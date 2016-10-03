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Номер извещения
31604129808
Уникальный номер закупки
16/2.1/0028673/ЯГИ
Наименование закупки
Оказание услуг по поддержке работоспособности архивных версий системы 1С:Предприятие предыдущих лет
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2016 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Контактный телефон
+7 499 580-43-77
Факс
+7 499 580-40-99
Адрес электронной почты
K.Popova@sever-invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по поддержке работоспособности архивных версий системы 1С:Предприятие предыдущих лет
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 10:00 GMT +303.10.2016 10:0003.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604129808Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поддержке работоспособности архивных версий системы 1С:Предприятие предыдущих летг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2016 11:0003.10.2016 11:0003.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604129808Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поддержке работоспособности архивных версий системы 1С:Предприятие предыдущих летг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 14:0014.10.2016 14:0014.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604129808Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поддержке работоспособности архивных версий системы 1С:Предприятие предыдущих летг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по поддержке работоспособности архивных версий системы 1С:Предприятие предыдущих лет
Начальная цена
286 426,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Ямалгазинвест
Все закупки и тендеры ЗАО Ямалгазинвест
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Отсутствуют
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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