт, U=220 B" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Насос циркуляционный ЦНЛ 40/100-1,1/2 Q=14м3/час, H=13м, N= 1,1квт" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Насос циркуляционный ЦНЛ 32/90-075/2, подача 32м3/час, напор 90м, 0,75кВт, рабочая среда -вода в системе отопления." Кол-во: 8

"Позиция 134" "Насос циркуляционный ЦНЛ 25/70-0,18/2 Q= 3,5м3/час, H=3м,N= 0,18квт, U=220в" Кол-во: 10

"Позиция 135" "Насос циркуляционный ЦНЛ 80/150-4/2 Q=33м3/час, H= 26м, N=4квт" Кол-во: 2

"Позиция 136" "Агрегат насосный ЭЦВ 6-10-80 в комплекте со станцией управления и защиты СУЗ 25,мощность управляемого двигателя 2,2-11квт." Кол-во: 2

"Позиция 137" "НАСОС РУЧНОЙ РК-2 Q=22,5 Л/МИН НМАХ=30 М" Кол-во: 10

"Позиция 138" "Насос ручной опресовочный ГН-350-01 давление на выходе 10/350атм" Кол-во: 16

"Позиция 139" "Насос ручной опресовочный ГН-350 давление на выходе 10/350атм" Кол-во: 9

"Позиция 140" "Насос гидравлический ГН-450" Кол-во: 10

"Позиция 141" "Насос ручной ГН-500" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Насосный агрегат ЭЦВ 6-10-110 с двигателем N=5,5" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Насосный агрегат ЭЦВ 6-10-180 с двигателем N=7,5 квт" Кол-во: 3

"Позиция 144" "Насосный агрегат ЭЦВ 5-4-125 c двигателем N=3,0 квт" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Насос ЦМК-16/27" Кол-во: 11

"Позиция 146" "Насос СМ 50-32-125/2м Q=2,5м3/час Н=20м диаметр рабочего колеса 125мм" Кол-во: 3

"Позиция 147" "Насос КММ-НГ-65-50-160/2-5 с дв. 5,5/3000 (Q=25 м3/час Н=32м) в комплекте с фильтром магнитно-сетчатым-ДУ65, с копменсатором ДУ65, с компенсатором ДУ50, с фланцем ДУ65, с фланцем ДУ50 и анкерными болтами" Кол-во: 2

"Позиция 148" "Насос консольный К 8/18 с электродвигателем 1,5кВт 3000об/мин подача 8м3/час напор 18м" Кол-во: 1

"Позиция 149" "Насос К-65Х50-160 5.5 Q=25м3/ч, Н=32м, 5,5кВт." Кол-во: 3

"Позиция 150" "Насос 1К 100-65-200, Q=100м3/ч, Н=50м, с двигателем N=30кВт." Кол-во: 1

"Позиция 151" "Насос погружной ГНОМ 25-20 (380В) с электродвигателем" Кол-во: 4

"Позиция 152" "Насос Гном 16-16 (380В)" Кол-во: 7

"Позиция 153" "Насос Гном 10-10 U=380B" Кол-во: 6

"Позиция 154" "Насос вихревой консольный ВК 2/26А с электродвигателем 5,5кВт подача 2л/сек напор 26м" Кол-во: 3

"Позиция 155" "Насос ЭЦВ6-10-140 подача 10м3/ч напор 140м" Кол-во: 4

"Позиция 156" "Насос двухстороннего входа Д315-71 с электродвигателем А280М2У3 90кВт 3000об/мин подача 300м3/ч напор 60м" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Насосный агрегат центробежный 1Д200-90б" Кол-во: 2

"Позиция 158" "Насос Гном 10-10 U=380B" Кол-во: 4

"Позиция 159" "Насосный агрегат ЭЦВ 6-6,5-225 с двигателем N=7,5 квт" Кол-во: 2

"Позиция 160" "Насос ЭЦВ6-10-140 подача 10м3/ч напор 140м" Кол-во: 3

"Позиция 161" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ 10-120-60 c двигателем N=32 квт" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Насосный агрегат центробежный ЦМК 16-27" Кол-во: 2

"Позиция 163" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ 6-10-185 подачей 10м3/ч напором 185м диаметр обсадной трубы 149,5мм с электродвигателем 8,0кВт" Кол-во: 3

