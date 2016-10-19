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Номер извещения
31604127243
Уникальный номер закупки
16/2.2/0050573/Газмаш
Наименование закупки
Поставка фрезы и пластин твердосплавных для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2016 07:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 34241 7-28-30
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@darina.su
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
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Поставка фрезы и пластин твердосплавных для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.10.2016 09:30 GMT +319.10.2016 09:3019.10.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604127243Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фрезы и пластин твердосплавных для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Дата и время вскрытия заявок
19.10.2016 10:0019.10.2016 10:0019.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604127243Дата и время вскрытия заявок Поставка фрезы и пластин твердосплавных для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Подведение итогов не позднее
09.11.2016 16:0009.11.2016 16:0009.11.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604127243Подведение итогов не позднее Поставка фрезы и пластин твердосплавных для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.11.201609.11.2016 16:0009.11.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604127243Подведение итогов не позднее Поставка фрезы и пластин твердосплавных для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фрезы и пластин твердосплавных для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
26 022,54
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Отсутствуют
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 240
Кол-во: 12
Кол-во: 360
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