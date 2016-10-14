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Номер извещения
31604129028
Уникальный номер закупки
16/2.1/0034369/ЯГИ
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению ЕИУС SAP ERP 2005 ЗАО «Ямалгазинвест» в части обеспечения передачи в систему возможностей, предоставляемых в рамках поддержки фирмы-разработчика программного обеспечения, администрирования системы SAP ERP 2005, предоставления консультационных услуг для нужд ЗАО «Ямалгазинвест». Закупка таких услуг осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. (№ 0056/16/2.1/0034369/ЯГИ/ЗП/ГОС/Э/23.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2016 12:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
D.S.Smirnova@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по сопровождению ЕИУС SAP ERP 2005 ЗАО «Ямалгазинвест» в части обеспечения передачи в систему возможностей, предоставляемых в рамках поддержки фирмы-разработчика программного обеспечения, администрирования системы SAP ERP 2005, предоставления консультационных услуг для нужд ЗАО «Ямалгазинвест».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2016 15:00 GMT +314.10.2016 15:0014.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604129028Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению ЕИУС SAP ERP 2005 ЗАО «Ямалгазинвест» в части обеспечения передачи в систему возможностей, предоставляемых в рамках поддержки фирмы-разработчика программного обеспечения, администрирования системы SAP ERP 2005, предоставления консультационных услуг для нужд ЗАО «Ямалгазинвест».г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2016 10:0017.10.2016 10:0017.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604129028Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению ЕИУС SAP ERP 2005 ЗАО «Ямалгазинвест» в части обеспечения передачи в систему возможностей, предоставляемых в рамках поддержки фирмы-разработчика программного обеспечения, администрирования системы SAP ERP 2005, предоставления консультационных услуг для нужд ЗАО «Ямалгазинвест».г.Москва
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 15:0021.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604129028Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению ЕИУС SAP ERP 2005 ЗАО «Ямалгазинвест» в части обеспечения передачи в систему возможностей, предоставляемых в рамках поддержки фирмы-разработчика программного обеспечения, администрирования системы SAP ERP 2005, предоставления консультационных услуг для нужд ЗАО «Ямалгазинвест».г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.10.201621.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604129028Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению ЕИУС SAP ERP 2005 ЗАО «Ямалгазинвест» в части обеспечения передачи в систему возможностей, предоставляемых в рамках поддержки фирмы-разработчика программного обеспечения, администрирования системы SAP ERP 2005, предоставления консультационных услуг для нужд ЗАО «Ямалгазинвест».г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению ЕИУС SAP ERP 2005 ЗАО «Ямалгазинвест» в части обеспечения передачи в систему возможностей, предоставляемых в рамках поддержки фирмы-разработчика программного обеспечения, администрирования системы SAP ERP 2005, предоставления консультационных услуг для нужд ЗАО «Ямалгазинвест».
Начальная цена
4 961 711,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Ямалгазинвест
Все закупки и тендеры ЗАО Ямалгазинвест
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Отсутствуют
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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