"Позиция 164" "Насосный агрегат центробежный КМ 80-65-160/2-5" Кол-во: 1

"Позиция 165" "Насос ЭЦВ6-6,5-120" Кол-во: 3

"Позиция 166" "Насосный агрегат центробежный 1К 20/30 Q-20м3/ч, Н-30м, электродвигатель N-4,0 кВт" Кол-во: 2

"Позиция 167" "Насос погружной фекальный Иртыш РФ2 50/125.102-1,1/2Ex -016.Опросный лист для изготовления щита управления. №1613.6882.00-МР.ОЛ1 Опросный лист для подбора насоса серии Иртыш в рамках проекта № 1613.6882.00-МР." Кол-во: 1

"Позиция 168" "Агрегат электронасосный НД 1,0Р 500/8 К15А-УХЛ3 с эл.двигателем 0,75кВт, 1500 об/мин., IP54 и ЗИП в комплекте с фильтром сетчатым ФС-025-80К -2 шт. и пневмогидроаккумулятором ПН 6,3/20-25К-УХЛ3.(Без рубашки обогрева/охлаждения ; с возможностью организации" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Агрегат электронасосный центробежный марки 1К 100-65-250а С УХЛ-4 (Подача 127 м3/ч; напор 80м;мощность насоса 40 кВт; мощность эл.двигателя 45 кВт; частота вращения 2900об/мин; 380V) на фундаментной плите" Кол-во: 2

"Позиция 170" "Насос фекальный СМ 80-50-200-2б, Q=25м3/ч, Н=32м, 11кВт / 3000 об/мин ТУ 26-06-1672-95" Кол-во: 3

"Позиция 171" "Насос фекальный СМ 80-50-200-2б, Q=25м3/ч, Н=32м, 11кВт / 3000 об/мин ТУ 26-06-1672-95" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Насос консольный К90/20 Q=90м3/ч, H=20 м N=7,5 квт, n=3000 об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Насос циркуляционный ЦНЛ 25/70-0,18/2 Q= 3,5м3/час, H=3м,N= 0,18квт, U=220в" Кол-во: 2

"Позиция 174" "Насос циркуляционный ЦНЛ 25/70-0,18/2 Q= 3,5м3/час, H=3м,N= 0,18квт, U=220в" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Компрессор винтовой для компрессорной станции ПВ10/8М1 производительностью 10м3/мин. 14ВК" Кол-во: 1

"Позиция 176" "Насос циркуляционный ЦНЛ 32/90-075/2, подача 32м3/час, напор 90м, 0,75кВт, рабочая среда -вода в системе отопления." Кол-во: 2

"Позиция 177" "Агрегат самовсасывающий электронасосный 1АСВН-80АМ/6-Л-У2; n=960 об/мин; Nдв=5,5 кВт" Кол-во: 2

"Позиция 178" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ 6-10-185 подачей 10м3/ч напором 185м диаметр обсадной трубы 149,5мм с электродвигателем 8,0кВт" Кол-во: 2

"Позиция 179" "Агрегат насосный АХЕ-80-50-200а-К-55 для перекачивания ТЭГ" Кол-во: 2

"Позиция 180" "Насос ХЕ 100-80-160 Е-5В-У2 на плите без электродвигателя, во взрывозащищенном исполнении. ОЛ № 1" Кол-во: 1

"Позиция 181" "Агрегат электронасосный центробежно-вихревой консольный ЦВК 5/125" Кол-во: 1

"Позиция 182" "Установка насосная дозировочная УНД-1-2/11-М-К-G10/G10-В-УХЛ4." Кол-во: 1

"Позиция 183" "Установка насосная дозировочная УНД-1-2/27-М-К-G10/G10-В-УХЛ4." Кол-во: 1

"Позиция 184" "Установка насосная дозировочная УНД-2-5000/14,5-Ц-Д-F80/F50-В-УХЛ4." Кол-во: 1

"Позиция 185" "Насос двухстороннего входа 1Д315-71А УХЛ3.1 с электродвигателем А250М2У3.Т2 90кВт 3000об/мин подача 300м3/ч напор 60м ТУ 26-06-1510-88" Кол-во: 1

"Позиция 186" "Насос электрический центробежный консольный моноблочный КМ 40-32-160Е Производительность: 6 м3/ч Напор: 28 м. Тип соединения: муфтовое. Мощность электродвигателя: 1,1 кВт, 380В. Перекачиваемая жидкость 3% водный раствор Пента-483" Кол-во: 2

"Позиция 187" "Насос трехвинтовой А1 3В-16/25-22/25 (взрывозащищенное исполнение 1 I ВТ) ГОСТ 20883-88" Кол-во: 3

