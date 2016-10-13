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Номер извещения
31604130885
Уникальный номер закупки
16/2.2/0055286/ДНадым
Наименование закупки
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Картриджи для организационной техники.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2016 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-33-71
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Martynova.AA@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мартынова Альбина Андреевна
Место рассмотрения предложений
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
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Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Картриджи для организационной техники.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2016 08:00 GMT +313.10.2016 08:0013.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604130885Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Картриджи для организационной техники.629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
Дата и время вскрытия заявок
13.10.2016 08:0013.10.2016 08:0013.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604130885Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Картриджи для организационной техники.629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
Подведение итогов не позднее
01.11.2016 15:0001.11.2016 15:0001.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604130885Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Картриджи для организационной техники.629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Картриджи для организационной техники.
Начальная цена
10 050 000,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
201 000,02 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
28.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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