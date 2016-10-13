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Номер извещения
31604128672
Уникальный номер закупки
16/2.2/0050627/ДШельф
Наименование закупки
Приобритение ЗИП к насосному оборудованию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2016 11:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-71-60
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
n_rybakova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыбакова Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
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Приобритение ЗИП к насосному оборудованию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2016 06:00 GMT +313.10.2016 06:0013.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604128672Дата и время окончания срока приема заявок Приобритение ЗИП к насосному оборудованиюРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Дата и время вскрытия заявок
13.10.2016 06:0013.10.2016 06:0013.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604128672Дата и время вскрытия заявок Приобритение ЗИП к насосному оборудованиюРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Подведение итогов не позднее
11.11.2016 04:0011.11.2016 04:0011.11.2016 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604128672Подведение итогов не позднее Приобритение ЗИП к насосному оборудованиюРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобритение ЗИП к насосному оборудованию
Начальная цена
2 238 248,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Отсутствуют
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 48
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 24
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Кол-во: 12
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Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 3
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Кол-во: 1
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