"Позиция 188" "Насос ГНОМ 40-25 (380В)" Кол-во: 2

"Позиция 189" "Станция смазочная многоотводная СН5М-31-12-8" Кол-во: 4

"Позиция 190" "Насос ГНОМ 16-16Т ЕХ (220В)" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Насос ГНОМ 16-16 (220В)" Кол-во: 2

"Позиция 192" "Насос ГНОМ 10-10Т ЕХ (220В)" Кол-во: 3

"Позиция 193" "Насос консольный центробежный АК 9080-200/215-45,0/2 эл. двигатель 45кВт 2900 об. мин" Кол-во: 2

"Позиция 194" "Насосный агрегат центробежный КМ100-80-160" Кол-во: 2

"Позиция 195" "Насосный агрегат центробежный КМ 80-50-200" Кол-во: 1

"Позиция 196" "Насосный агрегат центробежный К 80-65-160" Кол-во: 2

"Позиция 197" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ6-6,3-125 подачей 6,3м3/ч напором 125мс электродвигателем 4,5кВт 3000об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 198" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ 4-10-110 подачей 10м3/ч напором 110м с электродвигателем 5,5кВт" Кол-во: 1

"Позиция 199" "Насос ЦМК 16-27" Кол-во: 2

"Позиция 200" "Насос сточно-динамический СД 16/25 с электродвигателем 4кВт 3000об/мин подача 16м3/ч напор 25м" Кол-во: 2

"Позиция 201" "Насос Иртыш ПФ1 65/160.132-3/2-026 с электродвигателем 3кВт 3000об/мин подача 25м3/ч напор 15м" Кол-во: 2

"Позиция 202" "Насос вихревой консольный самовсасывающий ВКС 2/26А подача 2л/сек напор 26м материал проточной части серый чугун электродвигатель АИР112М4 4кВт частота вращения 1440об/мин" Кол-во: 7

"Позиция 203" "Насос вихревой консольный ВК 5/24А-У2 подача 5л/сек напор 24м частота вращения 1450об/мин материал основных деталей проточной части код А с сальниковым уплотнением с электродвигателем 5,5кВт" Кол-во: 11

"Позиция 204" "Компрессор поршневой стационарный С415М производительностью 0,63 м3/мин, давлением 10 кг/см2 с электродвигателем 5,5 кВт 380 В" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Агрегат электронасосный центробежный герметичный динамический полупогружной с приводом через магнитную муфту ЦМП 25/50-Е-3-3,7-11-У2 расход Q=25м.куб/ч, напор Н=50м, глубина погружения 3,7м." Кол-во: 4

"Позиция 206" "Агрегат электронасосный герметичный марки ЦМГ-12,5/50, подача 12,5 м3/ч, напор 50 м, с электродвигателем типа АИМ взрывозащищенного исполнения 4 кВт, 380 В, 3000 об/мин" Кол-во: 2

"Позиция 207" "Агрегат электронасосный дозировочный одноплунжерный марки НД 2,5 5000/10К14В с электродвигателем 4 кВт, 380 В" Кол-во: 2

"Позиция 208" "Агрегат насосный дозировочный плунжерный НД6П320/160К14В" Кол-во: 3

"Позиция 209" "Агрегат электронасосный центробежный герметичный динамический полупогружной с приводом через магнитную муфту ЦМП 25/50-Е-1-3,2-11-У2 Опросный лист №2017.ОЛ-20-2518-РН2 (PNG-017879)." Кол-во: 1

"Позиция 210" "Насос масляный шестеренный НМШ 8-25-6,3/2,5Б-1 с электродвигателем 2,2кВт подачей 6,3м3/час давлением нагнетания 2,5кгс/см2" Кол-во: 64

"Позиция 211" "Система водяного пожаротушения сплинкерная Hydro MX 1/1 CR120-4-1 с двумя насосами типа CR120-4-1 с напором 90м, расходом Q=120 м3/ч. Мощность электродвигателя N=37 кВт, со шкафом управления Control MX" Кол-во: 1

"Позиция 212" "Жокей насос CR15-5 с напором Н=70м, расходом Q=14м3/ч. Мощность электродвигателя N=4кВт" Кол-во: 1

"Позиция 213" "Насос циркуляционный для систем горячего водоснабжения с резьбовыми трубными соединениями IP 32-145-2/R" Кол-во: 1

