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Номер извещения
31604127368
Уникальный номер закупки
16/2.1/0055702/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Выполнение работ по планово-предупредительной выправке железнодорожного пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (5 лотов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2016 08:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
согласно документации
Закупки и тендеры Дороги железные наземные и подземные; строительные работы по строительству наземных и подземных железных дорог
Ключевые слова:
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Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Лечебный, Свердловскойж.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2016 08:00 GMT +324.10.2016 08:0024.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604127368Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Лечебный, Свердловскойж.д.согласно документации
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2016 08:0024.10.2016 08:0024.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604127368Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Лечебный, Свердловскойж.д.согласно документации
Подведение итогов не позднее
29.12.2016 21:0029.12.2016 21:0029.12.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604127368Подведение итогов не позднее Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Лечебный, Свердловскойж.д.согласно документации
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.201629.12.2016 21:0029.12.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604127368Подведение итогов не позднее Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Лечебный, Свердловскойж.д.согласно документации
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Лечебный, Свердловскойж.д.
Начальная цена
3 634 581,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
42.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст.Невьянск, Свердловской ж.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2016 08:00 GMT +324.10.2016 08:0024.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604127368Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст.Невьянск, Свердловской ж.д.согласно документации
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2016 08:0024.10.2016 08:0024.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604127368Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст.Невьянск, Свердловской ж.д.согласно документации
Подведение итогов не позднее
29.12.2016 21:0029.12.2016 21:0029.12.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604127368Подведение итогов не позднее Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст.Невьянск, Свердловской ж.д.согласно документации
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.201629.12.2016 21:0029.12.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604127368Подведение итогов не позднее Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст.Невьянск, Свердловской ж.д.согласно документации
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст.Невьянск, Свердловской ж.д.
Начальная цена
3 390 445,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
42.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Сысерть, Свердловской ж.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2016 08:00 GMT +324.10.2016 08:0024.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604127368Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Сысерть, Свердловской ж.д.согласно документации
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2016 08:0024.10.2016 08:0024.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604127368Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Сысерть, Свердловской ж.д.согласно документации
Подведение итогов не позднее
29.12.2016 21:0029.12.2016 21:0029.12.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604127368Подведение итогов не позднее Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Сысерть, Свердловской ж.д.согласно документации
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.201629.12.2016 21:0029.12.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604127368Подведение итогов не позднее Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Сысерть, Свердловской ж.д.согласно документации
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Сысерть, Свердловской ж.д.
Начальная цена
311 032,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
42.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Челябинск-Южный, Южно-Уральской ж.д
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2016 08:00 GMT +324.10.2016 08:0024.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604127368Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Челябинск-Южный, Южно-Уральской ж.дсогласно документации
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2016 08:0024.10.2016 08:0024.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604127368Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Челябинск-Южный, Южно-Уральской ж.дсогласно документации
Подведение итогов не позднее
29.12.2016 21:0029.12.2016 21:0029.12.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604127368Подведение итогов не позднее Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Челябинск-Южный, Южно-Уральской ж.дсогласно документации
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.201629.12.2016 21:0029.12.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604127368Подведение итогов не позднее Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Челябинск-Южный, Южно-Уральской ж.дсогласно документации
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Челябинск-Южный, Южно-Уральской ж.д
Начальная цена
230 746,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
42.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Шадринск, Южно-Уральской ж.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2016 08:00 GMT +324.10.2016 08:0024.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604127368Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Шадринск, Южно-Уральской ж.д.согласно документации
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2016 08:0024.10.2016 08:0024.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604127368Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Шадринск, Южно-Уральской ж.д.согласно документации
Подведение итогов не позднее
29.12.2016 21:0029.12.2016 21:0029.12.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604127368Подведение итогов не позднее Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Шадринск, Южно-Уральской ж.д.согласно документации
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.201629.12.2016 21:0029.12.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604127368Подведение итогов не позднее Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Шадринск, Южно-Уральской ж.д.согласно документации
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по планово-предупредительной выправке ж/д пути необщего пользования ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" ст. Шадринск, Южно-Уральской ж.д.
Начальная цена
472 245,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
42.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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