Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Агрегат электронасосный центробежный секционный герметичный с магнитной муфтой Q=12,5 м?/час, Н=120 м. с электродвигателем ВА132М2, мощностью N=11 кВт, в комплекте с ответными фланцами и крепежом, НЦСГ-Е-12,5-120-К-Ш-УХЛ2, ТУ 3631-001-86575856-2008, 4500 РД3.00.Р.01.УКПГ-1С.14.Т.ОЛ1 (инв.№ 753482) изм. 1" Кол-во: 4

"Позиция 2" "Агрегат электронасосный центробежный секционный герметичный с магнитной муфтой Q=8 м?/час, Н=60 м. с электродвигателем ВА100S2, мощностью N=4 кВт, в комплекте с ответными фланцами и крепежом, НЦСГ-Е-8-60-А-Ш-УХЛ2, ТУ 3631-001-86575856-2008, 4500 РД3.00.Р.01.УКПГ-1С.10.Т.ОЛ1 (инв. № 761600) изм.1" Кол-во: 6

"Позиция 3" "Здание водопроводной насосной станции противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения ВОС/240/СНП/100/200" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Электронасос винтовой самовсасывающий производительностью 2,5 м3/ч, напором 2,5 м, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, напряжением 380 В, числом оборотов 3000 об/мин Н1В 25/2-380 Бурун" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Насос АЦМЛ-1106/222-30,0/2 одноступенчатый, n=1500 об/мин, Q=30 л/с, Н=47 м, N=30 кВт. Станция управления СУ2-30.0-РКП-ПН-АА2" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Станция азотная производительность по азоту, нм3/ч-50 концентрация азота в продукте азота 98% давление азота на выходе H 1,0МПа установленная мощность, кВт-48 габариты мм 6060х2440х2600, МВА-95-0.84-1,0, ТУ 3641-002-86582603-2009, 4500РД3.00.Р.01.УКПГ.1С.208.АЗП.ОЛ1 изм.3 (инв.№791611)" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Насос 2НК-Е65/35-240-Г3гС, спецгидравлика, на раме с эл.дв. 30 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0800, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34-20." Кол-во: 2

"Позиция 8" "Насос 2НК-Е200/120-70-Г2бС со шнеком, на раме с эл.дв. 30 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0600, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-17." Кол-во: 1

"Позиция 9" "Насос 2НК-Е65/35-125-Г2дС со шнеком, на раме с эл.дв. 30 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0600, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34-18." Кол-во: 2

"Позиция 10" "Насос 2НК-Е200/120-120-Г2аС, на раме с эл.дв. 75 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0600 У2, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34-18." Кол-во: 2

"Позиция 11" "Насос 2НК-Е65/35-125-Г3аС, на раме с эл.дв. 18,5 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0600, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-17." Кол-во: 2

"Позиция 12" "Насос 2НК-Е65/35-240-Г2гС, спецгидравлика, на раме с эл.дв. 30 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0800, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34-20" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Насос 2НК-Е65/35-240-Г3гС, спецгидравлика, на раме с эл.дв. 15 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0800, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34-20" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Насос 2НК-Е65/35-240-Г1гС, на раме с эл.дв. 45 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0800, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34-20" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Насос 2НК-Е200/120-120-Г1бС, на раме с эл.дв. 75 кВт 380В 3000 об/мин, с РДТ 0600 У2, с системой обвязки Plan 52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34-18" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Агрегат зачистной АЗ-ВНГ-ц-Е-50-50-п-3,7-А-УХЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Насос для перекачки соляной кислоты Q=12,5 3м3/ч, H= 32 м, с электродвигателем 132SB2, N=7,5 кВт, n=2900 об/мин ГХН 12,5/32,1 50-32-160 11.1123/Р.БО1-171-ТХ.ОЛ5" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Насос 2НК-Е200/120-120-Г1дС, на раме, с эл.дв. 90кВт 3000 об/мин 380В, с РДТ2-0600 У2, с системой обвязки Plan52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-67-18 Q=228,2 м3/ч H=120 м." Кол-во: 2