"Позиция 214" "Агрегат электронасосный моноблочный герметичный с магнитной муфтой ЦМГ-М8/40аК-4,0/2Е-У2. Опросный лист 7349.РП.0.019,19А,19Б,19В,19Г,19Д-ТЕС1.ОЛ2" Кол-во: 2

"Позиция 215" "Агрегат электронасосный моноблочный герметичный с магнитной муфтой ЦМГ-М12,5/50аК-5,5/2Е-У2. Опросный лист 7349.РП.0.019,19А,19Б,19В,19Г,19Д-ТЕС1.ОЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 216" "Резервуар пожарный FloTenk-PR 100, V=100м3, размерами 14700х3000 Опросный лист 157-0-1 НК.ОЛ4" Кол-во: 2

"Позиция 217" "Емкость накопительная FloTenk-EN-100, V=100м3, размерами 14700х3000 Опросный лист 157-0-1 НК.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 218" "Станция насосная канализационная FloTenk-KNS, Ду 1800мм, высотой 6м, Q=210 м3/ч, H=5м Опросный лист 157-0-1 НК.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 219" "Система очистки комплексная FloTenk-OP-OM-SB-20, Q=20 л/с размерами 8000х2000 в комплекте: 1.Колодец распределительный FloTenk-RK-20/60, Ду 1000мм 2. Колодец отбора проб FloTenk-KK 250, Ду 1000мм Опросный лист 157-0-1 НК.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 220" "Емкость накопительная FloTenk-EN-80, V=80м3, размерами 11800х3000 Опросный лист 157-0-3 НК.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 221" "Станция насосная канализационная FloTenk-KNS, Ду 1800мм, высотой 6м, Q=210 м3/ч, H=5м Опросный лист 157-0-3 НК.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 222" "Система очистки комплексная FloTenk-OP-OM-SB-20, Q=20 л/с размерами 8000х2000 в комплекте: 1.Колодец распределительный FloTenk-RK-20/60, Ду 1000мм 2.Колодец отбора проб FloTenk-KK 250, Ду 1000мм Опросный лист 157-0-3 НК.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 223" "Емкость накопительная FloTenk-EN-80, V=80м3, размерами 11800х3000 Опросный лист 157-0-2 НК.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 224" "Система очистки комплексная FloTenk-OP-OM-SB-20, Q=20 л/с размерами 8000х2000 в комплекте: 1.Колодец распределительный FloTenk -RK-20/60, Ду 1000мм 2. Колодец отбора проб FloTenk-KK-315, Ду 1200мм Опросный лист 157-0-2 НК.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 225" "Насос ГНОМ 25-20" Кол-во: 5

"Позиция 226" "Насос Гном 10-10 U=380B" Кол-во: 2

"Позиция 227" "Насосный агрегат центробежный К 45/30" Кол-во: 3

"Позиция 228" "Насос ЭЦВ 5-4-125 агрегаты предназначены для подачи воды из скважин; подача-4м3/ч; напор-125; Тип погружного эл.двигателя-ПЭДВ 4-114; длина насоса-120мм" Кол-во: 2

"Позиция 229" "Насос Гном 16-16 (380В)" Кол-во: 8

"Позиция 230" "Насос ЭЦВ 5-4-125 агрегаты предназначены для подачи воды из скважин; подача-4м3/ч; напор-125; Тип погружного эл.двигателя-ПЭДВ 4-114; длина насоса-120мм" Кол-во: 1

"Позиция 231" "Насос Гном 10-10 U=380B" Кол-во: 10

"Позиция 232" "Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 25/40" Кол-во: 3

"Позиция 233" "Электронасос ЦМК 16/27 подача 16м3/ч, напор 27м, 3кВт" Кол-во: 3

"Позиция 234" "Насосный агрегат центробежный ЭЦВ8-25-100-У" Кол-во: 3

"Позиция 235" "Насос ГНОМ 10-10 (380В)" Кол-во: 3

"Позиция 236" "Насос ГНОМ 16-16 (380В)" Кол-во: 2

"Позиция 237" "Насос погружной ГНОМ 25-20 (380В) с электродвигателем" Кол-во: 5

"Позиция 238" "Насос ручной гидравлический Ж58А.7777-02" Кол-во: 47

"Позиция 239" "Насос Гном 7-7 мини U=220В" Кол-во: 2

"Позиция 240" "Насос ГНОМ-10-10ЕХ G=10м3/ч, Н=10м; N=1.5кВт" Кол-во: 1

"Позиция 241" "Насос-автомат Джамбо 70/50 Ч-24 Q=16л/мин, Н=40м, N=1,1кВт, U=220В" Кол-во: 1

