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Номер извещения
31604126628
Уникальный номер закупки
16/5.3/0043564/ТГКазань
Наименование закупки
Техническое обслуживание оборудования АГНКС БИ-100 "Метан" г.Буинск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2016 18:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Контактный телефон
+7 843 272-82-92
Факс
Адрес электронной почты
r-zapparov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заппаров Рамиль Ринатович
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание оборудования АГНКС БИ-100 "Метан" г.Буинск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2016 10:00 GMT +318.10.2016 10:0018.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604126628Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание оборудования АГНКС БИ-100 "Метан" г.Буинскhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2016 15:0018.10.2016 15:0018.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604126628Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание оборудования АГНКС БИ-100 "Метан" г.Буинскhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Подведение итогов не позднее
05.12.2016 00:0005.12.2016 00:0005.12.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604126628Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание оборудования АГНКС БИ-100 "Метан" г.Буинскhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание оборудования АГНКС БИ-100 "Метан" г.Буинск
Начальная цена
582 991,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Отсутствуют
35.23.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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