"Позиция 19" "Насос 2НК-Е200/120-120-Г2дС, на раме, с эл.дв. 55кВт 3000 об/мин 380В, с СД2-0600 У2, с системой обвязки Plan52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34 Q=135 м3/ч H=120 м." Кол-во: 2

"Позиция 20" "Насос КРГ-40/230-599/ТУ, на раме с эл.дв. 11 кВт 3000об/мин 380В, с РДТ2-0500, с системой обвязки Plan52-SO-1, с муфтой пластинчитой Q=15 м3/ч H=43 м." Кол-во: 2

"Позиция 21" "Насос 2НК-Е65/35-240-Г2вН, на раме, с эл.дв.45 кВт 3000 об/мин 380В, с РДТ2-0800 У2, с системой обвязки Plan52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34 Q=25 м3/ч H=176 м." Кол-во: 2

"Позиция 22" "Насос 2НПС-Е120/65-750-1вС проточная часть Н, на раме, с эл.дв.315 кВт 3000 об/мин 380В, с РДД2-0900 У2, с системой обвязки Plan52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-105 Q=80 м3/ч H=600 м." Кол-во: 2

"Позиция 23" "Насос 2НК-Е65/35-240-(В ; Г) 2бН (со шнеком), на раме, с эл.дв. 45кВт 3000 об/мин 380В, с РДТ2-0800 У2, с системой обвязки Plan52-SO-1 с КИПиА У2, с муфтой пластинчитой МК2-34 Q=25 м3/ч H=205 м." Кол-во: 2

"Позиция 24" "Насос КРГ-150/400-308/ТУ, на раме, с эл.дв. 250кВт 3000 об/мин 380В, с РДТ2-0800, с системой обвязки Plan52-SO-1, с муфтой пластинчатой Q=369,7 м3/ч Н= 200м." Кол-во: 2

"Позиция 25" "Насос 2НК-Е65/35-125-Г2вС проточная часть Н, на раме, с эл.дв.18,5 кВт 3000 об/мин 380В, с СД2-0600 У2, с системой обвязки Plan52-SO-1 c КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-17 Q=25 м3/ч Н=84 м." Кол-во: 1

"Позиция 26" "Насос КРГ-80/500-308/ТУ, на раме, с эл. дв. 160 кВт 3000 об/мин 380В, с РДТ2-0800, с системой обвязки Plan52-SO-1, с муфтой пластинчатой Q=127,9 м3/ч Н=312 м." Кол-во: 2

"Позиция 27" "Насос 2НК-Е65/35-240-Г1вС на раме, с эл.дв. 55 кВт 3000 об/мин 380В, СД2-0800 У2, с системой обвязки Plan52-SO-1 c КИПиА У2, с муфтой пластинчатой МК2-34 Q=69,9 m3/ч Н=160 м." Кол-во: 2

"Позиция 28" "Насос ННД-Е560/335-300-1бС проточная часть Н, на раме, с эл.дв. 500 кВт 3000 об/мин 6000В с РДТ2-0800 У2, с системой обвязки Plan52-SO-1 c КИПиА У2, с муфтой пластинчатой Q=483,7 м3/ч Н=257 м." Кол-во: 2

"Позиция 29" "Станция канализационная насосная бытовых стоков Q=5,5м3/ч, H=20-25м Тех. задание 4635Р.00.Р.01.ДКС.000.342.ВК.ТЗ инв.№821470" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Станция канализационная насосная бытовых стоков Q=5,5м3/ч, H=20-25м Тех Задание № 4635Р.00.Р.01.ДКС.000.341.ВК.ТЗ инв.№821469" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Электронасос погружной центробежный Q=10куб.м/ч Н=10м N=1,1кВт ГНОМ 10х10У Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.227.ВК.ОЛ (изм.2) инв.№809262" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Электронасос погружной центробежный Q=10.м3/ч Н=10м N=1,1кВт ГНОМ 10-10 Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.212. ВК.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Электронасос погружной центробежный Q=6куб.м/ч Н=10м N=0,6кВт ГНОМ 6-10Д Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.1.ВК.ОЛ (изм.1) инв.№805472" Кол-во: 3