"Позиция 242" "Насос-автомат Джамбо 70/50 Ч-24 Q=16л/мин, Н=40м, N=1,1кВт, U=220В" Кол-во: 2

"Позиция 243" "Насос ГНОМ 10-10Тр" Кол-во: 2

"Позиция 244" "Насос ручной опресовочный ГН-200 подача 6,1/0,5л/мин давление на выходе 10/200атм" Кол-во: 2

"Позиция 245" "Насос электрический погружной для загрязненной воды одноступенчатый моноблочный ГНОМ 10-10 для откачки воды температурой до 35С подачей 10м3/ч напором 10м с однофазным электродвигателем 220В" Кол-во: 2

"Позиция 246" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ6-10-110 подачей 10м3/ч напором 110м с электродвигателем 5,5кВт 3000об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 247" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ6-10-110 подачей 10м3/ч напором 110м с электродвигателем 5,5кВт 3000об/мин" Кол-во: 2

"Позиция 248" "Насос КМ 65-50-160, 5.5кВт, 3000об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 249" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ6-10-140 подачей 10м3/ч напором 140м с электродвигателем 8кВт 3000об/мин" Кол-во: 2

"Позиция 250" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ6-10-110" Кол-во: 1

"Позиция 251" "Насос Гном 10-10Т, 1.1кВт (380В)" Кол-во: 2

"Позиция 252" "Насос ручной гидравлический Ж58А8043 для ручного управления гидроприводами кранов диаметром 1020-1420мм" Кол-во: 57

"Позиция 253" "Насосный агрегат центробежный ЭЦВ8-16-140" Кол-во: 2

"Позиция 254" "Насос центробежный химический моноблочный ХМЕ 8/40 Б-Т-55 (8 м3/ч, 40 Нм) материал проточной части - хромникелевая сталь 12Х18Н9Т" Кол-во: 4

"Позиция 255" "Насос центробежный химический моноблочный ХМ65-50-125-СД (25 м3/ч, 20 Нм), материал проточной части - хромоникелевая сталь 12Х18Н9Т" Кол-во: 2

"Позиция 256" "Насос ручной шиберный РШ-25-5 для перекачки самосмазывающих жидкостей из бочек и небольших емкостей подача 25л/мин высота самовсасывания 1м предельное давление 0,5кг/см2" Кол-во: 23

"Позиция 257" "Насос ручной поршневой Р.0.8.-30 подача за двойной ход не менее 0,74л., напор не более 0,3МПа" Кол-во: 3

"Позиция 258" "Насос НМШ 8-25, Q=6,3м3/ч; 4кВт" Кол-во: 4

"Позиция 259" "Насос КМ 65-50-160, 5.5кВт, 3000об/мин" Кол-во: 4

"Позиция 260" "Насосный агрегат центробежный КМ 100-80-160" Кол-во: 2

"Позиция 261" "Насос 1К 50-32-125,Q=12,5м3/ч, Н=20м, 2,2кВт." Кол-во: 1

"Позиция 262" "Насос дозировочный плунжерный НДР 160/10 К14А, серии АР 40.2, 160 л/ч, Р=10 кгс/см2, материал проточной части - хромникелевая сталь 12Х18Н9Т" Кол-во: 4

"Позиция 263" "Насос дозировочный плунжерный НД2,5 250/16 К14А, серии АР 33, 250 л/ч, Р=16 кгс/см2, материал проточной части - хромникелевая сталь 12Х18Н9Т" Кол-во: 4

"Позиция 264" "Насос электрический для загрязненной воды одноступенчатый моноблочный ГНОМ 25-20 для откачки воды температурой до 35С подачей 25м3/ч напором 20м с электродвигателем 3кВт" Кол-во: 3

"Позиция 265" "Насос ВК2/26А, Q=7.2м3/ч, Н=26м, 5,5кВт." Кол-во: 1

"Позиция 266" "Насос Wilo IL250/385-75/4 артикул 2151793" Кол-во: 12

"Позиция 267" "Насос Wilo IL250/385-75/4 артикул 2151793" Кол-во: 3

"Позиция 268" "Насос WILO IL 80/170-15/2-R" Кол-во: 1

"Позиция 269" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ6-10-110 подачей 10м3/ч напором 110м с электродвигателем 5,5кВт 3000об/мин" Кол-во: 5

