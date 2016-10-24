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Номер извещения
31604129156
Уникальный номер закупки
16/2.2/0012911/Сибметахим
Наименование закупки
Поставка оборудования и производство СМР установки утилизации технологических вод с установок карбамидоформальдегидного концентрата (КФК-85) производства ФиКС для нужд ООО «Сибметахим»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2016 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-29-40
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мукебенов Константин Анатольевич
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
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Поставка оборудования и производство СМР установки утилизации технологических вод с установок карбамидоформальдегидного концентрата (КФК-85) производства ФиКС для нужд ООО «Сибметахим»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2016 06:00 GMT +324.10.2016 06:0024.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604129156Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и производство СМР установки утилизации технологических вод с установок карбамидоформальдегидного концентрата (КФК-85) производства ФиКС для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2016 06:0024.10.2016 06:0024.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604129156Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и производство СМР установки утилизации технологических вод с установок карбамидоформальдегидного концентрата (КФК-85) производства ФиКС для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
Подведение итогов не позднее
31.10.2016 15:0031.10.2016 15:0031.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604129156Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и производство СМР установки утилизации технологических вод с установок карбамидоформальдегидного концентрата (КФК-85) производства ФиКС для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201631.10.2016 15:0031.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604129156Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и производство СМР установки утилизации технологических вод с установок карбамидоформальдегидного концентрата (КФК-85) производства ФиКС для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования и производство СМР установки утилизации технологических вод с установок карбамидоформальдегидного концентрата (КФК-85) производства ФиКС для нужд ООО «Сибметахим»
Начальная цена
25 460 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Отсутствуют
28.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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