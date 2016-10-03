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Номер извещения
ГП609034
Уникальный номер закупки
16/2.1/0064145/ДОренбург
Наименование закупки
Услуги по проведению профессиональной переподготовки по программе дополнительного профессионального образования «Нефтегазовое производство», согласно тематическому плану
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2016 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-00-59
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
u.muzdina@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муздина Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
По месту нахождения Организатора:
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по проведению профессиональной переподготовки по программе дополнительного профессионального образования «Нефтегазовое производство», согласно тематическому плану
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 07:00 GMT +303.10.2016 07:0003.10.2016 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609034Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению профессиональной переподготовки по программе дополнительного профессионального образования «Нефтегазовое производство», согласно тематическому плануПо месту нахождения Организатора:
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2016 08:0003.10.2016 08:0003.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609034Дата и время вскрытия заявок Услуги по проведению профессиональной переподготовки по программе дополнительного профессионального образования «Нефтегазовое производство», согласно тематическому плануПо месту нахождения Организатора:
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 15:0014.10.2016 15:0014.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609034Подведение итогов не позднее Услуги по проведению профессиональной переподготовки по программе дополнительного профессионального образования «Нефтегазовое производство», согласно тематическому плануПо месту нахождения Организатора:
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201614.10.2016 15:0014.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609034Подведение итогов не позднее Услуги по проведению профессиональной переподготовки по программе дополнительного профессионального образования «Нефтегазовое производство», согласно тематическому плануПо месту нахождения Организатора:
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по проведению профессиональной переподготовки по программе дополнительного профессионального образования «Нефтегазовое производство», согласно тематическому плану
Начальная цена
120 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Отсутствуют
85.42.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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