"Позиция 270" "Насос ручной гидравлический Ж58А.7777-02" Кол-во: 246

"Позиция 271" "Насос ГНОМ 25-20" Кол-во: 17

"Позиция 272" "Насос погружной ГНОМ 16-16 дв. 1,5 кВт" Кол-во: 6

"Позиция 273" "Насос ГНОМ 10-10 (380В)" Кол-во: 21

"Позиция 274" "Насос погружной фекальный ЦМК 16-27 с электродвигателем 3,2кВт 3000об/мин подача 16м3/ч напор 27м в комплекте с ответными фланцами" Кол-во: 3

"Позиция 275" "Насос гидравлический ГН-450" Кол-во: 2

"Позиция 276" "Насос гидравлический ГН-350" Кол-во: 3

"Позиция 277" "Компрессор поршневой передвижной К11 10кг/см2 2,2кВт" Кол-во: 13

"Позиция 278" "Насосный агрегат центробежный ЭЦВ6-6,5-120-У" Кол-во: 1

"Позиция 279" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ6-10-110 подачей 10м3/ч напором 110м с электродвигателем 5,5кВт 3000об/мин" Кол-во: 4

"Позиция 280" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ5-6,5-80 подачей 6,5м3/ч напором 80м с электродвигателем 3кВт 3000об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 281" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ5-4-125 подачей 4,0м3/ч напором 125м с электродвигателем 2,8кВт" Кол-во: 3

"Позиция 282" "Насос Водомет Проф 110/110." Кол-во: 3

"Позиция 283" "НАСОС ПОГРУЖНОЙ ГНОМ 25-20 ДВ. 3/3000" Кол-во: 2

"Позиция 284" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ5-6,5-120 с электродвигателем N=4,0кВт" Кол-во: 1

"Позиция 285" "Насос Джилекс Циркуль 25/80. (арт.0280)" Кол-во: 3

"Позиция 286" "Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 25/60, напор 6м, потребляемая мощность 55/70/100Вт, присоединительный размер 1", установочный размер 180мм, пропускная способность 3,8м3/час, напряжение сети 220В/50Гц, IP44, температура теплоносителя. Для систем отопления." Кол-во: 3

"Позиция 287" "Насос циркуляционный Wilo IL 40/160-0,55/4 артикул 2786050" Кол-во: 4

"Позиция 288" "Насос центробежный двустороннего входа 1Д315-71а подачей 300м3/час напором 60м с электродвигателем АИР250М2 90кВт 3000об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 289" "Насос ручной опресовочный ГН-500 давление на выходе 10/500атм" Кол-во: 1

"Позиция 290" "Насосный агрегат центробежный ЦНС(г) 38-132" Кол-во: 2

"Позиция 291" "Насос сточно-массный СМ 50-32-125/2 с электродвигателем 2,2кВт 3000об/мин подачей 12,5м3/час напором 20м" Кол-во: 1

"Позиция 292" "Насос вихревой консольный самовсасывающий ВКС 2/26А без двигателя номинальная подача 2л/сек номинальный нопор 26м" Кол-во: 1

"Позиция 293" "Агрегат электронасосный Ш-40-4-19,5/4Б-1У3, подача - 19,5 м3/час, напор - 4 кгс/см2, мощность и частота вращения э/д - 5,5 кВт/1000 об/мин (взрывозащищенный), климатическое исполнение - У, категория размещения - 3" Кол-во: 5

"Позиция 294" "Насос-автомат Джилекс Джамбо 70/50 Н50 № 4752" Кол-во: 5

"Позиция 295" "Насос Гном 10-10Т, 1.1кВт (380В)" Кол-во: 4

"Позиция 296" "Насос погружной ГНОМ 25-20Т" Кол-во: 5

"Позиция 297" "Насос погружной ГНОМ 25-20Т" Кол-во: 4

"Позиция 298" "Насос ГНОМ 50-25 Ex, потребляемая мощность 7.5кВт, частота вращения 3000 об/мин,, масса не более 130кг, подача 50м/ч, напор 25м, подпор не менее 0.4м, высота 735мм, максимальный поперечный размер 350мм, глубина погружения не менее 0.4м, напряжение 380В ТУ 3631-025-05747979-2003" Кол-во: 3

"Позиция 299" "Насос электрический погружной для загрязненной воды одноступенчатый моноблочный ГНОМ 10-10 для откачки воды температурой до 35С подачей 10м3/ч напором 10м с однофазным электродвигателем 220В" Кол-во: 3

