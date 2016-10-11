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    Главная / Торги / Поставка насосно-компрессорного оборудования

    Поставка насосно-компрессорного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2016 13:0011.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609039Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорного оборудованияМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП609039

    Уникальный номер закупки

    17-ГПК-4.1-2017НКО

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насосно-компрессорного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2016 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    112 Документация

    112 Приложение часть 2 из 2

    112 Приложение часть 1 из 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-50-46

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    monitoringMTR@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Елена Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосно-компрессорного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609039Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорного оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосно-компрессорного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Агрегат электронасосный центробежный секционный герметичный с магнитной муфтой Q=12,5 м?/час, Н=120 м. с электродвигателем ВА132М2, мощностью N=11 кВт, в комплекте с ответными фланцами и крепежом, НЦСГ-Е-12,5-120-К-Ш-УХЛ2, ТУ 3631-001-86575856-2008, 4500 РД3.00.Р.01.УКПГ-1С.14.Т.ОЛ1 (инв.№ 753482) изм. 1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Агрегат электронасосный центробежный секционный герметичный с магнитной муфтой Q=8 м?/час, Н=60 м. с электродвигателем ВА100S2, мощностью N=4 кВт, в комплекте с ответными фланцами и крепежом, НЦСГ-Е-8-60-А-Ш-УХЛ2, ТУ 3631-001-86575856-2008, 4500 РД3.00.Р.01.УКПГ-1С.10.Т.ОЛ1 (инв. № 761600) изм.1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Здание водопроводной насосной станции противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения ВОС/240/СНП/100/200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Электронасос винтовой самовсасывающий производительностью 2,5 м3/ч, напором 2,5 м, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, напряжением 380 В, числом оборотов 3000 об/мин Н1В 25/2-380 Бурун"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Насос АЦМЛ-1106/222-30,0/2 одноступенчатый, n=1500 об/мин, Q=30 л/с, Н=47 м, N=30 кВт. Станция управления СУ2-30.0-РКП-ПН-АА2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Станция азотная производительность по азоту, нм3/ч-50 концентрация азота в продукте азота 98% давление азота на выходе H 1,0МПа установленная мощность, кВт-48 габариты мм 6060х2440х2600, МВА-95-0.84-1,0, ТУ 3641-002-86582603-2009, 4500РД3.00.Р.01.УКПГ.1С.208.АЗП.ОЛ1 изм.3 (инв.№791611)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Насос 2НК-Е65/35-240-Г3гС, спецгидравлика, на раме с эл.дв. 30 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0800, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34-20."

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Насос 2НК-Е200/120-70-Г2бС со шнеком, на раме с эл.дв. 30 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0600, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-17."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Насос 2НК-Е65/35-125-Г2дС со шнеком, на раме с эл.дв. 30 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0600, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34-18."

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Насос 2НК-Е200/120-120-Г2аС, на раме с эл.дв. 75 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0600 У2, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34-18."

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Насос 2НК-Е65/35-125-Г3аС, на раме с эл.дв. 18,5 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0600, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-17."