"Позиция 34" "Электронасос погружной центробежный Q=10.м3/ч Н=10м N=1,1кВт ГНОМ 10-10 Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.76. ВК.ОЛ (изм.2)" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Электронасос погружной центробежный Q=10.м3/ч Н=10м N=1,1кВт ГНОМ 10-10 Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.155.ВК.ОЛ (изм.2)" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Электронасос погружной центробежный Q=6куб.м/ч Н=10м N=0,6кВт ГНОМ 6-10Д Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.134.ВК.ОЛ инв.№804648" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Электронасос погружной центробежный Q=6куб.м/ч Н=10м N=0,6кВт ГНОМ 6-10Д Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.133.ВК.ОЛ инв.№795496" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Электронасос погружной центробежный Q=6куб.м/ч Н=10м N=0,6кВт ГНОМ 6-10Д Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.15.ВК.ОЛ инв.№792308" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Электронасос погружной центробежный ГНОМ 10х10 N=1,1кВт" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Агрегат насосный НМШ8-25-6,3/2,5(Б)-1 Q=6,3м3/ч, Р=0,25МПа, с электродвигателем 4ВР90L4 N=2,2кВт" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Насос откачки из факельной емкости ЕАР 50К3-315-9 Опросный лист № 347602-479/14-203-ТП.ОЛ-Н-227/1,2 изм.1" Кол-во: 2

"Позиция 42" "Насос откачки из аварийной емкости LC 65-315-А Опросный лист № 347602-479/14-203-ТП.ОЛ-Н-226 изм.1" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Агрегат центробежный насосный Lutz-Pumpen RE-Niro 41-L-GLRD (Арт.0151-157), SS, 1000 мм с приводом ME II 8, 0,93 кВт арт. 0050-042 во взрывозащищенном исполнении." Кол-во: 1

"Позиция 44" "Станция водоснабжения Калибр СВД-650П артикул 214160" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Насос масляный НМШ8-25-6,3/2,5Б-5 6,3м3/час, 2,5кгс/см2, с электродвигателем АИР80В4 1,5кВт 1450об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Агрегат электронасосный Q=12,5 м3/час H=20,0 м с электродвигателем N=1,5кВт, АЦМЛ 50-125/142/2" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Насос центробежный погружной переносной Q=10.0 м3/ч, Н=25.0 м с электродвигателем N=3.7 кВт, U=380 В, N=2900 об/мин, L кабеля=10.0 м SEG 40.26.2.50В №продукта 96075913" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Насос скважинный SQ 1-35 96510178" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Агрегат электронасосный, Q=6,3м3/ч, Р=0,25МПа, НМШ8-25-6,3/2,5Б-1, с электродвигателем N=2,2кВт, n=1450об/мин" Кол-во: 3

"Позиция 50" "Насос циркуляционный Grundfoss MAGNA 3 50-100 F № 97924283" Кол-во: 3

"Позиция 51" "Насос погружной Unilift КР 250 А1" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Насос циркуляционный Grundfoss MAGNA 3 50-100 F № 97924283" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Мешалка погружная Wilo, TR 50-2.31-4/12 S" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Насос погружной дренажный Unilift АР12.50.11.3 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3. 000.102.ВК.ОЛ2" Кол-во: 3

"Позиция 55" "Насос погружной дренажный Unilift АР12.50.11.3 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3. 000.101.ВК.ОЛ2" Кол-во: 3

"Позиция 56" "Установка насосная Multilift М32.3.2" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Насос погружной дренажный Unilift АР12.50.11.3 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3. 000.113.ВК.ОЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Насос погружной дренажный Unilift АР12.40.04.3 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3. 000.20.ВК.ОЛ5" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Насос центробежный, моноблочный, секционный высокого давления серии 4000, с частотой вращения вала эл. двигателя n=2900 об/мин Q=45 м3/ч, Н=52 м, N=11 кВт АЦМС 4046-3-2" Кол-во: 4

"Позиция 60" "Насос центробежный, моноблочный, секционный высокого давления серии 4000, с частотой вращения вала эл. двигателя n=2900 об/мин Q=32 м3/ч, Н=55 м, N=7,5 кВт АЦМС 4033-3" Кол-во: 3