"Позиция 300" "Компрессор передвижной, С-412М, 0,16 м/мин, 1,0 мПа, 2.20 кВт, габариты 750х400х500мм, напряжение 380В" Кол-во: 4

"Позиция 301" "Насос Мини-Гном" Кол-во: 6

"Позиция 302" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ6-10-185 подачей 10м3/ч напором 185м" Кол-во: 2

"Позиция 303" "Насос ЦМК-16/27" Кол-во: 1

"Позиция 304" "Насос ГНОМ 16-16 (220В)" Кол-во: 7

"Позиция 305" "Насос центробежный, консольный , одноступенчатый Q=12,5м3/ч, Н=20м 1К 50-32-125 ТУ 3631-021-93 с электродвигателем N=2,2 кВт n=2900 об/мин" Кол-во: 2

"Позиция 306" "Насос ручной гидравлический Ж58А.7777-02" Кол-во: 1

"Позиция 307" "Насос погружной фекальный Дренажник 255/11 ФН с электродвигателем 1,1кВт подача 11,3м3/ч напор 11м (арт.5303)" Кол-во: 2

"Позиция 308" "Насос погружной фекальный ЦМК 16-27М с электродвигателем 3кВт 3000об/мин подача 16 м3/ч напор 27м" Кол-во: 3

"Позиция 309" "Насос Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 Н Дом присоединение 1", напор 50 м вод ст, производительность 4,2 л/мин, мощность 1,1 кВт" Кол-во: 2

"Позиция 310" "Агрегат электронасосный пищевой консольный моноблочный ОНЦ2-3,5/20, исполнение - молочное с кожухом, в комплекте с двумя торцовыми уплотнениями, подача 3,5м3/ч, напор 20м" Кол-во: 1

"Позиция 311" "Компрессор воздушный коаксиальный безмасляный Интерскол КВБ-330/50" Кол-во: 2

"Позиция 312" "Насос ручной гидравлический Ж58А8043 для ручного управления гидроприводами кранов диаметром 1020-1420мм" Кол-во: 4

"Позиция 313" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ6-16-140 с электродвигателем ПЭДВ11-140 11кВт 3000об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 314" "Насос центробежный моноблочный фекальный ЦМФ-50-25" Кол-во: 1

"Позиция 315" "Насос центробежный секционный ЦНС 38-66 с электродвигателем 15кВт 3000об/мин подача 38м3/ч напор 66м" Кол-во: 2

"Позиция 316" "Насос промывочный центробежный циркуляционный НПЦ 60 Q max. - 8,0 м3/час, Hмакс.-7 м., U-230В., N-370 Вт, 50Hz с инвертором потока, c баком V-60 л., с арматурой и соединительными шлангам" Кол-во: 1

"Позиция 317" "Электронасос центробежный погружной ЭЦВ 6-16-140 Q=16 м3/час, Н= 140 м, U-380 В, N=11 кВт, n-3000 об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 318" "Компрессор передвижной К-23 мощность эл.двигателя 3кВт, предназначен -снабжение сжатым воздухом пневмоинструмента, продувка трубопроводов, окрасочные работы." Кол-во: 1

"Позиция 319" "Насос ЦМК-16/27" Кол-во: 8

"Позиция 320" "Насос фекальный погружной Джилекс 255/11Н, Производительность 255 л/мин, макс.напор 11м, корпус -нержавеющая сталь" Кол-во: 3

"Позиция 321" "Насос ГН 350 ГН.066.070.100 гидравлический ручной для кранов д300-70" Кол-во: 2

"Позиция 322" "Насосный агрегат центробежный КМ 65-50-160" Кол-во: 1

"Позиция 323" "Насос консольный моноблочный КМ 80-65-160 подачей 50м3/час напором 32м с электродвигателем взрывозащищенного исполнения АИМ112М2 7,5кВт 3000об/мин" Кол-во: 2

"Позиция 324" "Компрессор воздушный масляный Интерскол КВ-200/25" Кол-во: 3

"Позиция 325" "Компрессор поршневой передвижной К14 8кг/см2 2кВт" Кол-во: 8

"Позиция 326" "Насос ГНОМ 25-20 (220В)" Кол-во: 1

"Позиция 327" "Агрегат электронасосный ЭЦВ4-2,5-100 Q-3 куб.м./час; H-92 м вод.ст., с эл.двигат. ПЭДВ4-1,5 N=1,5кВт; п=3000об/мин; с комплектным устройством Каскад-Р301 и токоподводящим кабелем ВПП L=320 м" Кол-во: 1