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Насос 2НК-Е65/35-240-Г2гС, спецгидравлика, на раме с эл.дв. 30 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0800, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Насос 2НК-Е65/35-240-Г3гС, спецгидравлика, на раме с эл.дв. 15 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0800, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Насос 2НК-Е65/35-240-Г1гС, на раме с эл.дв. 45 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0800, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Насос 2НК-Е200/120-120-Г1бС, на раме с эл.дв. 75 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0600 У2, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34-18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Агрегат зачистной АЗ-ВНГ-ц-Е-50-50-п-3,7-А-УХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Насос для перекачки соляной кислоты Q=12,5 3м3/ч, H= 32 м, с электродвигателем 132SB2, N=7,5 кВт, n=2900 об/мин ГХН 12,5/32,1 50-32-160 11.1123/Р.БО1-171-ТХ.ОЛ5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Насос 2НК-Е200/120-120-Г1дС, на раме, с эл.дв. 90кВт 3000 об/мин 380В, с РДТ2-0600 У2, с системой обвязки Plan52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-67-18 Q=228,2 м3/ч H=120 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Насос 2НК-Е200/120-120-Г2дС, на раме, с эл.дв. 55кВт 3000 об/мин 380В, с СД2-0600 У2, с системой обвязки Plan52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34 Q=135 м3/ч H=120 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Насос КРГ-40/230-599/ТУ, на раме с эл.дв. 11 кВт 3000об/мин 380В, с РДТ2-0500, с системой обвязки Plan52-SO-1, с муфтой пластинчитой Q=15 м3/ч H=43 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Насос 2НК-Е65/35-240-Г2вН, на раме, с эл.дв.45 кВт 3000 об/мин 380В, с РДТ2-0800 У2, с системой обвязки Plan52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34 Q=25 м3/ч H=176 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Насос 2НПС-Е120/65-750-1вС проточная часть Н, на раме, с эл.дв.315 кВт 3000 об/мин 380В, с РДД2-0900 У2, с системой обвязки Plan52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-105 Q=80 м3/ч H=600 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Насос 2НК-Е65/35-240-(В ; Г) 2бН (со шнеком), на раме, с эл.дв. 45кВт 3000 об/мин 380В, с РДТ2-0800 У2, с системой обвязки Plan52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчитой МК2-34 Q=25 м3/ч H=205 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Насос КРГ-150/400-308/ТУ, на раме, с эл.дв. 250кВт 3000 об/мин 380В, с РДТ2-0800, с системой обвязки Plan52-SO-1, с муфтой пластинчатой Q=369,7 м3/ч Н= 200м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Насос 2НК-Е65/35-125-Г2вС проточная часть Н, на раме, с эл.дв.18,5 кВт 3000 об/мин 380В, с СД2-0600 У2, с системой обвязки Plan52-SO-1 c КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-17 Q=25 м3/ч Н=84 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Насос КРГ-80/500-308/ТУ, на раме, с эл. дв. 160 кВт 3000 об/мин 380В, с РДТ2-0800, с системой обвязки Plan52-SO-1, с муфтой пластинчатой Q=127,9 м3/ч Н=312 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Насос 2НК-Е65/35-240-Г1вС на раме, с эл.дв. 55 кВт 3000 об/мин 380В, СД2-0800 У2, с системой обвязки Plan52-SO-1 c КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34 Q=69,9 m3/ч Н=160 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Насос ННД-Е560/335-300-1бС проточная часть Н, на раме, с эл.дв. 500 кВт 3000 об/мин 6000В с РДТ2-0800 У2, с системой обвязки Plan52-SO-1 c КИПиА У2, с муфтой пластинчатой Q=483,7 м3/ч Н=257 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Станция канализационная насосная бытовых стоков Q=5,5м3/ч, H=20-25м Тех. задание 4635Р.00.Р.01.ДКС.000.342.ВК.ТЗ инв.№821470"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Станция канализационная насосная бытовых стоков Q=5,5м3/ч, H=20-25м Тех Задание № 4635Р.00.Р.01.ДКС.000.341.ВК.ТЗ инв.№821469"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Электронасос погружной центробежный Q=10куб.м/ч Н=10м N=1,1кВт ГНОМ 10х10У Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.227.ВК.ОЛ (изм.2) инв.№809262"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Электронасос погружной центробежный Q=10.м3/ч Н=10м N=1,1кВт ГНОМ 10-10 Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.212. ВК.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Электронасос погружной центробежный Q=6куб.м/ч Н=10м N=0,6кВт ГНОМ 6-10Д Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.1.ВК.ОЛ (изм.1) инв.№805472"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Электронасос погружной центробежный Q=10.м3/ч Н=10м N=1,1кВт ГНОМ 10-10 Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.76. ВК.ОЛ (изм.2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Электронасос погружной центробежный Q=10.м3/ч Н=10м N=1,1кВт ГНОМ 10-10 Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.155.ВК.ОЛ (изм.2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Электронасос погружной центробежный Q=6куб.м/ч Н=10м N=0,6кВт ГНОМ 6-10Д Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.134.ВК.ОЛ инв.№804648"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Электронасос погружной центробежный Q=6куб.м/ч Н=10м N=0,6кВт ГНОМ 6-10Д Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.133.ВК.ОЛ инв.№795496"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Электронасос погружной центробежный Q=6куб.м/ч Н=10м N=0,6кВт ГНОМ 6-10Д Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.15.ВК.ОЛ инв.№792308"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Электронасос погружной центробежный ГНОМ 10х10 N=1,1кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Агрегат насосный НМШ8-25-6,3/2,5(Б)-1 Q=6,3м3/ч, Р=0,25МПа, с электродвигателем 4ВР90L4 N=2,2кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Насос откачки из факельной емкости ЕАР 50К3-315-9 Опросный лист № 347602-479/14-203-ТП.ОЛ-Н-227/1,2 изм.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Насос откачки из аварийной емкости LC 65-315-А Опросный лист № 347602-479/14-203-ТП.ОЛ-Н-226 изм.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Агрегат центробежный насосный Lutz-Pumpen RE-Niro 41-L-GLRD (Арт.0151-157), SS, 1000 мм с приводом ME II 8, 0,93 кВт арт. 0050-042 во взрывозащищенном исполнении."