"Позиция 61" "Насос центробежный, моноблочный, секционный высокого давления серии 4000, с частотой вращения вала эл. двигателя n=2900 об/мин Q=27 м3/ч, Н=47м, N=5,5 кВт АЦМС 4033-3-2" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Насос одноступенчатый, центробежный с соосными патрубками ("ин-лайн") серия 3000 с частотой вращения вала эл. двигателя n=3000 об/мин, Q=145 м3/ч, Н=70м, N=45 кВт с плитой-основанием АЦМЛ-100S/247-45,0/2" Кол-во: 7

"Позиция 63" "Насос погружной дренажный Unilift АР12.50.11.А3 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3. 000.6.ВК.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Насос погружной дренажный Unilift АР12.40.04.А1 4200.120.Р.01.УКПГ-ГП3. 000.11.ВК.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Насос погружной дренажный Grundfos Unilift AP 12.40.06.A3 с трехфазным асинхронным двигателем 380-400В 0,9кВт подача 5м3 напор 11м" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Станция КНС хоз-бытовых сточных вод ОЛ 08-11.4-06-03-ТХ.ОЛ-Зам.1" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Станция утилизационная насосная Q=200м/ч ОЛ 08-11.4-06-04-ТХ-Зам.1" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Станция насосная над артскважиной СНА-9/144.00.00.000 полной заводской готовности." Кол-во: 2

"Позиция 69" "Насос шестеренный НМШ 8-25-6.3/10 с двигателем 5,5кВт общепром. исп. ТУ 26-06-1087-84" Кол-во: 4

"Позиция 70" "Блок-бокс насосной масел (разм. 9х9 м) в полной заводской готовности" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Станция насосная канализационная перекачки очищенных бытовых сточных вод" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Станция насосная канализационная дождевых сточных вод" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Станция насосная канализационная дождевых сточных вод, комплектная производительностью 65 л/с" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Блок дозирования реагента МСТ-БСМ-ДР-2х40/1000 УХЛ1 Опросный лист 4213-НПС-017.03-ТХ.ОЛ1 изм. 1" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Блочно-контейнерная компрессорная сжатого воздуха КМЕВ.064357.001.00.00.000" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Агрегат электронассосный трехплунжерный 2,3ПТ-2,0/20-К1-В2-УХЛ4 Q=1,25-2 м3/ч, Pmax = 20 МПа, с электродвигателем ВА 160 М4 ВЗИ 1Exd IIВТ4 мощностью N = 18,5 кВт. Среда - метанол." Кол-во: 1

"Позиция 77" "Установка компрессорная винтовая контейнерная ВКУ КС-9П.11" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Насос центробежный NK 150-250/275 A-Е-BAQE" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Насос FLUX из полипропилена. Напряжение 220 В. Мощность 0,8 кВт. Подача 20-160 л/мин. Габариты, мм- 1300х200х200. F430РР-40/33-1000" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Агрегат электронасосный центробежный секционный герметичный с магнитной муфтой НЦСГ-Е-1-350-А-Ш-УХЛ2 подача 1м3/час напор 350м, электродвигатель ВА 100 S2 УХЛ2 N=4х2 кВт, в комплекте с ответными фланцами и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Агрегат насосный центробежный секционный герметичный с магнитной муфтой взрывозащищенный номинальной подачей 2м3/ч напором 1600м с проточной частью из стали 09Г2С климатического исполнения УХЛ2 НЦСГ-Е-2-1600-А-УХЛ2 с двигателем ВА132M2, ответными фланцами, крепежом и прокладками комплектация по обосновывающему документу" Кол-во: 2

"Позиция 82" "Канализационная насосная станция бытовых стоков Н=12м, Q=12,5 м3/ч 090-К-11/11" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Канализационная насосная станция бытовых стоков Н=15м, Q=5,5 м3/ч 089-К-11/11" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Канализационная насосная станция перекачки условно чистых сточных вод Н=15м, Q=5,5 м3/ч 088-К-11/11" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Станция канализационная, насосная, производственных сточных вод, Q=1м3/ч, Н=15м" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Насос ГНОМ 10-6Д (220В)" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Установка насосная дозировочная УНД-2-550/160-М-К-F25/F25-В-УХЛ-4" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Канализационная насосная станция промстоков Н=17м, Q=12,5 м3/ч АДС-5398" Кол-во: 1