"Позиция 328" "Насос с электродвигателем ВКС2/26 А-УЗ.1 А112М4, Q=7.2 м3/ч, Н=26м, N=5,5кВт" Кол-во: 2

"Позиция 329" "Насосный центробежный для сточных жидкостей СД25/14 с электродвигателем 4А100S4У3 (Q= 25 59/час, Н=14м, N=1,8кВт)" Кол-во: 1

"Позиция 330" "Агрегат электронасосный центробежный скважинный ЭЦВ6-10-140 подачей 10м3/ч напором 140м с электродвигателем 8кВт 3000об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 331" "Компрессор поршневой Сорокин, каталожный номер 13.3, давление 8атм, мощность двигателя 1,8кВт, питание сети 220В, производительность 260л/мин, горизонтальный ресивер объемом 50л, размеры 840x400x665мм" Кол-во: 2

"Позиция 332" "Насос ГНОМ 16-16 (220В)" Кол-во: 4

"Позиция 333" "Насос вибрационный, производительность 432 л/час, максимальный напор 60м., мощность 240вт. Малыш-МБВ 0,12-40-25" Кол-во: 4

"Позиция 334" "Насос погружной ГНОМ 16-16 EX (380В) с электродвигателем" Кол-во: 2

"Позиция 335" "Насос погружной ГНОМ 25-20 (380В) с электродвигателем" Кол-во: 1

"Позиция 336" "Насос шестеренный бензиновый БШМ-50 с электродвигателем АИМ-71В6У2 подача 0,3м3/ч напор 1,7м давление 0,17мПа" Кол-во: 1

"Позиция 337" "Агрегат самовсасывающий электронасосный 1АСВН-80-Л-У2 N=11 кВт, n=3000 об/мин, напор 26м, подача 38м3/час" Кол-во: 1

"Позиция 338" "Насос питательный НГ 1,6/1,6 ЯТИФ. 063841.005" Кол-во: 1

"Позиция 339" "Насос ГНОМ 10-10 (380В) с электродвигателем" Кол-во: 3

"Позиция 340" "Насос ГНОМ 16-16 (380В) с электродвигателем" Кол-во: 1

"Позиция 341" "Насос центробежный 1К80-50-200 производительность 50м3/ч; напор 50 м; с электродвигателем мощностью 15 кВт; частота 2900 об/мин, 4АИР160S2" Кол-во: 3

"Позиция 342" "Насос химический консольный АХЕ 40-25-160А-55-У2 с электродвигателем 3кВт 3000об/мин подача 6,3м3/ч напор 32м" Кол-во: 1

"Позиция 343" "Насос центробежный секционный кислотостойкий ЦНСк 60-330 с электродвигателем 110кВт 3000об/мин подача 60м3/час напор 330м" Кол-во: 1

"Позиция 344" "Насос центробежный секционный горячей воды ЦНСГ 60-297 с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении 75кВт 3000об/мин подача 60м3/ч напор 297м" Кол-во: 1

"Позиция 345" "Насос центробежный консольный КМ80-65-160, подача 40м3,напор 30 м.в.ст., эл.двигатель во взрывозащищенном исполнении 5,5 кВт, 2850 об/мин" Кол-во: 7

"Позиция 346" "Насос консольный 1К 100-65-200 с электродвигателем 30кВт 3000об/мин подачей 100м3/ч напором 50м" Кол-во: 3

"Позиция 347" "Насос консольный 1К100-65-250-С-УХЛ4 с электродвигателем АМН180М2 подача 100м3/ч напор 80м" Кол-во: 2

"Позиция 348" "Агрегат насосный Иртыш НФ 1 65/160.132-3/2-300 подача 25м3/час, напор 15м, с эл. двиг. 3кВт, 3000об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 349" "Насос погружной одноступенчатый для перекачки жидкой серы НП1-230-5,9-30 в сборе чертеж №РТО НП1.0000.00СБ. ТУ 3631-00405777029-2010" Кол-во: 4

"Позиция 350" "Насос шестеренный НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю" Кол-во: 4

"Позиция 351" "Станция блочно модульная БМНС на базе двух электронасосов КМ 100-80-160Е-М. Опросный лист УФ 2-ТХ.С" Кол-во: 1