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Станция водоснабжения Калибр СВД-650П артикул 214160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Насос масляный НМШ8-25-6,3/2,5Б-5 6,3м3/час, 2,5кгс/см2, с электродвигателем АИР80В4 1,5кВт 1450об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Агрегат электронасосный Q=12,5 м3/час H=20,0 м с электродвигателем N=1,5кВт, АЦМЛ 50-125/142/2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Насос центробежный погружной переносной Q=10.0 м3/ч, Н=25.0 м с электродвигателем N=3.7 кВт, U=380 В, N=2900 об/мин, L кабеля=10.0 м SEG 40.26.2.50В №продукта 96075913"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Насос скважинный SQ 1-35 96510178"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Агрегат электронасосный, Q=6,3м3/ч, Р=0,25МПа, НМШ8-25-6,3/2,5Б-1, с электродвигателем N=2,2кВт, n=1450об/мин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Насос циркуляционный Grundfoss MAGNA 3 50-100 F № 97924283"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Насос погружной Unilift КР 250 А1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Насос циркуляционный Grundfoss MAGNA 3 50-100 F № 97924283"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Мешалка погружная Wilo, TR 50-2.31-4/12 S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Насос погружной дренажный Unilift АР12.50.11.3 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3. 000.102.ВК.ОЛ2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Насос погружной дренажный Unilift АР12.50.11.3 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3. 000.101.ВК.ОЛ2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Установка насосная Multilift М32.3.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Насос погружной дренажный Unilift АР12.50.11.3 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3. 000.113.ВК.ОЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Насос погружной дренажный Unilift АР12.40.04.3 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3. 000.20.ВК.ОЛ5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Насос центробежный, моноблочный, секционный высокого давления серии 4000, с частотой вращения вала эл. двигателя n=2900 об/мин Q=45 м3/ч, Н=52 м, N=11 кВт АЦМС 4046-3-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Насос центробежный, моноблочный, секционный высокого давления серии 4000, с частотой вращения вала эл. двигателя n=2900 об/мин Q=32 м3/ч, Н=55 м, N=7,5 кВт АЦМС 4033-3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Насос центробежный, моноблочный, секционный высокого давления серии 4000, с частотой вращения вала эл. двигателя n=2900 об/мин Q=27 м3/ч, Н=47м, N=5,5 кВт АЦМС 4033-3-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Насос одноступенчатый, центробежный с соосными патрубками ("ин-лайн") серия 3000 с частотой вращения вала эл. двигателя n=3000 об/мин, Q=145 м3/ч, Н=70м, N=45 кВт с плитой-основанием АЦМЛ-100S/247-45,0/2"

