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Номер извещения
31604128390
Уникальный номер закупки
16/2.1/0058781/ГППроект
Наименование закупки
Услуги по техническому переводу проектной документации по объекту "Северный поток 2"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2016 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zak@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демидов Вадим Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по техническому переводу проектной документации по объекту "Северный поток 2"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2016 14:00 GMT +314.10.2016 14:0014.10.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604128390Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому переводу проектной документации по объекту "Северный поток 2"Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2016 14:0014.10.2016 14:0014.10.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604128390Дата и время вскрытия заявок Услуги по техническому переводу проектной документации по объекту "Северный поток 2"Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н
Подведение итогов не позднее
20.10.2016 17:0020.10.2016 17:0020.10.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604128390Подведение итогов не позднее Услуги по техническому переводу проектной документации по объекту "Северный поток 2"Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
20.10.201620.10.2016 17:0020.10.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604128390Подведение итогов не позднее Услуги по техническому переводу проектной документации по объекту "Северный поток 2"Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по техническому переводу проектной документации по объекту "Северный поток 2"
Начальная цена
23 004 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Отсутствуют
74.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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