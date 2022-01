Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Modification Kit for TM-1200 for LOR Plus Plugs Settings Комплект для модификации ТМ-1200 для установки пробки ЛОР ПЛЮС" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Modification Kit for TM-760 Dual Drive for LOR Plus Plugs Settings (Tandem 2-speed motor) Комплект для модификации ТМ-760 для установки пробки ЛОР ПЛЮС" Кол-во: 1

"Позиция 3" "LOCK-O-RING PLUS Plug Holder for TM 1200 22" - 36" Держатель пробки LOCK-O-RING PLUS для машины TM 1200 22" - 36"" Кол-во: 2

"Позиция 4" "LOCK-O-RING® PLUS Plug Holder for TM 660 & TM 760 8"- 20" Держатель пробки LOCK-O-RING PLUS для TM 660 & TM 760 8" - 20"" Кол-во: 1

"Позиция 5" "LOCK-O-RING® PLUS Plug Holder for TM 660 & TM 760 4" - 16" Держатель пробки LOCK-O-RING PLUS для TM 660 & TM 760 4" - 16"" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Modification Kit for TM-760 Single Drive for LOR Plus Plugs Settings (new flywheel) Комплект для модификации ТМ-760 для установки пробки ЛОР ПЛЮС" Кол-во: 1

"Позиция 7" "LOCK-O-RING PLUS Plug Holder for TM 1200 12" - 20" Держатель пробки LOCK-O-RING PLUS для машины TM 1200 12" - 20"" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Standard Cutter - 6" for TM 360/660/760/860 Стандартная фреза - 6" для ТМ 360/660/760/860" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Spool adapter 28"x28" class 600 RF height 1213mm Переходной адаптер 28"x28" класс 600 (высота 1213мм)" Кол-во: 1