    Кол-во: 7

    "Позиция 63"

    "Насос погружной дренажный Unilift АР12.50.11.А3 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3. 000.6.ВК.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Насос погружной дренажный Unilift АР12.40.04.А1 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3. 000.11.ВК.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Насос погружной дренажный Grundfos Unilift AP 12.40.06.A3 с трехфазным асинхронным двигателем 380-400В 0,9кВт подача 5м3 напор 11м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Станция КНС хоз-бытовых сточных вод ОЛ 08-11.4-06-03-ТХ.ОЛ-Зам.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Станция утилизационная насосная Q=200м/ч ОЛ 08-11.4-06-04-ТХ-Зам.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Станция насосная над артскважиной СНА-9/144.00.00.000 полной заводской готовности."

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Насос шестеренный НМШ 8-25-6.3/10 с двигателем 5,5кВт общепром. исп. ТУ 26-06-1087-84"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Блок-бокс насосной масел (разм. 9х9 м) в полной заводской готовности"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Станция насосная канализационная перекачки очищенных бытовых сточных вод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Станция насосная канализационная дождевых сточных вод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Станция насосная канализационная дождевых сточных вод, комплектная производительностью 65 л/с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Блок дозирования реагента МСТ-БСМ-ДР-2х40/1000 УХЛ1 Опросный лист 4213-НПС-017.03-ТХ.ОЛ1 изм. 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Блочно-контейнерная компрессорная сжатого воздуха КМЕВ.064357.001.00.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Агрегат электронассосный трехплунжерный 2,3ПТ-2,0/20-К1-В2-УХЛ4 Q=1,25-2 м3/ч, Pmax = 20 МПа, с электродвигателем ВА 160 М4 ВЗИ 1Exd IIВТ4 мощностью N = 18,5 кВт. Среда - метанол."

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Установка компрессорная винтовая контейнерная ВКУ КС-9П.11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Насос центробежный NK 150-250/275 A-Е-BAQE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Насос FLUX из полипропилена. Напряжение 220 В. Мощность 0,8 кВт. Подача 20-160 л/мин. Габариты, мм- 1300х200х200. F430РР-40/33-1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Агрегат электронасосный центробежный секционный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-1-350-А-Ш-УХЛ2 подача 1м3/час напор 350м, электродвигатель ВА 100 S2 УХЛ2 N=4х2 кВт, в комплекте с ответными фланцами и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Агрегат насосный центробежный секционный герметичный с магнитной муфтой взрывозащищенный номинальной подачей 2м3/ч напором 1600м с проточной частью из стали 09Г2С климатического исполнения УХЛ2 НЦСГ-Е-2-1600-А-УХЛ2 с двигателем ВА132M2, ответными фланцами, крепежом и прокладками комплектация по обосновывающему документу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Канализационная насосная станция бытовых стоков Н=12м, Q=12,5 м3/ч 090-К-11/11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Канализационная насосная станция бытовых стоков Н=15м, Q=5,5 м3/ч 089-К-11/11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Канализационная насосная станция перекачки условно чистых сточных вод Н=15м, Q=5,5 м3/ч 088-К-11/11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Станция канализационная, насосная, производственных сточных вод, Q=1м3/ч, Н=15м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Насос ГНОМ 10-6Д (220В)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Установка насосная дозировочная УНД-2-550/160-М-К-F25/F25-В-УХЛ-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Канализационная насосная станция промстоков Н=17м, Q=12,5 м3/ч АДС-5398"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Мешалка погружная Wilo"

    Кол-во: 1

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