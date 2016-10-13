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    Главная / Торги / Приобритение ЗИП к насосному оборудованию

    Приобритение ЗИП к насосному оборудованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2016 06:0013.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604128672Дата и время окончания срока приема заявок Приобритение ЗИП к насосному оборудованиюРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604128672

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0050627/ДШельф

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобритение ЗИП к насосному оборудованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2016 11:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    1. Документация.7z

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 4242 49-71-60

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    n_rybakova@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыбакова Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Закупки и тендеры Сахалинская Область

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобритение ЗИП к насосному оборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.10.2016 06:00 GMT +313.10.2016 06:0013.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604128672Дата и время окончания срока приема заявок Приобритение ЗИП к насосному оборудованиюРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Дата и время вскрытия заявок

    13.10.2016 06:0013.10.2016 06:0013.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604128672Дата и время вскрытия заявок Приобритение ЗИП к насосному оборудованиюРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Подведение итогов не позднее

    11.11.2016 04:0011.11.2016 04:0011.11.2016 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604128672Подведение итогов не позднее Приобритение ЗИП к насосному оборудованиюРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.11.201611.11.2016 04:0011.11.2016 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604128672Подведение итогов не позднее Приобритение ЗИП к насосному оборудованиюРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобритение ЗИП к насосному оборудованию

    Начальная цена

    2 238 248,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТУ 3632-005-02566510-2006, Клапанная коробка в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ТУ 3632-005-02566510-2006, Кривошипно-шатунный механизм в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "ТУ 3632-005-02566510-2006, SPB 1550 L=L EL"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "ГОСТ18829-73 DIN377), Кольцо 013-016-19-2-4 (12х2 NBR -90S)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "ГОСТ18829-73 DIN3771 , Кольцо 036-039-19-2-4 (35х2 NBR -70S)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "ГОСТ18829-73 DIN3771, Кольцо 066-071-30-2-4 (65х3 NBR -90S"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "ГОСТ18829-73 DIN3771, Кольцо 125-130-30-2-4 (125х3 NBR -90S)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "ГОСТ18829-73 DIN3771, Кольцо 140-145-30-2-4 (140х3 NBR -90S)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "DIN3771, Кольцо 180х3 -40/100 NBR-70S"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "DIN3760, Манжета 45х100х10 BA NBR72"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "ТУ 3632-002-83090822-2010, Манжета S01 Ф55хФ65х11"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "ISO15:1998, Подшипник 21309"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "ГОСТ18829-73, DIN3771, Кольцо 020-023-19-2-4 (12х2 NBR-90S)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 14"

    "ГОСТ18829-73, DIN3771, Кольцо 058-063-30-2-4(57х3 NBR -90S)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 15"

    "ГОСТ18829-73, DIN3771, Кольцо 140-145-30-2-4 (140х3 NBR-90S)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 16"

    "DIN3771, Кольцо 160х3 -30/100 NBR-90S"

    Кол-во: 48

    "Позиция 17"

    "DIN3771, Кольцо 180х3 -40/100 NBR-70S"

    Кол-во: 24

    "Позиция 18"

    "ТУ 3632-002-83090822-2010, Манжета S01 Ф50хФ60х7 ECOPUR green"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "ТУ 3632-002-83090822-2010, Манжета S01 Ф65хФ80х12 ECOPUR green"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "DIN3771, Кольцо 60х2 -30/100 NBR-70S"

    Кол-во: 24

    "Позиция 21"

    "ГОСТ8752-79, DIN3760 FPM75, Манжета I.I-110х135-4 (110х135х12 А)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "ГОСТ18829-73, DIN3771, Кольцо 095-100-30-2-4 (95х3 NBR-70S)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "DIN3771, Кольцо 182х3 NBR-90S"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "ГОСТ18829-73, DIN3771, Кольцо 090-095-30-2-4 (90х3 NBR-70S)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "ISO 104:2002, Подшипник NU-2219"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "ISO 104:2002, Подшипник 81105 TN"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "DIN ISO 12240-1 series Е, Подшипник сферический GE40ES"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "DIN3771, Кольцо 76х2 -30/100 NBR-70S"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "ГОСТ5721-75 / ISO 104:2002, Подшипник 3519 (22219)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "ТУ производителя, Подшипник в сборе из карбида кремния"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "ТУ производителя, Комплект торцевого уплотнения вала фирмы Calpeda"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "ТУ производителя, Комплект подшипников"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "ISO15:1998, Подшипник NU-309"

    Кол-во: 2

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